అమ్మవారి గుడిలో ఈవో చేతి వాటం - ఆభరణాలు ఎత్తుకెళ్తుండగా అడ్డుకున్న భక్తులు, అరెస్ట్
5 కిలోల వెండి, 1.98 గ్రాముల బంగారం, 15 పట్టు చీరలు స్వాధీనం - అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 3:57 PM IST
Yerradoddi Gangamma Temple EO Muralikrishna Arrest : శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా కదిరి మండలంలోని ఎర్రదొడ్డి గంగమ్మ ఆలయానికి భక్తులు సమర్పించిన వెండి, బంగారు ఆభరణాలు, చీరలు అపహరించిన ఈవో మురళీకృష్ణను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దేవాదాయ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రసాద్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేసినట్లు కదిరి డీఎస్పీ శివ నారాయణ స్వామి తెలిపారు. ఆదివారం ఈవో, ఆయన భార్యతో కలిసి అమ్మవారి ఆభరణాలను ఆటోలో తరలిస్తుండగా భక్తులు అడ్డుకుని పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
సీసీ ఫుటేజీలో చోరీ దృశ్యాలు : గంగమ్మ ఆభరణాలను కాపాడాల్సిన ఈవోనే తస్కరించడంతో ఆయనపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు డీఎస్పీ చెప్పారు. ఎర్రదొడ్డి గంగమ్మకు చెందిన 5.573 కిలోల వెండి ఆభరణాలు, 1.98 గ్రాముల బంగారం, 15 పట్టు చీరలను ఈవో మురళీకృష్ణ నుంచి పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అమ్మవారి ఆభరణాల అపహరణ వ్యవహారంలో ఈవోతో పాటు ఇతరుల ప్రమేయం పైన దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు. ఈవో భార్య వెండి ఆభరణాలను సంచిలో వేస్తున్న దృశ్యాలు సీసీ ఫుటేజీలో స్పష్టంగా కనిపించాయి. చోరీ ఘటనలో మురళీకృష్ణ భార్య పాత్రపైన దర్యాప్తు చేయనున్నట్లు డీఎస్పీ శివ నారాయణ స్వామి చెప్పారు.
" ఎర్రదొడ్డి గంగమ్మ ఆలయంలో మురళీకృష్ణ ఈవోగా పనిచేస్తున్నారు. ఆదివారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో అమ్మవారికి భక్తులు సమర్పించిన వెండి ఆభరణాలు, చీరలను ఆటోలో తీసుకెళ్తుండగా భక్తులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నాం.ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేసినప్పుడు ఏ ఉన్నతాధికారులు కూడా ఆలయం నుంచి ఆభరణాలను తీసుకెళ్లమని ఈవోకు చెప్పలేదని తెలింది. అందువల్ల ఆ విధంగా చేయటం చట్టరిత్యా నేరం. దీనిపై దేవాదాయ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అతనికి కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశాం. అనంతరం రిమాండ్కు తరలించాం." - శివ నారాయణస్వామి, డీఎస్పీ, కదిరి
సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం : మరోవైపు ఆలయాల్లో తప్పుడు విధానాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఎర్రదొడ్డి గంగమ్మ ఆలయ ఈవో చోరీకి పాల్పడిన ఘటనపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ఆలయ ఈవో మురళీకృష్ణపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. ఆయనపై సస్పెన్షన్ వేటు వేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు ఘాటుగా స్పందించారు. ఆలయ సంబంధిత విషయాల్లో హద్దు దాటితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు.
