ముక్కోణపు ప్రేమతో పథకం ప్రకారమే యావన్ హత్య! - పోలీసుల అదుపులో ఇద్దరు అనుమానితులు
రెండు వారాలుగా రెక్కీ నిర్వహించి హత్య - గాంధీ ఆసుపత్రి వద్ద యువకుడి కుటుంబీకుల ఆందోళనలు - సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్న ఆడియో
Published : May 9, 2026 at 10:37 AM IST
Yavan Murder Case In Secundrabad : సీతాఫల్మండిలో గురువారం రాత్రి బీటెక్ విద్యార్థి బొమ్మన యావన్ హత్యకు గురైన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసుపై చిలకలగూడ పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. అయితే ఈ హత్యకు ప్రేమ వ్యవహారమే ముఖ్య కారణమని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. హత్యకు పాల్పడిన వారిలో ఇద్దరు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకోగా, మిగిలిన వారి కోసం గాలిస్తున్నారు.
హెచ్చరించినా వినకపోవటంతో ఘాతుకం : వీరిద్దరి ప్రేమ విషయం ఇంట్లో తెలిసినప్పుడు యావన్కు అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు తమ జోలికి రావొద్దని హెచ్చరించారు. అయినా యావన్ వారి మాటలు పట్టించుకోకుండా వారి అమ్మాయితో మాట్లాడేవాడు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన అమ్మాయి కుటుంబీకులు అతడిని చంపాలని ప్లాన్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. పథకం ప్రకారం యువతి సోదరుడు, బావతో పాటు మరికొంతమంది కలిసి యావన్ను అంతమొందించినట్టు పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు.
పాఠశాల నుంచే ప్రేమలో : యావన్ కుటుంబం మొదట సీతాఫల్మండి నామాలగుండు ప్రాంతంలో నివసించే వారు. వారికి రెండు పడక గదుల ఇల్లు కేటాయించటంతో అక్కడ నుంచి జవహర్నగర్కు మారారు. యావన్ పాఠశాలలో చదివేటప్పుడే మేడిబావికి చెందిన యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది ప్రేమగా మారింది. ఈ విషయం అమ్మాయి ఇంట్లో తెలిసినప్పటి నుంచి యావన్ను వారు హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. అయినా ప్రతిసారి యువతిని కలుస్తుండటం, ఫోన్లో మాట్లాడుతుండటంతో అతడిని అడ్డు తొలగించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు పోలీసు అధికారులు భావిస్తున్నారు.
రెండు వారాలుగా రెక్కీ చేసి : చంపేయాలని అనుకున్న వెంటనే అమ్మాయి సోదరుడు, బావతో పాటు మరో ఆరుగురితో కలిసి గ్యాంగ్గా ఏర్పడ్డారు. అక్కడి నుంచి రెండు వారాల పాటు యువకుడి కదలికలను గమనిస్తూ వచ్చారు. గురువారం యావన్ ఇందిరానగర్లోని స్నేహితుడి ఇంట్లో ఉన్నట్టు నిర్ధారించుకున్నారు. పథకం ప్రకారం వారి ఇంటికి మారణాయుధాలతో వెళ్లి యావన్పై విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశారు. తీవ్ర గాయాలు కావటంతో అతను అక్కడే మృతి చెందాడు. పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్లో మృతుడి శరీరంపై 15 కత్తిపోట్లున్నట్లు తేలింది.
ముక్కోణపు ప్రేమే హత్యకు కారణం! : ఈ హత్యలో ప్రధాన నిందితులుగా అంచనా వేస్తున్న సాయి, పరమేశ్పై చర్యలు చేపట్టాలని యావన్ కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో న్యాయం జరగాలని గాంధీ ఆసుపత్రి మార్చురీ వద్ద వారంతా ఆందోళనలు చేపట్టారు. తాను ఇష్టపడుతున్న మరదలు మరో యువకుడిని ప్రేమిస్తోందన్న విషయం తెలిసి యువతి బావ సాయి ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడని యావన్ కుటుంబీకులు ఆరోపిస్తున్నారు.
హత్యలో ఐదుగురి ప్రమేయం : యావన్ మరణించిన విషయం తెలియగానే అతని బంధువులు, స్నేహితులంతా కలిసి యువతి ఇంటిపై దాడికి యత్నించారు. కానీ పోలీసులు వారిని నిలువరించారు. దీనిపై హత్య కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నట్టు సికింద్రాబాద్ జోన్ అదనపు డీసీపీ నర్సయ్య తెలిపారు. ఈ హత్యలో ఐదుగురి ప్రమేయం ఉన్నట్టు గుర్తించామని, ప్రస్తుతం ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
సోషల్ మీడియాలో ఆడియో రికార్డింగ్ : ఈ హత్యకు కొన్ని రోజుల ముందు యువతి యావన్తో మాట్లాడినట్టు ఓ ఆడియో రికార్డింగ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. యువతి తండ్రి, బావ కలిసి యావన్పై కేసులు నమోదు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని, అయినా వినకపోతే ఇద్దర్నీ చంపేస్తామని బెదిరించినట్టు ఆ ఆడియోలో అమ్మాయి యావన్కు వివరించింది.
