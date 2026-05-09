ముక్కోణపు ప్రేమతో పథకం ప్రకారమే యావన్​ హత్య! - పోలీసుల అదుపులో ఇద్దరు అనుమానితులు

రెండు వారాలుగా రెక్కీ నిర్వహించి హత్య - గాంధీ ఆసుపత్రి వద్ద యువకుడి కుటుంబీకుల ఆందోళనలు - సోషల్​ మీడియాలో వైరలవుతున్న ఆడియో

సీతాఫల్​మండిలో యువకుడి హత్య
Published : May 9, 2026 at 10:37 AM IST

Yavan Murder Case In Secundrabad : సీతాఫల్​మండిలో గురువారం రాత్రి బీటెక్​ విద్యార్థి బొమ్మన యావన్​ హత్యకు గురైన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసుపై చిలకలగూడ పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. అయితే ఈ హత్యకు ప్రేమ వ్యవహారమే ముఖ్య కారణమని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. హత్యకు పాల్పడిన వారిలో ఇద్దరు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకోగా, మిగిలిన వారి కోసం గాలిస్తున్నారు.

హెచ్చరించినా వినకపోవటంతో ఘాతుకం : వీరిద్దరి ప్రేమ విషయం ఇంట్లో తెలిసినప్పుడు యావన్​కు అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు తమ జోలికి రావొద్దని హెచ్చరించారు. అయినా యావన్​ వారి మాటలు పట్టించుకోకుండా వారి అమ్మాయితో మాట్లాడేవాడు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన అమ్మాయి కుటుంబీకులు అతడిని చంపాలని ప్లాన్​ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. పథకం ప్రకారం యువతి సోదరుడు, బావతో పాటు మరికొంతమంది కలిసి యావన్​ను అంతమొందించినట్టు పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు.

పాఠశాల నుంచే ప్రేమలో : యావన్​ కుటుంబం మొదట సీతాఫల్​మండి నామాలగుండు ప్రాంతంలో నివసించే వారు. వారికి రెండు పడక గదుల ఇల్లు కేటాయించటంతో అక్కడ నుంచి జవహర్​నగర్​కు మారారు. యావన్ పాఠశాలలో చదివేటప్పుడే మేడిబావికి చెందిన యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది ప్రేమగా మారింది. ఈ విషయం అమ్మాయి ఇంట్లో తెలిసినప్పటి నుంచి యావన్​ను వారు హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. అయినా ప్రతిసారి యువతిని కలుస్తుండటం, ఫోన్​లో మాట్లాడుతుండటంతో అతడిని అడ్డు తొలగించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు పోలీసు అధికారులు భావిస్తున్నారు.

రెండు వారాలుగా రెక్కీ చేసి : చంపేయాలని అనుకున్న వెంటనే అమ్మాయి సోదరుడు, బావతో పాటు మరో ఆరుగురితో కలిసి గ్యాంగ్​గా ఏర్పడ్డారు. అక్కడి నుంచి రెండు వారాల పాటు యువకుడి కదలికలను గమనిస్తూ వచ్చారు. గురువారం యావన్​ ఇందిరానగర్​లోని స్నేహితుడి ఇంట్లో ఉన్నట్టు నిర్ధారించుకున్నారు. పథకం ప్రకారం వారి ఇంటికి మారణాయుధాలతో వెళ్లి యావన్​పై విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశారు. తీవ్ర గాయాలు కావటంతో అతను అక్కడే మృతి చెందాడు. పోస్ట్​మార్టం రిపోర్ట్​లో మృతుడి శరీరంపై 15 కత్తిపోట్లున్నట్లు తేలింది.

ముక్కోణపు ప్రేమే హత్యకు కారణం! : ఈ హత్యలో ప్రధాన నిందితులుగా అంచనా వేస్తున్న సాయి, పరమేశ్​పై చర్యలు చేపట్టాలని యావన్​ కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో న్యాయం జరగాలని గాంధీ ఆసుపత్రి మార్చురీ వద్ద వారంతా ఆందోళనలు చేపట్టారు. తాను ఇష్టపడుతున్న మరదలు మరో యువకుడిని ప్రేమిస్తోందన్న విషయం తెలిసి యువతి బావ సాయి ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడని యావన్​ కుటుంబీకులు ఆరోపిస్తున్నారు.

హత్యలో ఐదుగురి ప్రమేయం : యావన్​ మరణించిన విషయం తెలియగానే అతని బంధువులు, స్నేహితులంతా కలిసి యువతి ఇంటిపై దాడికి యత్నించారు. కానీ పోలీసులు వారిని నిలువరించారు. దీనిపై హత్య కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నట్టు సికింద్రాబాద్​ జోన్​ అదనపు డీసీపీ నర్సయ్య తెలిపారు. ఈ హత్యలో ఐదుగురి ప్రమేయం ఉన్నట్టు గుర్తించామని, ప్రస్తుతం ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

సోషల్​ మీడియాలో ఆడియో రికార్డింగ్​ : ఈ హత్యకు కొన్ని రోజుల ముందు యువతి యావన్​తో మాట్లాడినట్టు ఓ ఆడియో రికార్డింగ్​ ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. యువతి తండ్రి, బావ కలిసి యావన్​పై కేసులు నమోదు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని, అయినా వినకపోతే ఇద్దర్నీ చంపేస్తామని బెదిరించినట్టు ఆ ఆడియోలో అమ్మాయి యావన్​కు వివరించింది.

