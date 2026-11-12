అమ్మను జీవితాంతం ప్రేమగా చూసుకోవడం పిల్లల ప్రధాన బాధ్యత : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్
Yatindra Saptati Utsavalu in Muchinthal : రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ మండలం ముచ్చింతల్లో యతీంద్ర సప్తతి మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. జాతీయస్థాయిలో సామాజిక సేవలు అందిస్తున్నందుకు మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్ పురస్కారం అందుకున్నారు.
Published : November 12, 2026 at 9:30 AM IST
ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మహిళలను ఉన్నత స్థానంలో నిలిపే సంస్కృతి భారతదేశంలోనే ఉందని త్రిదండి రామానుజ చినజీయర్ స్వామి పేర్కొన్నారు. జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను అగ్రస్థానంలో ఉంచడాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక బాధ్యతగా తీసుకోవాలన్నారు. శ్రీరామ చంద్రుడు, భగవద్రామానుజుల కాలాల్లో మహిళలకు దక్కిన గౌరవం అజరామరమని పేర్కొన్నారు.
70 మంది మహిళా సాధకులకు సత్కారం
రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ మండలం ముచ్చింతల్లోని శ్రీరామనగరంలో యతీంద్ర సప్తతి మహోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. నాలుగో రోజైన బుధవారం సమతామూర్తి ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మార్గదర్శి చిట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎండీ శైలజా కిరణ్తో సహా జాతీయ స్థాయిలో సామాజిక సేవలు అందిస్తున్న 70 మంది మహిళా సాధకులను, శాస్త్రవేత్తలను, దేశ సైనికులను బాగేశ్వర్ ధామ్ ఆశ్రమ స్వామీజీ ధీరేంద్రశాస్త్రి మహరాజ్, ఆర్ఎస్ఎస్ సీనియర్ నేత భయ్యాజీ జోషిలతో కలిసి చినజీయర్ స్వామి శాలువాలతో సత్కరించి అందుకు సంబంధించిన పురస్కారాలు, ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు.
ఆలోచనలు, ఆశయాలు చిన్నారులకే కాదు పెద్దలందరికీ
పురస్కారం అందుకున్న అనంతరం మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ మాట్లాడారు. మనల్ని కనిపెంచిన అమ్మను జీవితాంతం ప్రేమగా చూసుకోవడం సంతానం ప్రధాన బాధ్యత అని అన్నారు. చినజీయర్ స్వామి ఆలోచనలు, ఆశయాలు చిన్నారులకే కాదు పెద్దలందరికీ ఆదర్శనీయమని ఆమె కొనియాడారు. రామాయణంలో తల్లిదండ్రులు, భార్యాభర్తలు, గురుశిష్యులు, అన్నదమ్ములు, అనుబంధాలు, త్యాగాలను ప్రతిఒక్కరూ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చినజీయర్ స్వామి పిలుపునిచ్చారు.
లక్ష కొబ్బరికాయలతో హనుమంతుడి ఆరాధన
ధీరేంద్ర శాస్త్రి మహరాజ్ మాట్లాడుతూ బాగేశ్వర్ధామ్ ఆశ్రమంలోనూ నారీమణులను సత్కరించే కార్యక్రమాలను త్వరలోనే అమలు చేస్తామన్నారు. త్వరలో లక్ష కొబ్బరికాయలతో హనుమంతున్ని ఆరాధించే మహోత్తర ఉత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కావాలని చినజీయర్ స్వామిని ఆయన కోరారు. ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా భక్తులతో ముచ్చింతల్లోని సమతామూర్తి ప్రాంగణం కలకలలాడింది.
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