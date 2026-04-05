భర్తల గెలుపు కోసం రంగంలోకి భార్యలు - డమ్మీ క్యాండిడేట్లుగా ఉంటూనే ఓట్ల వేట!

పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికర ఘట్టం - ప్రధాన అభ్యర్థుల తరఫున సతీమణుల ముమ్మర ప్రచారం - ఇంటింటికీ వెళ్లి బొట్టుపెట్టి ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్న ఉదయలక్ష్మి, లక్ష్మీ స్నేహ, నాగమణి

Published : April 5, 2026 at 6:56 PM IST

Yanam Assembly Election Campaign : 'ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది'. ఇదొక ప్రసిద్ధ నానుడి. ఇప్పుడు ఈ నానుడిని అక్షరసత్యం చేయడానికి కొందరు స్త్రీ మూర్తులు పరితపిస్తున్నారు. రాజకీయ చదరంగంలో తమ భర్తలను గెలిపించుకునేందుకు నడుంబిగించారు. ఎండలను సైతం లెక్కచేయకుండా గడపగడపకూ తిరుగుతున్నారు. మహిళా ఓటర్లకు బొట్టు పెట్టి మరీ తమ వారిని ఆశీర్వదించాలని వేడుకుంటున్నారు. ఈ ఆసక్తికరమైన రాజకీయ ఘట్టానికి కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన 'యానాం' అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం వేదికగా మారింది. కాకినాడ జిల్లా ముమ్మిడివరం సెంటర్‌లో ఇప్పుడు ఇదే హాట్ టాపిక్. యానాం ఎన్నికల ప్రచారానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

పోలింగ్ తేదీ దగ్గర పడటంతో : ఎన్నికల సమయం అత్యంత సమీపానికి వచ్చేసింది. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరి శాసనసభకు ఈ నెల 9వ తేదీన ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇందులో భాగంగా యానాం అసెంబ్లీ స్థానానికి తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఇక్కడ ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు, వారి సతీమణులు కూడా ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. భర్తలకు దీటుగా రోడ్లపైకి వచ్చి మహిళా ఓటర్లను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

బరిలో ఉన్నది వీరే, ప్రచారం చేస్తున్నది వారే! : యానాం స్థానం నుంచి ప్రధానంగా ముగ్గురు అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. వారి గెలుపు బాధ్యతను వారి భార్యలు తమ భుజాలపై వేసుకున్నారు. పుదుచ్చేరిలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్.ఆర్. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మాజీ మంత్రి మల్లాడి కృష్ణారావు పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన గెలుపు కోసం ఆయన సతీమణి ఉదయలక్ష్మి విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ (ఐఎన్​సీ) తరఫున సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ బరిలో నిలిచారు. ఆయన తరఫున సతీమణి లక్ష్మీ స్నేహ ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహిస్తూ కాలికి బలపం కట్టుకుని తిరుగుతున్నారు. తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ స్థాపించిన 'టీవీకే' పార్టీ తరఫున వ్యాపారవేత్త తోట రాజు పోటీలో ఉన్నారు. ఆయన సతీమణి నాగమణి తోటి మహిళలతో కలిసి వీధివీధినా తిరుగుతూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు.

అసలైన ట్విస్ట్, వీరూ అభ్యర్థులే! : ఈ ప్రచార పర్వంలో ఒక ఆసక్తికరమైన ట్విస్ట్ దాగి ఉంది. ఇప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న ఈ ముగ్గురు మహిళలు కూడా అధికారికంగా ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు. అవును, వారు కూడా నామినేషన్లు వేశారు. తమ భర్తల నామినేషన్లు సాంకేతిక కారణాలతో ఎక్కడ తిరస్కరణకు గురవుతాయోనని, ముందుజాగ్రత్తగా వీరు 'డమ్మీ' అభ్యర్థులుగా నామినేషన్లు వేశారు. భర్తల నామినేషన్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత కూడా వీరు తమ నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకోలేదు. దీంతో ఎన్నికల సంఘం వీరికి కూడా అధికారికంగా గుర్తులు కేటాయించింది. బ్యాలెట్/ఈవీఎంలో వీరి పేర్లు కూడా ఉంటాయి. అయినా సరే, వీరు తమకు ఓటు వేయాలని ఎక్కడా అడగటం లేదు. కేవలం తమ భర్తలకే ఓటు వేసి, అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరుతున్నారు.

తీర్పు ఇచ్చేది ఓటరే! : పోటీలో ఎంతమంది ఉన్నా, విజయం వరించేది మాత్రం ఒక్కరినే. ఓటరు మహాశయుడు ఏ అభ్యర్థికి పట్టం కడతాడన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఏ స్త్రీమూర్తి శ్రమ ఫలించి, ఆమె భర్తకు విజయాన్ని అందిస్తుందో వేచి చూడాలి. ఈ నెల 9వ తేదీన జరిగే పోలింగ్ రోజున ఓటర్ల తీర్పు ఈవీఎంలలో నిక్షిప్తం కానుంది. వచ్చే నెల 6వ తేదీన వెలువడే ఫలితాల్లో యానాం విజేత ఎవరో స్పష్టం కానుంది. దీంతో ఎవరు గెలుస్తారో అని యానాం పరిసర ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.

