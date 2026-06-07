సమస్యలకు నిలయంగా యాదగిరి క్షేత్రం - తరచూ వెలుగు చూస్తున్న వివాదాలు!
యాదగిరి పాలకమండలి లేక ఆలయ నిర్వహణకు ఆటంకాలు - నియమించాలని తలచినా ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టని ప్రభుత్వం - తగిన సిబ్బంది లేక సతమతం - ఆలయానికి పెరుగుతున్న భక్తుల తాకిడి
Published : June 7, 2026 at 3:35 PM IST
Yadagiri Temple Problems : యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి క్షేత్ర పరిపాలనపై సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఆలయ పరిధిలో తరచుగా చోరీలు, పాలనా సిబ్బంది అవినీతికి పాల్పడుతున్నారన్న ఆరోపణలూ వినిపిస్తున్నాయి. దేవాలయ వ్యవహారంలో రాజకీయ నాయకులు జోక్యం చేసుకుంటున్నారు. దీంతో పాటు వర్తక సంఘాలు, ఆలయ పరిరక్షణ కమిటీకి మధ్య విభేదాలు తెలెత్తడం వంటి వివాదాలతో యాదగిరి క్షేత్రానికి సంబంధించిన సమస్యలు నిత్యం వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దేవాలయ పరిపాలనా బాధ్యతలు నిర్వర్తించడానికి ఈవోలుగా ఐఏఎస్ అధికారులను నియమిస్తున్నప్పటికీ ఉద్యోగ విరమణ రీత్యా తరచూ మారుతూనే ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈవోగా విధులు నిర్వహిస్తున్న అధికారి కూడా ఈ నెలాఖరులో పదవీ విరమణ చేయనున్నారు.
పాలక మండలి ప్రస్తావనే లేదు : ఆలయ పర్యవేక్షణ, పరిరక్షణ సజావుగా సాగేందుకు పాలక మండలిని నియమించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కానీ, దీనికి సంబంధించి ఇంతవరకు ఎటువంటి చర్యలూ చేపట్టలేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి సీఎం రేవంత్రెడ్డి నాలుగు సార్లు క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అభివృద్ధికి సంబంధించి పలు కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. కానీ, ఎప్పుడూ పాలక మండలి ఊసు ఎత్తకపోవడం గమనార్హం.
త్వరితగతిన వసతులు కల్పించవచ్చు : యాదగిరి క్షేత్రానికి గతంలో ఉన్న పాలకమండలి 2007 నుంచి 2009 వరకు కొనసాగింది. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం, దేవాలయ పునర్నిర్మాణం చేపట్టిన తర్వాత నేడో రేపో అంటూ ఆశలు రేపుతున్నారే తప్ప ఆ దిశగా అడుగులు పడటం లేదు. పదహారేళ్ల నుంచి దేవాలయానికి సంబంధించిన నిర్వహణ, ఇతర కైంకర్యాలు ఆలయ వంశపారంపర్య ధర్మకర్త ద్వారానే కొనసాగుతున్నాయి. పాలక మండలిని వీలైనంత త్వరగా నియమిస్తే నిధులు కేటాయించేందుకు, వసతులు కల్పించేందుకు సులభతరమవుతుంది. దీంతోపాటు యాదాద్రి టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (వైటీడీఏ) దగ్గర కాటేజీలు నిర్మించడానికి, భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలను వేగవంతంగా ఏర్పాటు చేసేందుకు వీలవుతుంది.
ఆలయ పరిపాలనా వ్యవస్థ గాడితప్పుతున్నా లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారిని సందర్శించే భక్తుల తాకిడి మాత్రం క్రమంగా పెరుగుతోంది. దేవాలయ ఆదాయ గణాంకాలను గమనిస్తే ఈ విషయం అవగతమవుతోంది. గతంలో నెలకు రూ.50 లక్షలుగా ఉన్న ఆదాయం నేడు రూ.3.18 కోట్ల వరకు చేరింది. దీని బట్టి భక్తుల సంఖ్య ఏ మేరకు పెరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
స్వామి సన్నిధిలోనే తస్కరింపులు : గతంలో క్షేత్రంలోని ప్రచార విభాగంలో ఉన్న డాలర్ను విక్రయించే కేంద్రంలో రూ.10 లక్షలు విలువ చేసే డాలర్లు కనిపించకుండా పోయాయి. ప్రసాదాలు తయారు చేసే యూనిట్లోనూ చింతబండు బస్తాలు, ఖరీదైన జీడిపప్పు బ్యాగులను దొంగిలించారు. ప్రత్యేక దర్శనానికి కేటాయించే టిక్కెట్ల వ్యవహారంలోనూ అవకవతవకలు వెలుగు చూశాయి. కొందరు ఆలయ సిబ్బంది వ్యక్తిగత వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న ఘటనలు ఉన్నాయి.
పొరుగు సేవల ఉద్యోగుల ద్వారా : యాదగిరి గుట్టలో తగినంత ఉద్యోగులు లేకపోవడం ప్రధాన సమస్యగా మారింది. అప్పుడెప్పుడో దశాబ్దాల కిందట 400 మంది అర్చకులు, ఉద్యోగులు, ఇతర సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తించేవారు. ఇప్పటి వరకు అందులో 105 మంది వరకు పదవీ విరమణ చేశారు. దీంతో ప్రస్తుతం మిగిలిన 295 మంది ఉద్యోగులు మాత్రమే ఆలయ నిర్వహణ బాధ్యతల్లో కొనసాగుతున్నారు. అవసరం మేరకు మరో 100 మంది ఔట్ సోర్సింగ్ ద్వారా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
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