ETV Bharat / state

గ్లోబల్ కంపెనీలకు మనమే కేరాఫ్ - వెల్లడించిన ఎక్స్‌ఫీనో నివేదిక

రాజధానిలో 10 రోజులకు ఒక కొత్త జీసీసీ ఏర్పాటు - ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు 3,200 జీసీసీలోల 1700 కేంద్రాలు భారత్‌లోనే - గత మూడేళ్లలో దేశంలో ఏర్పాటైన జీసీసీల్లో 40% హైదరాబాద్‌లోనే

Global Capability Centres In Hyderabad
Global Capability Centres In Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Global Capability Centres In Hyderabad : దేశంలో ఐటి రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. అవకాశం అందిపుచ్చుకుంటున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆ దిశగా అడుగేస్తున్నాయి. రాజధానితో పాటు ప్రముఖ నగరాల్లో మల్టీ నేషనల్ కంపెనీల ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఈ విషయంలో పోటాపోటీగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్‌ ఐటీ హబ్‌గా ఉండగా రాష్ట్రానికి మరిన్ని అంతర్జాతీయ కంపెనీలను అకర్షించే పనిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం పడింది. ఇదే విషయాన్ని మానవ వనరుల సేవల సంస్థ ఎక్స్‌ఫీనో నివేదిక కూడా వెల్లడించింది. గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లను ఆకర్షించడంలో భాగ్యనగరం అగ్రగామిగా ఉందని తెలిపింది.

జీసీసీలను ఆకర్షించడంలో భాగ్యనగరం అగ్రగామి - వెల్లిడించిన ఎక్స్‌ఫీనో నివేదిక (ETV)

అమెరికా కంపెనీలు హైదరాబాద్‌లోనే : రాజధానిలో 10 రోజులకు ఒక కొత్త జీసీసీ ఏర్పాటు అవుతోందని వెల్లడించింది. అమెరికా కంపెనీలు అధికంగా హైదరాబాద్‌లో తమ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. వేగంగా ఎదగడానికి ఉన్న అవకాశాలు, నాయకత్వ అనుభవం, నైపుణ్యాలు కలిగిన మానవ వనరులను బహుళ జాతి కంపెనీలు పరిశీలించి హైదరాబాద్‌లో జీసీసీ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయని వివరించింది. మౌలిక సదుపాయాలకు తోడు ప్రభుత్వ మద్దతు కూడా ఇందుకు ఉపకరిస్తోందని విశ్లేషించింది.

గత మూడేళ్లలో 40 శాతం : నివేదిక ప్రకారం గత మూడేళ్లలో దేశంలో ఏర్పాటైన గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లలో 40% హైదరాబాద్‌కు, బెంగళూరుకు 33% వచ్చాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోని 360 జీసీసీల్లో 3.1 లక్షల మంది నిపుణులు పనిచేస్తున్నారు. ఇది తెలంగాణలోని నైపుణ్య ఉద్యోగాల్లో 14% వాటా కలిగి ఉంది. జీసీసీ ఉద్యోగుల్లో 33% మంది మహిళలే ఉండగా అందులోనూ నాయకత్వ స్థానాల్లో 19%మంది ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో 47.8 లక్షల మంది సాంకేతిక నిపుణులు అందుబాటులో ఉన్నారు. ఇతర మెట్రో సిటీలతో పోలిస్తే వ్యయాలు తక్కువ కావడం, సాంకేతికత సహా సాంకేతికేత పారిశ్రామిక రంగాలు విస్తరించి ఉండటం హైదరాబాద్‌కు ప్రధాన సానుకూలతలుగా మారినట్లు ఎక్స్‌ఫీనో నివేదిక పేర్కొంది.

సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్సలెన్స్‌ కేంద్రాలుగా : అంతర్జాతీయ కార్పొరేట్ సంస్థల ఉప కార్యాలయాలనే గ్లోబల్‌ కేపబిలిటీ సెంటర్లు అంటారు. అమెరికా, బ్రిటన్ తదితర దేశాలకు చెందిన కంపెనీలు తమ ప్రధాన కార్యాలయాలకు పొరుగు, ప్రాసెస్‌ సేవలను అందించేందుకు నైపుణ్యంతోపాటు, చవకగా మానవ వనరులు లభించే ఇతర దేశాల్లో జీసీసీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. వీటిని ఐటీ, ఆర్‌ అండ్‌ డీ, ఫైనాన్స్, టెలికాం, బ్యాంకింగ్, వినియోగదారుల మద్దతు వంటి బహుళ సేవలను అందించే సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్సలెన్స్‌ కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నాయి. ఇందుకు భారీస్థాయిలో ఏఐ, జెన్‌ ఏఐ, మెషిన్‌ లెర్నింగ్, బ్లాక్‌చైన్, ఐవోటీ, క్లౌడ్, ఆగ్‌మెంటెడ్‌ రియాలిటీ, వర్చువల్‌ రియాలిటీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్నాయి.

ప్రపంచంలో సగానికి పైగా భారత్‌లోనే : వెస్టియన్ కన్సల్టింగ్‌ సేవల సంస్థ నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు 3,200 జీసీసీలు ఉన్నాయి. వీటిలో 53% అంటే 1700 కేంద్రాలు భారత్‌లోనే ఏర్పాటయ్యాయి. అయితే, 2028 నాటికి దేశంలో జీసీసీల సంఖ్య 2100కు పెరుగుతుందని రిపోర్టు అంచనా వేసింది. బెంగళూరులో అత్యధికంగా 487 సెంటర్లు ఉండగా 273 జీసీసీ కేంద్రాలతో హైదరాబాద్‌ రెండో స్థానంలో ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నవాటిలో 20 శాతానికిపైగా భాగ్యనగరంలోనే ఉన్నాయన్న మాట. బెంగళూరు, భాగ్యనగరం తర్వాత చెన్నై, దిల్లీ, ముంబయి, పుణె వంటి నగరాల్లో జీసీసీలు అధికంగా ఉన్నాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

వందలాది జీసీసీ సెంటర్లు : హైదరాబాద్‌లో వందలాది జీసీసీ సెంటర్లు ఉన్నాయి. వాటిలో జీవ శాస్త్రాలు, ఫార్మా రంగానికి చెందిన బహుళ జాతి కంపెనీల కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ప్రముఖ 10 ఫార్మా కంపెనీల్లో 8 సంస్థల జీసీసీలు భాగ్యనగరంలోనే ఉండటం విశేషం. ఇవే కాకుండా హెల్త్‌కేర్‌ సేవల సంస్థ అయిన ఎవర్‌నార్త్, ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద యానిమల్‌ హెల్త్‌ కంపెనీ అయిన జోటిస్‌ పరిశోధనా కేంద్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

ఐటీ, సాఫ్ట్‌వేర్ విషయానికి వస్తే గూగుల్‌, మైక్రోసాఫ్ట్‌, డెల్ టెక్నాలజీస్‌, అమెజాన్, ఇన్ఫోసిస్‌, విప్రో వంటి అనేక సంస్థలు ఉన్నాయి. బ్యాంకింగ్ కంపెనీలతో పాటు అంతర్జాతీయ బీమా సంస్థల కేంద్రాలు భాగ్యనగరంలో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు హెల్త్ కేర్‌ అండ్ లైఫ్‌ సైన్స్, ఆటోమేటివ్‌ అండ్‌ ఏరోస్పేస్‌, ఈ-కామర్స్‌ తదితర రంగాలకు చెందిన జీసీసీ కేంద్రాలు హైదరాబాద్‌లో కొలువు దీరాయి.

జీసీసీ కేంద్రగా హైదరాబాద్‌ : భాగ్యనగరంలోని హైటెక్‌సిటీ, ఫినాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌, గచ్చిబౌలి, మదాపూర్ ప్రాంతాల్లో జీసీసీలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో జీసీసీ కేంద్రాలకు హైదరాబాద్‌ హబ్​గా మారి తెలంగాణ రాష్ట్రం వన్​ ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఏకానమీ చేరుకునేందుకు దోహదం చేస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

మారుతున్న హైదరాబాద్​ రూపురేఖలు​ - రాబోయే 5 ఏళ్లలో ఉద్యోగాలే ఉద్యోగాలు

TAGGED:

జీసీసీ హబ్​గా హైదరాబాద్
GCC IN HYDERABAD
EXFINO REPORT
EXFINO REPORT ON GCC
GLOBAL CAPABILITY CENTRES IN HYD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

స్వీట్ షాప్​కి వెళ్లకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "స్వీట్"! - దీపావళికి పర్ఫెక్ట్​!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.