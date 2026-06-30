నేటి తరానికి గ్రంథాలయాల ప్రాధాన్యత చాటిచెప్పేలా యాత్ర
'గ్రంథాలయాల సందర్శన యాత్ర' కు రచయితల సంఘం శ్రీకారం - 1953లో ఏర్పాటైన ఠాగూర్ గ్రంథాలయాన్ని సందర్శించిన యాత్రికులు - వందేళ్ల చరిత్ర వేలాది పుస్తకాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 10:17 AM IST
Writers Association Library Visit Tour: ఒకప్పుడు గ్రంథాలయం అంటే అదో విజ్ఞాన భాండాగారం. కానీ స్మార్ట్ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని యువతలో పుస్తక పఠనం క్రమంగా కనుమరుగవుతోంది. గ్రంథాలయాల ప్రాధాన్యాన్ని నేటి తరానికి చాటిచెప్పేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రచయితల సంఘం నడుంబిగించింది. 'గ్రంథాలయాల సందర్శన యాత్ర' ద్వారా వాటి విలువను చాటిచెప్పేలా చేస్తోంది.
గ్రంథాలయాల ప్రాముఖ్యత: గతాన్ని అవలోకనం చేసుకోవాలన్నా, మహనీయుల స్ఫూర్తిని ఒడిసిపట్టుకోవాలన్నా పుస్తకమే సరైన మార్గదర్శి. అలాంటి అక్షర నిధులను పదిలంగా కాపాడుతున్న గ్రంథాలయాలు సమాజానికి అమూల్యమైన సంపద. వీటి విశిష్టతను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలనే సంకల్పంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రచయితల సంఘం 'గ్రంథాలయాల సందర్శన యాత్ర'కు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా విజయవాడలోని వందేళ్ల చరిత్ర గల రామ్మోహన, హనుమంతరాయ, సర్వోత్తమ గ్రంథాలయాలతో పాటు ఠాగూర్ గ్రంథాలయాలను వారు సందర్శించారు.
1953లో ఏర్పాటైన ఠాగూర్ గ్రంథాలయం ఈ యాత్రలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దశాబ్దాలుగా వేలాది పుస్తకాలను భద్రపరుస్తూ నేటికీ విజ్ఞాన కేంద్రంగా అలరారుతోంది. అరుదైన గ్రంథాలు, పాత పత్రికలు, ప్రముఖుల రచనలు ఇక్కడ కొలువుదీరాయి. వేల రూపాయలు వెచ్చించి ప్రైవేటు స్టడీహాళ్లకు వెళ్లే బదులు గ్రంథాలయాల్లోని ఉచిత సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చని నిర్వాహకులు సూచిస్తున్నారు.
'ప్రతిరోజూ 200 మంది వరకు విద్యార్థులు ఈ గ్రంథాలయాన్ని సందర్శిస్తారు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు, అందరికీ కావాల్సిన పుస్తకాలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ గ్రంథాలయాన్ని ప్రధానంగా పేద కుటుంబాల పిల్లలు ఉపయోగిస్తారు, వీరు పోటీ పరీక్షల అధ్యయనాని కూడా వినియోగించుకుంటారు. ఉచిత ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కూడా కల్పించాం. ఇది వారి చదువులకు, పరీక్షలకు సిద్ధమవడానికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. గతంలో ఇక్కడ చదువుకున్న సుమారు 30 మంది ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు పొందారు. త్వరలో కొత్త నియామక ప్రకటనలు రానుండటంతో, విద్యార్థులు మళ్లీ ఆశతో ఇక్కడికి వస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుత భవనం ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు సరిపోవడం లేదు. పై అంతస్తులో స్టడీ హాల్స్ నిర్మించడం వల్ల అందరికీ కొంత సౌకర్యవంతంగా ఉంది. ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో చర్యలు తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.' -రమాదేవి, ఠాగూర్ గ్రంథాలయం ఇంఛార్జి
పుస్తకాలతో స్నేహం: గ్రంథాలయాలు భావితరాలకు మార్గదర్శకాలని సందర్శకులు, రచయితలు అన్నారు. ఇంట్ర్నెట్లో కేవలం సమాచారం మాత్రమే దొరుకుతుందని, మనిషికి ఆలోచించే శక్తినిచ్చేది పుస్తకమేనని స్పష్టం చేశారు. యువత పుస్తకాలతో స్నేహం చేయాలని విద్యావేత్తలు సూచించారు. విద్యాసంస్థల్లో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి విద్యార్థులకు కొత్త పుస్తకాలను పరిచయం చేయాలని రచయితలు అభిప్రాయపడ్డారు.
'ఈ పుస్తకాలను ఎక్కువగా 50 లేదా 60 ఏళ్లు పైబడిన వారే చదువుతుంటారు. యువతరం 'చూసే సంస్కృతి'కి (look culture) అలవాటు పడి, 'పుస్తక సంస్కృతి'ని (book culture) మర్చిపోతోంది. కవులు దీనిని ఎంత చక్కగా చెప్పారంటే సెల్ఫోన్ కోసం తల దించుకుంటే అది మిమ్మల్ని తల దించుకునేలా చేస్తుంది. కానీ పుస్తకం కోసం తల దించుకుంటే అది మిమ్మల్ని తల ఎత్తుకుని నిలబడేలా చేస్తుంది. పుస్తకానికి,సెల్ఫోన్కు మధ్య ఉన్న తేడా అదే.' -ప్రముఖ పుస్తక రచయిత.
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