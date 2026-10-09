చారిత్రక నవలా చక్రవర్తి 'ముదిగొండ' ఇకలేరు - గుండెపోటుతో హైదరాబాద్లో తుదిశ్వాస
Acharya Mudigonda Shiva Prasad Passed Away : ఆచార్య ముదిగొండ శివప్రసాద్ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా ఆకుల అల్లూరులో జన్మించిన ఆయన, ఓయూలో తెలుగు ఆచార్యుడిగా సుదీర్ఘకాలం పని చేశారు.
Published : October 9, 2026 at 12:13 PM IST
Acharya Mudigonda Shiva Prasad Passed Away : చారిత్రక నవలా చక్రవర్తిగా కీర్తిపొందిన ప్రముఖ సాహితీవేత్త, ఆచార్య ముదిగొండ శివప్రసాద్(86) కన్నుమూశారు. ఆరు నెలలుగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండగా, రెండు రోజుల క్రితం కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ ఆంధ్ర మహిళా సభ దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ హాస్పిటల్లో చేర్పించగా, గురువారం రాత్రి 8.30 గంటలకు గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం మండలం ఆకుల అల్లూరు గ్రామంలో 1940 డిసెంబర్ 23న ముదిగొండ శివప్రసాద్ జన్మించారు. ఆయన సతీమణి డా.ఉమాదేవి చాలా ఏళ్ల క్రితం స్వర్గస్తులయ్యారు. వారికి కుమారుడు ఇందు శేఖర్, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. శివప్రసాద్ హైదరాబాద్లోని నల్లకుంట శివం రోడ్డులోని డీడీ కాలనీలో కుమారుడి వద్ద ఉంటున్నారు.
ఆయన బాల్యంలో ఎంవీఎస్ శర్మ, మార్కండేయ శర్మ, రామనాథశాస్త్రి వంటి ఉద్దండ పండితుల వద్ద క్రమశిక్షణతో విద్యాభ్యాసం సాగించారని ప్రముఖ సాహితీవేత్త సాధన నరసింహాచార్య చెప్పారు. అనంతర కాలంలో ఉన్నత చదువు పూర్తి చేసి ఎంఏ, పీహెచ్డీ పట్టాలను పొందారు. 1959లో సికింద్రాబాద్లోని వెస్లీ హైస్కూల్లో టీచర్గా తన వృత్తి జీవితాన్ని ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత ప్రసిద్ధ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో తెలుగు ఆచార్యుడిగా సుదీర్ఘకాలం సేవలు అందించారు.
చారిత్రక నవలలకు పెట్టింది పేరు
సాహితీ క్షేత్రంలో ముదిగొండ శివప్రసాద్ తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆయన 80కి పైగా పుస్తకాలు రచించగా, అందులో 20కి పైగా చారిత్రక నవలలు ఉన్నాయి. ఆయన కలం నుంచి జాలువారిన రచనల్లో ఆవాహన, పట్టాభి, రెసిడెన్సీ, సగం విరిగిన చంద్రుడు, గంగ నుంచి గంగ వరకు, బైబిల్ డీ-కోడ్, శ్రీపదార్చన, శ్రీలేఖ, శ్రావణి, వంశధార, తంజావూరు విజయం, మహాసర్గ, బసవగీత, సమ్రాట్ పుష్యమిత్ర వంటివి పాఠకుల ఆదరాభిమానాలను పొంది ఆయనకు విశేషమైన పేరు ప్రఖ్యాతలను తెచ్చిపెట్టాయి.
"పద్యం పుట్టిన చోట పునాదులు కదిలిపోతుంటే, దేశం కాని దేశంలో పద్యానికి నీరాజనాలు లభించడం చూసి నా మనసు ఆర్ద్రమైపోయింది. స్వదేశంలో పద్యం అనగానే పెదవి విరిచే పరిస్థితులు ఉంటే, పర దేశంలో లభించిన స్పందన ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది. మన పునాదుల్ని మనమే పాతాళంలోకి వదిలేసి ఆ తర్వాతెప్పుడో నెత్తి, నోరు కొట్టుకుంటే ఒరిగేదేమీ ఉండదు" అని శివప్రసాద్ హెచ్చరించిన మాటలను నరసింహాచార్య గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన మృతికి ప్రభుత్వ మాజీ సలహాదారు, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ కె.వి.రమణాచారి, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ మాజీ అధ్యక్షుడు జూలూరు గౌరీశంకర్, కిన్నెర ఆర్ట్స్ థియేటర్ సెక్రటరీ మద్దాళి రఘురామ్, సాహితీవేత్త సుబ్బారావు తదితరులు తమ సంతాపాన్ని తెలిపారు.
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