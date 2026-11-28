నగరంలో 70 శాతం అభివృద్ధి అక్కడే - వెల్లడించిన డబ్ల్యూఆర్ఐ గణాంకాలు
WRI report on Hyderabad : హైదరాబాద్లో కేవలం హైటెక్ సిటీ పరిధిలోనే 70 శాతం అభివృద్ధి జరుగుతోందని డబ్ల్యూఆర్ఐ నివేదికలో వెల్లడించింది. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరుగుతోందని స్పష్టం చేసింది.
Published : November 28, 2026 at 1:49 PM IST
క్యూర్ పరిధి ప్రతి సంవత్సరం విస్తరిస్తోంది. మూడు గోల్కొండ కోటల నిర్మాణానికి అవసరమైన భూ విస్తీర్ణానికి (10.5 చదరపు కిలోమీటర్లు) సమానంగా జనావాసాలు పెరుగుతున్నాయి. ఆయా నిర్మాణాల్లో 70 శాతం హైటెక్ సిటీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కావడం గమనార్హం. రాయదుర్గంలోని టీహబ్లో జరుగుతున్న సైబరాబాద్ మూవ్స్-2026లో భాగంగా డబ్ల్యూఆర్ఐ (వరల్డ్ రిసోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్- ఇండియా) ఈ గణాంకాలను విడుదల చేసింది.
హైదారబాద్ నగరానికి పశ్చిమ భాగంలో ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున నేపథ్యంలో ప్రతిరోజూ నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వాహనాలు హైటెక్ సిటీ వైపు వస్తున్నాయని, అందుకే అక్కడ రద్దీ ఏర్పడుతోందని ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
72 శాతం మందికి మాత్రమే ప్రజారవాణా
ప్రజారవాణా కేవలం 72 శాతం మందికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఆర్టీసీ బస్సులు, మెట్రో రైలు, ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు ఆగే ప్రదేశాలు నగరంలోని 72 శాతం మంది ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ తగినన్ని బస్సులు లేకపోవడం, ఆఫీస్ వేళలు, ఇతర సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ప్రజలు వాటిని సవ్యంగా వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు.
ప్రజారవాణాపై ఆదరణ క్రమంగా తగ్గుముఖం
కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చిన ఆన్లైన్ యాప్ల ద్వారా ద్విచక్ర వాహనాలను, కార్లను బుక్ చేసుకుని తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఫలితంగా గత ఐదేళ్లుగా నగరంలో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను ఉపయోగించే వారి సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తోంది. బస్ స్టాప్లు, మెట్రో స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి తమ ఇళ్లకు చేరుకోవడానికి అదనంగా 1 నుంచి 5 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సిన వారు ప్రైవేట్ రవాణాను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అధిక బస్సు, మెట్రో ఛార్జీలూ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను నిరుత్సాహపరుస్తున్నాయని డబ్ల్యూఆర్ఐ గణాంకాలు విశ్లేషించాయి.
"గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్స్ (జీసీసీ) హైదరాబాద్ను ఎంచుకుంటున్నాయి. రాయదుర్గం నుంచి నానక్రామ్గూడ వరకు ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక సంస్థ కార్యాలయ భవనాలను లీజుకు తీసుకుంటోంది. ఈ ఏడాది 10 ప్రముఖ కంపెనీలు టీహబ్ పక్కనే ఉన్న ఫినిక్స్ ఈక్వినాక్స్ భవనంలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాయి. దానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగుల సంఖ్య, వారికి అవసరమైన నివాస భవనాలు, వ్యక్తిగత వాహనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఆ స్థాయిలో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం ప్రభుత్వానికి ఒక సవాలుగా మారింది" - హిమాన్షు, వాలంటీర్, ఎస్సీఎస్సీ (సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్)
ప్రజా రవాణాను మెరుగుపరచాలంటే
- ప్రస్తుతం నగరంలో 3,200 ఆర్టీసీ బస్సులు, 69 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న 57 మెట్రో స్టేషన్లు, 127 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న 47 ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్లు ప్రతిరోజూ 30 లక్షల మంది రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
- ప్రతి లక్ష జనాభాకు 60 బస్సులు అవసరం.
- 2031 నాటికి ఆర్టీసీ బస్సుల సంఖ్యను 9000కు పెంచాలి, మెట్రో రైలు నెట్వర్క్ను శివారు ప్రాంతాల వరకు విస్తరించాలి.
- నగరంలోని ఏ కాలనీకైనా 500 మీటర్ల పరిధిలో ఓ బస్ స్టాప్ ఉండాలి.
- ఆర్టీసీ, ప్రైవేట్ వాహనాలన్నీ రోడ్లపై తిరుగుతుండటంతో ఆ ప్రాంతాల్లో వేసవిలో ఉష్ణోగ్రత 48 డిగ్రీలకు చేరుకుంటోంది. ఆయా ప్రాంతాల్లో 11.3 లక్షల మంది (నగర జనాభాలో 7.9 శాతం) అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు ప్రభావితమవుతున్నారు.
- అన్ని దిశలలో అభివృద్ధిని విస్తరించడం, రోడ్లను విస్తరించడం, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు.
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