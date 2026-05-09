రాజధానికి కీలక రోడ్డు - కానీ దానిపై ప్రయాణమంటేనే వణుకు! అడుగుకో గుంత- గజానికో గొయ్యి!

నిత్యం వందలాది మంది ప్రయాణం - భారీ వాహనాల కారణంగా ధ్వంసమైన రోడ్డు - ఐదు నెలలు గడుస్తున్నా పూర్తి కాని విస్తరణ పనులు

Roads In State Capital City
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 8:19 AM IST

Roads In State Capital City : అది రాష్ట్ర రాజధానికి వెళ్లే కీలకమైన మార్గం ఇది! ప్రతిరోజూ ఉద్యోగులు, న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, సచివాలయాన్ని సందర్శించే పౌరులు ఇదే రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తుంటారు. నిత్యం వందలాది మంది ప్రయాణించే రహదారి అయినప్పటికీ ఈ రోడ్డంటే అందరికీ గుండెల్లో వణుకే. అందుకు కారణం భారీ గుంతలు. ఇవి వాహనదారులకు నరకం చూపిస్తున్నాయి! ఐదు నెలలు గడిచినా రహదారి విస్తరణ పనులు ఇంకా పూర్తి కాకపోవడం ప్రజలు ఆసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

భారీ ట్రక్కులవల్లే రోడ్లపై గుంతలు : గుంటూరు నుంచి రాజధాని అమరావతికి చేరుకోవాలంటే, తాడికొండ - పెదపరిమి మీదుగా ప్రయాణించి తుళ్లూరు తదితర ప్రాంతాలకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ కీలక మార్గం ఎంతగా దెబ్బతిందంటే ఇప్పుడు అడుగుకో గుంత, గజానికో గోయ్యి అన్నట్లుగా తయారైంది. తాడికొండ నుంచి రాయపూడి వరకు రహదారి పూర్తిగా ధ్వంసమైపోయి, వాహనదారులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగిస్తోంది. వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ రహదారి పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గురైంది. సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మరమ్మతు పనులను ప్రారంభించింది. అయితే రాజధాని నిర్మాణ పనుల కోసం సామాగ్రిని తరలించే భారీ ట్రక్కుల రాకపోకల వల్ల ఈ రహదారి మళ్లీ దెబ్బతింది.

ఇబ్బందులకు గురవుతున్న వాహనాదారులు : రాష్ట్ర సచివాలయానికి వెళ్లే ఉద్యోగులు, అధికారులు, అలాగే హైకోర్టుకు వెళ్లే న్యాయవాదులు తమ దైనందిన ప్రయాణాల కోసం ఈ రహదారిపైనే ఆధారపడతారు. వీరందరూ తమ ప్రయాణాల్లో తీవ్రమైన ఇబ్బందులను భరించక తప్పడం లేదు. భారీ గుంతలతో నిండిన ప్రాంతాల్లో, ఆ గుంతలను పూడ్చి రహదారిని సమతలం చేయడానికి తవ్వకాలు జరిపారు. కానీ మరమ్మతు పనులు మాత్రం ఎప్పుడూ పూర్తిగా పూర్తి కాలేదు. ఈ రహదారిని తిరిగి పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం రూ.8.5 కోట్లను మంజూరు చేసింది. ప్రస్తుతం 6.4 మీటర్ల వెడల్పు ఉన్న ఈ రహదారిని 7 మీటర్లకు విస్తరిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, ఐదు నెలలు గడిచినా విస్తరణ పనులు ఇంకా పూర్తి కాలేదు. రహదారిపై ఉన్న అనేక గుంతల్లో పడి తమ వాహనాలు దెబ్బతింటున్నాయని వాహనదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాజధానిలో వేల కోట్ల విలువైన పనులు శరవేగంతో సాగుతున్న తరుణంలో కేవలం 15 కిలోమీటర్ల రహదారి మరమ్మతు పనులు నత్తనడకన సాగడం విమర్శలకు తావిస్తోంది.

"ఇవి రాజధాని నగరంలోని రహదారులు కావడంతో, వాహనాల రద్దీ మునుపటి కంటే గణనీయంగా పెరిగింది. అంతేకాకుండా భారీ బరువులను మోసుకెళ్లే భారీ లారీలు, కంటైనర్ ట్రక్కుల రాకపోకల వల్ల రహదారులు కుంగిపోయి లోతైన గుంతలు , భారీ గోతులు ఏర్పడ్డాయి. తత్ఫలితంగా వాహనాలు ఈ గుంతలలో చిక్కుకుపోవడమే కాకుండా, ప్రమాదాలు కూడా సంభవిస్తున్నాయి. పైగా రహదారులు ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల ప్రయాణం కష్టతరంగా మారింది"_ వాహనాదారులు .

