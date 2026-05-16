గుంటూరు జీజీహెచ్‌లో దారుణ పరిస్థితులు - కారిడార్లలో కుక్కలు, వార్డుల్లో ఎలుకలు

బయోమెడికల్‌ వ్యర్థాలు, రక్తంతో ఉన్న దూది, ఆహార వ్యర్థాల కోసం ఆసుపత్రిలో కుక్కలు, ఎలుకల సంచారం - ఆసుపత్రిలో నిర్వీర్యమైన పెస్ట్‌ కంట్రోల్‌ చర్యలు - అధికారుల నిర్లక్ష్యమే ప్రధాన కారణం

Published : May 16, 2026 at 12:14 PM IST

Worst Conditions at Guntur GGH : గుంటూరు ప్రభుత్వ సమగ్ర ఆసుపత్రిలో పారిశుధ్య నిర్వహణలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. కారిడార్లలో కుక్కలు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతుండగా, మరోవైపు వార్డుల్లో ఎలుకలు సంచరిస్తూ రోగులు, వారి సహాయకులను భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. బయోమెడికల్‌ వ్యర్థాలు, రక్తంతో ఉన్న దూది, ఆహార వ్యర్థాల కోసం కుక్కలు, ఎలుకలు ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో తచ్చాడుతున్న దృశ్యాలు ఆసుపత్రి యంత్రాంగం వైఫల్యాన్ని బహిర్గతం చేస్తున్నాయి.

పెస్ట్‌ కంట్రోల్‌ పేరుకే : ఆసుపత్రిలో పెస్ట్‌ కంట్రోల్‌ చర్యలు పూర్తిగా నిర్వీర్యమయ్యాయన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. గతంలో పసిపిల్లలు, మహిళలను ఎలుకలు కొరికిన ఘటనలు ఎన్నో చోటుచేసుకున్నప్పటికీ పరిస్థితిలో పెద్దగా మార్పు కనిపించడం లేదు. ఆసుపత్రి ఆవరణలో పాత ఫర్నిచర్‌, స్ట్రెచర్లు, చెత్త సామగ్రి పేరుకుపోవడంతో అవి ఎలుకలు, కుక్కలకు ఆవాసాలుగా మారాయి. కొన్నిచోట్ల చెత్త తొలగించినా సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కనిపించడం లేదు.

విజయవాడ ఘటన తర్వాతా మార్పులేవీ : ఇటీవల విజయవాడ కొత్త ప్రభుత్వాసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్సలో తొలగించిన ఓ వ్యక్తి కాలు భాగాన్ని కుక్క నోట కరిచి తీసుకెళ్లిన ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. ఆ ఘటన అనంతరం శుక్రవారం మధ్యాహ్నం గుంటూరు జీజీహెచ్‌లో నిర్వహించిన పరిశీలనలోనూ అనేక లోపాలు బయటపడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అత్యవసర విభాగం, సూపరింటెండెంట్‌ కార్యాలయం సమీపంలోనే కుక్కలు పడుకొని ఉండటం పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో చూపిస్తోంది.

ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యమే కారణమా? : ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యమే ప్రధానమగా కనిపిస్తుంది. ఆసుపత్రి ఆవరణలోకి కుక్కలు రాకుండా చూడాల్సిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కూడా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం కూడా వెలుగుచూస్తుంది. అనంతరం ఈ ఘటనపై అంతర్గత విచారణ చేపట్టిన అధికారులు, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు అమలు చేస్తామని ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.

అధికారుల నిర్లక్ష్యమే ప్రధాన కారణం : రోగులు, వారి సహాయకులు మిగిలిన ఆహారాన్ని ఆరుబయట పడేయడం, ఆసుపత్రి ఎదురుగా ఉన్న రైల్వేస్టేషన్‌ పరిసరాల్లో అనధికారిక అల్పాహార, భోజనశాలల వంటి ఆహార కేంద్రాలు నిర్వహించడం సమస్యను మరింత పెంచుతున్నాయి. జీజీహెచ్‌ ఎదురుగా ఉన్న రైల్వేస్టేషన్‌లోకి కుక్కలు భారీగా వస్తున్న విషయాన్ని రైల్వేవర్గాలు జీఎంసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లాయి. గోడల రంధ్రాలను మూసివేస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ కుక్కల సంచారం మాత్రం తగ్గడం లేదు. పీడియాట్రిక్‌, గైనకాలజీ వంటి విభాగాలను ఇటీవల ఎంసీహెచ్‌ భవనానికి మార్చిన తర్వాత కొంత ఉపశమనం కలిగినా కూడా పాత వార్డుల్లో పారిశుధ్య పరిస్థితులపై పూర్తి స్థాయిలో పర్యవేక్షణ లేకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది.

చర్యలు తీసుకుంటున్నాం : సూపరింటెండెంట్‌ : కుక్కలు, ఎలుకల నియంత్రణ కోసం చర్యలు చేపడుతున్నామని జీజీహెచ్‌ సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్‌ ఎస్‌ఎస్‌వీ రమణ తెలిపారు. ప్రధాన మార్గాల్లో రంధ్రాలను మూసివేస్తున్నామని, ఎలుకల సమస్య గతంతో పోలిస్తే తగ్గిందని చెప్పారు. అయితే ఆసుపత్రిలో కొనసాగుతున్న పరిస్థితులు మాత్రం అధికారుల వాదనలకు విరుద్ధంగా కనిపిస్తున్నాయని సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్‌ ఎస్‌ఎస్‌వీ రమణ పేర్కొన్నారు.

