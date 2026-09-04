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మట్టి గణపతిని పూజిద్దాం – పర్యావరణాన్ని రక్షిద్దాం

వినాయక విగ్రహాల ప్రతిష్ఠాపన కోసం చల్లదనాన్నిచ్చే పందిళ్లు ఏర్పాటు - పర్యావరణ హితం కోసం మట్టి విగ్రహాల వినియోగం - వినాయక చవితి వేడుకల్లో కాలుష్య కారకమైన 'ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్' వాడకానికి స్వస్తి

Clay Ganesha idols
మట్టి గణపతి బొమ్మలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 7:48 PM IST

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Worshiping Of Clay Idol For Pollution Free : గణేశ్ చతుర్థి వేడుకలు అంటేనే భక్తి, సంతోషాల కలయిక. అయితే ఈ ఆనందం ప్రకృతికి శాపంగా మారకూడదు. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్, రసాయన రంగులతో తయారు చేసిన విగ్రహాల వల్ల మన జలాశయాలు కలుషితమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సనాతన ధర్మానికి, ప్రకృతి రక్షణకు ప్రతీకగా నిలిచే 'మట్టి వినాయకుడి' ప్రాధాన్యతను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

మట్టి గణపతిని ఆరాధించడం కేవలం ఒక సాంప్రదాయం మాత్రమే కాదు. అది భూమాత పట్ల మనకున్న కృతజ్ఞతా భావం. ప్రకృతి నుంచి పుట్టిన రూపం మళ్లీ ప్రకృతిలోనే కలిసిపోయేలా, మట్టి విగ్రహాలను పూజించి మన పండుగ సంస్కృతిని, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందామని పర్యావరణ ప్రేమికులు సూచిస్తున్నారు.

ప్రతి సంవత్సరం శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 10,000 పందిళ్లలో విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠిస్తారు. అయితే వాటిలో మట్టి విగ్రహాల సంఖ్య వెయ్యికి మించదు. అధికారులు ప్రకృతి ప్రేమికులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాల వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. కొందరు మట్టి విగ్రహాలను ఉచితంగా కూడా పంపిణీ చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కాలుష్యాన్ని పెంచే పద్ధతుల పట్ల బలమైన మొగ్గు కొనసాగుతోంది.

దుష్ప్రభావాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: ఆకర్షణీయమైన ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాల వాడకం పర్యావరణ కాలుష్యానికి దారి తీస్తుంది. నిమజ్జనం సమయంలో, రసాయనాలతో కూడిన రంగులు నీటిలో నివసించే ప్రాణులకు ముప్పు కలిగిస్తాయి. అంతేకాకుండా అటువంటి నీటిలో స్నానం చేసే వ్యక్తులు వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకే పీఓపీతో తయారు చేసిన విగ్రహాలకు బదులు మట్టితో తయారు చేసిన విగ్రహాలను పూజించడం శుభప్రదం.

గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు : కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలి. మట్టి విగ్రహాలను తయారు చేసే వారికి ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలను అందించాలి. పండుగకు కేవలం రెండు రోజుల ముందు చేపట్టే కార్యాచరణ ప్రణాళికలు ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వవన్న విషయాన్ని గుర్తించాలి.

కాంచీలి ప్రధాన రహదారి వెంబడి ఉన్న 'చాపల బజార్' స్టేట్ బ్యాంక్ ప్రాంతాలలో నాలుగు తరాలుగా మట్టి వినాయక విగ్రహాలను పూజిస్తున్నారు. ప్రారంభంలో స్థానికంగా చిన్న విగ్రహాలను తయారు చేసేవారు. అయితే గత కొన్నేళ్లుగా 10 నుంచి 15 అడుగుల ఎత్తు గల విగ్రహాలను తయారు చేయడానికి కోల్‌కతాకు చెందిన శిల్పుల సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు.

ఇచ్ఛాపురంలో 'మహా గణపతి పూజా కమిటీ' సభ్యులు 22 ఏళ్లుగా మట్టి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కూడా వారు మట్టి, సంప్రదాయ రంగులను ఉపయోగించి 18.5 అడుగుల ఎత్తు గల విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. సోంపేట మండలంలోని 'కోర్లాం జాగృతి' స్వచ్ఛంద సంస్థ 12 ఏళ్లుగా పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కృషి చేస్తోంది. ఆ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు రాంబుద్ది గణపతి నాయకత్వంలో ఏటా 1,000కి పైగా మట్టి విగ్రహాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు.

ఏపీలో 72 అడుగుల భారీ మట్టి గణపతి విగ్రహం - నమూనా చిత్రపటం ఆవిష్కరణ

'ప్లాస్టర్‌ ఆఫ్‌ పారిస్‌ వద్దు - మట్టి గణపతి ముద్దు'

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CLAY GANESHA IDOLS
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