'అమ్మో - ఆ కంపు భరించలేం' : ట్యాంక్​బండ్​కు వెళ్లాలంటేనే భయపడుతున్న పర్యాటకులు

హుస్సేన్​ సాగర్​లో పెరుగుతున్న కాలుష్యం - పారిశ్రామిక వాడల వ్యర్థజలాలు సాగర్​లో కలుస్తున్న వైనం - వ్యర్థాలు, రసాయనాలతో గ్రీన్​ఆల్గే ఏర్పడి భరించలేని దుర్వాసన

POLLUTION AT HUSSAIN SAGAR IN HYD
POLLUTION AT HUSSAIN SAGAR IN HYD (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 8:18 AM IST

Pollution At Tankbund : రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో పగలు సమయంలో బయటకు రాలేని పరిస్థితి. సాయంత్రమన్నా అలా చల్లని గాలిని అస్వాదించేందుకు హుస్సేన్​సాగర్​కు వెళ్దామంటే అక్కడి వ్యర్థాలు, రసాయనాలతో గ్రీన్​ఆల్గే ఏర్పడి భరించలేని దుర్వాసన వస్తోంది. ఎన్టీఆర్ గార్డెన్, నెక్లెస్​ రోడ్డు, లుంబినీ పార్కు, జల విహార్, పీపుల్స్​ ప్లాజాకు వచ్చే సందర్శకులకు ఈ పరిస్థితి తీవ్ర ఇబ్బందిగా మారుతోంది.

నేరుగా హుస్సేన్​ సాగర్​లో కలుస్తున్న రసాయన వ్యర్థాలు : 500 ఎంఎల్​డీల మురుగు నీరు, 500 ఎంఎల్​డీల వ్యర్థ జలాలు సాగర్‌లో కలుస్తుండగా, సెలవు రోజుల్లో శుద్ధి చేయకుండానే వదులుతున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. బాలానగర్, జీడిమెట్ల, పాశమైలారం లాంటి చోట్ల పారిశ్రామికవాడల నుంచి రసాయన వ్యర్థ జలాలు నేరుగా హుస్సేన్​సాగర్‌లో కలుస్తున్నాయి. ఏటా సాగర్‌ శుద్ధికి హెచ్‌ఎండీఏ రూ.కోట్ల నిధులు వెచ్చిస్తున్నా ఫలితం మాత్రం శూన్యం. మురుగు నీటి వ్యర్థాలు చేరుతుండటంతో నీటిలో కరిగిన ఆక్సిజన్‌ (డిజాల్వ్‌డ్‌ ఆక్సిజన్‌) పరిమాణం క్రమంగా తగ్గుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

సాధారణంగా లీటర్ నీటిలో కరిగి ఉన్న ఆక్సిజన్‌ పరిమాణం 4 ఎంజీలుండాలి. అంతకంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే జలచరాలు బతకవు. కానీ అనేకచోట్ల 0.3 సగటు నమోదవుతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సాగర్ నీటిలో బయోకెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌ (బీవోడీ) పెరుగుతుందంటే కాలుష్యం పెరుగుతున్నట్టే లెక్క. నిర్దేశిత ప్రమాణాల ప్రకారం లీటర్ నీటిలో బీవోడీ 3 ఎంజీల కంటే తక్కువ ఉండాలి. కానీ 5-18 ఎంజీలుగా నమోదవుతోందని తెలుస్తోంది.

పరిష్కార మార్గాలు ఇవే : అయితే పైన వివరించిన పరిస్థితి సరిచేసేందుకు కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  1. ఎగువ డ్రైనేజీల నుంచి వచ్చే మురుగు, వ్యర్థ జలాలను కట్టడి చేయడం.
  2. సాగర్​ నీటి నాణ్యత మెరుగుపరచడం, ఘన వ్యర్థాలు చేరకుండా చూడటం ముఖ్యం.
  3. నీటిని ల్యాండ్‌ స్కేపింగ్, గార్డెనింగ్‌ అవసరాలకు వాడుకునే విధంగా శుద్ధి చేయడం.
  4. హుస్సేన్‌సాగర్‌ వద్ద ఉన్న ఎస్టీపీలను ఆధునికీకరరించడం.
  5. చుట్టూ రింగ్‌ సీవర్‌ మెయిన్స్‌ నిర్మించి మురుగు నీరు చేరకుండా చూడటం.
  6. శుద్ధి చేసిన నీరే జలాశయంలోకి ప్రవేశించే ఏర్పాటు ఉండాలి.
  7. డ్రెడ్జింగ్‌ ప్రక్రియతో అడుగున ఉన్న వ్యర్థాల తొలగింపు చేపట్టాలి.
  8. పూజా సామగ్రి పడేయకుండా ఉండేందుకు కౌంటర్ల ఏర్పాటు చేయాలి.

మురుగును అడ్డుకోవాలి : మురుగు, రసాయనాలను ఎస్టీపీలతో శుద్ధి చేయాలన్న సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను విస్మరిస్తున్నారని లుబ్నా సారస్వత్​ అనే సామాజిక కార్యకర్త తెలిపారు. హుస్సేన్‌సాగర్‌ వ్యర్థజలాల శుద్ధికి ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని నేషనల్ గ్రీన్​ ట్రైబ్యునల్ ప్రభుత్వాన్ని గతంలోనే ఆదేశించినప్పటికీ అందుకు చర్యలు చేపట్టలేదు. కమిటీ ఏర్పాటు చేసి మేధావులు, యువతను భాగస్వాములను చేయాలి. హుస్సేన్‌సాగర్‌లోకి వాన నీరే వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి.

"హుస్సేన్‌సాగర్‌ వ్యర్థజలాల శుద్ధికి కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్‌(ఎన్​జీటీ) తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని గతంలోనే ఆదేశించినప్పటికీ అందుకు చర్యలు చేపట్టలేదు. కమిటీ ఏర్పాటుచేసి మేధావులు, యువతను భాగస్వాములను చేయాల్సి ఉంటుంది. హుస్సేన్‌సాగర్‌లోకి వాన నీరే వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలి"- లుబ్నా సారస్వత్, సోషల్ యాక్టివిస్ట్

జీవుల మనుగడకు ప్రమాదం : నీటిలోకి వ్యర్థాలను విచ్చలవిడిగా విడిచిపెట్టడం వల్ల బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ (బీవోడీ), కెమెకల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ (సీవోడీ)ల స్థాయిలు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల నీటి కాలుష్యం కూడా పెరిగినట్లేనని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇది లీటర్ నీటిలో 3 ఎంజీల కంటే అధికంగా నమోదైతే నీటిలో ఉండే జీవులకు చాలా ప్రమాదకరమని సూచిస్తున్నారు. కానీ సాగర్​లో చాలా సార్లు 2.5-4 మధ్య నమోదైన ఘటనలు ఉన్నాయి. హుస్సేన్​సాగర్​లో కాలుష్యం, దుర్వాసన పెరగకుండా చూడాలని పర్యావరణ ప్రేమికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. పలు ప్రాంతాలను అందంగా తీర్చిదిద్దినట్లయితే మరింత మంది పర్యాటకులను ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉందని పలువురు అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

