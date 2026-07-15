ప్రపంచ యువజన నైపుణ్యాల దినోత్సవం - అభిరుచులనే వ్యాపారాలుగా మలుచుకుంటున్న యువత
వివిధ రంగాలలో ఉపాధి సంపాదించుకుంటున్న నేటి యువత - గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఆతివలకు శిక్షణ - ఇంట్లో ఉండే ఉపాధి సంపాదించుకుంటున్న మహిళలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 2:25 PM IST
World Youth Skills Day : మారుతున్న కాలంతో పాటు నేటి యువత ఆలోచనా విధానంలో చాలా పెద్ద మార్పు వచ్చింది. ఒకప్పుడు "ఏదో ఒక ఉద్యోగం దొరికితే చాలు, నాలుగు రాళ్లు వెనకేసుకోవచ్చు" అనే ధోరణి ఉండేది. కానీ నేటి తరం కేవలం డబ్బు కోసమే కాకుండా, తమ మనసుకు నచ్చిన పనిని ఎంచుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఈ కొత్త ధోరణి వల్ల యువతకు చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. నచ్చిన రంగంలో పని చేయడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గి, పనిపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వేర్వేరు రంగాలలో ప్రయోగాలు చేయడం వల్ల సరికొత్త నైపుణ్యాలు (Skills) సొంతమవుతాయి. అభిరుచి ఉన్న చోట కొత్త ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలు ఎక్కువగా పుట్టుకొస్తాయి. కేవలం ఉద్యోగులుగానే కాకుండా, నేటి యువత తమ అభిరుచులనే వ్యాపారాలుగా (Startups) మలుచుకుంటూ ఇతరులకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. తమకు నచ్చిన ప్యాషన్ (Passion)ని కెరీర్గా మార్చుకోవడం వల్ల యువత మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తోంది.
అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్న అతివలు : ఆతివలు ఉపాధిలో తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటూ, ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటున్నారు. వారు తమకు ఆసక్తి ఉన్న వృత్తులలో సమర్థవంతంగా, నాణ్యతతో పని చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. వారు తమ వృత్తికి ఆధునికతను జోడిస్తూ, తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా ఆతివలు తమ కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా ఆసరాగా నిలుస్తున్నారు.
అనేక అవకాశాలు : గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఆతివలకు వివిధ రంగాలలో శిక్షణ అందిస్తోంది. గ్రామీణ నైపుణ్యాల విభాగం బేకరీ ఉత్పత్తులు, కొబ్బరి నూనె, ఐస్ క్రీమ్ తయారీ, వస్త్ర కళ, ఫైల్ తయారీ, కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్, డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్, బుక్కీపింగ్, అగరబత్తీల తయారీ, టూరిస్ట్ గైడ్లు, బిజినెస్ కరస్పాండెంట్లు, పుట్టగొడుగుల సాగులో శిక్షణ అందిస్తోంది. పాలకొల్లులోని సంస్థ డైరెక్టర్ కిరణ్ కుమార్ను 96189 08558 నంబరులో సంప్రదించి దరఖాస్తు చేసుకుంటే సరిపోతుందని లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ తెలిపారు. ఒకే గ్రామంలో ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉంటే, అక్కడ శిక్షణ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు.
ఉపాధి వైపు: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గ్రామీణ ఉపాధి కల్పన శిక్షణ ప్రస్తుతం యూనియన్ బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో పాలకొల్లులో జరుగుతోంది. ఇది గత జనవరిలో ప్రారంభమైంది ఇప్పటివరకు 250 మందికి శిక్షణ ఇచ్చారు. ఉన్నచోటునే ఉండి, అదే పనిని కొనసాగించడం కంటే, కొన్ని నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం భవిష్యత్తుకు మంచిదని మల్లవరానికి చెందిన కె. దివ్య అంటున్నారు. ఆమె జనపనార సంచులు తయారు చేయడంలో నైపుణ్యం సంపాదించారు. ఇంటి పనులు ముగించుకున్న తర్వాత, ఆమె వాటిని ఇంట్లోనే తయారు చేస్తారు.
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