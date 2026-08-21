హైదరాబాద్లో వరల్డ్ ఫొటోగ్రఫీ డే ఎగ్జిబిషన్ - ఆకట్టుకుంటున్న చిత్ర ప్రదర్శన
మాదాపూర్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో వరల్డ్ ఫొటోగ్రఫీ 2026 ఎగ్జిబిషన్ - హెచ్సీపీ ఆధ్వర్యంలో 43మంది ఫొటోగ్రాఫర్ల చిత్రాలు - ఆగస్టు 26 వరకు సందర్శన - త్వరలో 12వ ఇండియన్ ఫొటో ఫెస్టివల్ నిర్వహణ
Published : August 21, 2026 at 6:22 PM IST
Madhapur Art Gallery Exhibition : హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో హైదరాబాద్ సెంటర్ ఫర్ ఫొటోగ్రఫీ (హెచ్సీపీ) ఆధ్వర్యంలో ‘'వరల్డ్ ఫొటోగ్రఫీ డే ఎగ్జిబిషన్ 2026'ను’ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎన్నో అనుభవాలు, విభిన్న నేపథ్యాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖ ఫొటోగ్రాఫర్లు తీసిన అద్భుత ఫొటోలను ఇక్కడ ప్రదర్శనలో ఉంచారు. ఈ ప్రదర్శనలో అనేక ప్రాంతాల సంస్కృతి, జీవన విధానాలను ప్రతిబింబించే చిత్రాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. డాక్యుమెంటరీ, స్ట్రీట్, పోర్ట్రెయిట్, ల్యాండ్స్కేప్, ఆర్కిటెక్చర్, వైల్డ్లైఫ్ వంటి అనేక విభాగాలకు చెందిన ఫొటోలు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఆగస్టు 26 వరకు వీక్షించవచ్చు : వరల్డ్ ఫొటోగ్రఫీ డే 2026ను పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ సెంటర్ ఫర్ ఫొటోగ్రఫీ (హెచ్సీపీ) ఆధ్వర్యంలో ఫొటోగ్రఫీ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసినట్లు హెచ్సీపీ డైరెక్టర్ ఆక్విన్ మాథ్యూస్ తెలిపారు. తెలంగాణకు చెందిన 43 మంది ఫొటోగ్రాఫర్లు తీసిన వైవిధ్యమైన, అరుదైన చిత్రాలను ఇందులో ప్రదర్శనకు ఉంచినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ ప్రదర్శన ఆగస్టు 26 వరకు సందర్శకులకు అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. 12వ ఎడిషన్కు సంబంధించి భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద 'ఇండియన్ ఫొటో ఫెస్టివల్' నవంబర్ 26 నుంచి జనవరి 3, 2027 వరకు జరగనుందని ఆయన ప్రకటించారు.
ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఓ అద్భుత అనుభవం : హైదరాబాద్ సెంటర్ ఫర్ ఫొటోగ్రఫీతో తనకు మూడేళ్ల అనుబంధం ఉందని కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రముఖ ఫొటో గ్రాఫర్ ఫిర్దోస్ ఎఫ్ మిస్త్రీ వెల్లడించారు. ఈ సంస్థ దశాబ్దానికి పైగా ఫొటోగ్రఫీ రంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తోందన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులైన ఫొటోగ్రాఫర్ల చిత్రాలను చూడటం ఒక అద్భుతమైన అనుభవం అని ఆయన తెలిపారు. ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి జేబులో మొబైల్ ఫోన్ రూపంలో కెమెరా ఉందని కానీ సాధారణ దృశ్యాన్ని కూడా కళాత్మకంగా ఎలా మార్చవచ్చో, ఆలోచించేవాడే నిజమైన ఫొటోగ్రాఫరని ఆయన కొనియాడారు.
అప్పటి నుంచి సీరియస్ హాబీగా మార్చుకున్నా : మొబైల్ లేదా టాబ్లెట్ స్క్రీన్లపై చూసే ఫొటోల కంటే ప్రింట్ రూపంలో చూసే చిత్రాలలోనే అసలైన క్వాలిటీ, డీటెయిలింగ్ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని ఫిర్దోస్ ఎఫ్ మిస్త్రీ పేర్కొన్నారు. చిన్నతనంలో నాన్న బహుమతిగా ఇచ్చిన కెమెరాతో సరదాగా ఫొటోగ్రఫీ ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. 2019 నుంచి తన మెంటార్ సౌరభ్ ఛటర్జీ మార్గదర్శకత్వంలో సీరియస్ హాబీగా మార్చుకున్నట్లు వెల్లడించారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ వారాంతాల్లో, ప్రయాణాల్లో కెమెరాతో సమయం గడపడం తనలోని ఉత్సాహాన్ని నిరంతరం సజీవంగా ఉంచుతుందని ఆయన వివరించారు.
"హెచ్సీపీతో మూడేళ్ల అనుబంధం ఉంది. ఈ సంస్థ దశాబ్దాలుగా ఫొటోగ్రఫీని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఇక్కడ ఏటా ప్రతిభావంతుల చిత్రాలు చూడటం అద్భుతం. మొబైల్లో కెమెరా ఉన్నా, సాధారణ దృశ్యాన్ని కళాత్మకంగా మార్చేవాడే నిజమైన ఫొటోగ్రాఫర్. ప్రింట్లోనే నిజమైన క్వాలిటీ, డీటెయిలింగ్ కనిపిస్తాయి" - ఫిర్దోస్ ఎఫ్ మిస్త్రీ, ఫోటోగ్రాఫర్
"నేను తీసిన ఫొటోను ఇక్కడ ప్రదర్శనకు ఉంచాను. ఏషియన్ ఓపెన్ బిల్ అనే పక్షిని నేను కెమెరాలో బంధించాను. అంటే దీని నోటి దవడలు ఎప్పుడూ తెరుచుకున్నట్లు ఉంటాయి. అందుకే దానికి ఆ పేరు పెట్టారు. ఈ పక్షి సరిగ్గా దాని నోటితో కనపడేలా వెనుక సూర్యుని వెలుగులో ఫొటో తీశాను. ఇదే నా చిత్రంలో ప్రత్యేకత" - హేమంత్ వడ్డీ, ఫొటోగ్రాఫర్
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