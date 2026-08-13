నేడు ప్రపంచ అవయవదాన దినోత్సవం - ఒకరి అవయవాలతో 11 మందికి ప్రాణదానం
నేడు ప్రపంచ అవయవదాన దినోత్సవం - ప్రాణాలు నిలుపుతున్న దాతలు - చొరవ అవగాహన లేకపోవటమే ప్రధాన కారణం - అవయవదానంతో పలువురికి కొత్త జీవితం
Published : August 13, 2026 at 10:26 AM IST
World Organ Donation Day 2026 : మారిన జీవన శైలి ఆహారపు అలవాట్లు, పర్యావరణ కాలుష్యంతో చిన్న వయసులోనే వ్యాధులు చుట్టుముడుతున్నాయి. మధుమేహం, రక్తపోటు, హైపర్టెన్షన్ వంటి దీర్ఘకాలిక రోగాలతో అవయవాలు దెబ్బతింటున్నాయి. సకాలంలో పరీక్షలు చేయించుకోకపోవడమూ శరీరంలోని అవయవాలు పాడవడానికి కారణమవుతోంది. దీంతో ఈ మధ్య కాలంలో అవయవ దానానికి ప్రాధాన్యం పెరిగింది. కానీ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులతో పోల్చితే అవయవ దానంలో గాంధీ, ఉస్మానియా, నిమ్స్ బాగా వెనుకబడి ఉన్నాయి. ఇక ఉస్మానియాలో అడపాదడపా చేస్తున్నా గాంధీలో ఈ ప్రక్రియ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. త్వరలో అందుబాటులో రానున్న సనత్నగర్ టిమ్స్లో ప్రత్యేక అవయవ మార్పిడి కేంద్రం అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
ఇవాళ ప్రపంచ అవయవ మార్పిడి దినోత్సవం నేపథ్యంలో అవయదానంపై సర్కార్ ఆసుపత్రుల్లో అవయవదానంపై మరింత అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రైవేట్లో రూ.లక్షలు పెట్టి మార్పిడి చేయించుకోలేని ఎంతోమంది అభాగ్యులకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు అండగా నిలిస్తే పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నిండుతాయి. ఒక వ్యక్తి నుంచి సేకరించిన అవయవాల నుంచి 7-9 మందికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించవచ్చు. అవగాహన లేక చనిపోయిన వారి అవయవాలు మట్టిలో కలిసిపోతున్నాయి.
వెనుకంజకు కారణాలు ఇవేనా :
- బ్రెయిన్డెడ్ కేసులకు సంబంధించి వారి కుటుంబ సభ్యులను ఒప్పించలేకపోతున్నారు. అందుకు ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన ట్రాన్స్ప్లాంట్ కోఆర్డినేటర్లు సరిపడా అందుబాటులో లేరు.
- నిపుణుల, మౌలిక వసతుల కొరతతో ప్రక్రియ వేగంగా జరగడం లేదు.
- బ్రెయిన్డెడ్ను ధ్రువీకరించడానికి ప్యానల్ కమిటీలు సిద్ధంగా ఉండటం లేదు.
- ప్రత్యేక ఆపరేషన్ థియేటర్లు, ఐసీయూలు, నిరంతర పర్యవేక్షణ, శిక్షణ పొందిన వైద్యులు, సిబ్బంది సేవలు అవసరం. రద్దీ కారణంగా ఇలాంటి సేవలకు కేటాయించలేని పరిస్థితి.
వరంలా మారిన జీవన్దాన్ సంస్థ :
- అవయవాల కోసం ఎదురుచూసే వారికి జీవన్దాన్ సంస్థ వరంలా మారింది. హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ కేంద్రంగా ఇది పనిచేస్తుండగా అవయవం అవసరమైన వారు జీవన్దాన్ పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- తెల్ల రేషన్ కార్డున్న వారు ఉచితంగా, ఇతరులు రూ.5 వేలు చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
- రాష్ట్రంలో మూత్రపిండం కోసం 6 వేల మంది, కాలేయం కోసం 2 వేల మంది, గుండె కోసం 1500, ఇతర అవయవాల కోసం 1500 మంది, ఇతర అవయవాల కోసం మరో వెయ్యి మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్లు తెలంగాణ ఐ, బాడీ ఆర్గాన్ డోనర్స్ అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు గంజి ఈశ్వర్లింగం పేర్కొన్నారు.
- ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు (బ్రెయిన్ డెడ్) అయిన వారి నుంచి సేకరించిన అవయవాలను 184 మందికి మార్పిడి చేయగలిగారు.
- ఈ అవయవాలు కావాల్సిన రోగులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జీవన్ దాన్ పోర్టల్లో నమోదు చేసుకున్న వారికి బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వ్యక్తుల నుంచి సేకరించిన అవయవాలను ప్రాధాన్య క్రమంలో, బ్లడ్ గ్రూప్ను బట్టి అమర్చే అవకాశం ఉంటుంది.
ఒకరి అవయవాలతో 11 మందికి ప్రాణదానం : పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు, ఇతర వ్యాధుల బారిన పడి అనేక మంది యువత, పెద్దలు చనిపోతున్నారు. పలు కేసుల్లో బ్రెయిన్డెడ్ అయిన వ్యక్తుల శరీరంలోని గుండె, ఊపిరితిత్తులు, లివర్, చిన్నపేగు, కళ్లు, చర్మం, ఎముకలు, గుండె కవాటాలు వంటివి పరిస్థితిని బట్టి ఇతరులకు అమరుస్తారు. ఇలా ఒకరి అవయవాలతో 11 మందికి ప్రాణదానం చేయొచ్చు.
దేహం ఒక పాఠం, అవయవం సజీవం - ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ పునర్జన్మ ప్రసాదిస్తూ