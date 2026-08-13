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నేడు ప్రపంచ అవయవదాన దినోత్సవం - ఒకరి అవయవాలతో 11 మందికి ప్రాణదానం

నేడు ప్రపంచ అవయవదాన దినోత్సవం - ప్రాణాలు నిలుపుతున్న దాతలు - చొరవ అవగాహన లేకపోవటమే ప్రధాన కారణం - అవయవదానంతో పలువురికి కొత్త జీవితం

World Organ Donation Day 2026
World Organ Donation Day 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 10:26 AM IST

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World Organ Donation Day 2026 : మారిన జీవన శైలి ఆహారపు అలవాట్లు, పర్యావరణ కాలుష్యంతో చిన్న వయసులోనే వ్యాధులు చుట్టుముడుతున్నాయి. మధుమేహం, రక్తపోటు, హైపర్​టెన్షన్ వంటి దీర్ఘకాలిక రోగాలతో అవయవాలు దెబ్బతింటున్నాయి. సకాలంలో పరీక్షలు చేయించుకోకపోవడమూ శరీరంలోని అవయవాలు పాడవడానికి కారణమవుతోంది. దీంతో ఈ మధ్య కాలంలో అవయవ దానానికి ప్రాధాన్యం పెరిగింది. కానీ ప్రైవేట్​ ఆసుపత్రులతో పోల్చితే అవయవ దానంలో గాంధీ, ఉస్మానియా, నిమ్స్​ బాగా వెనుకబడి ఉన్నాయి. ఇక ఉస్మానియాలో అడపాదడపా చేస్తున్నా గాంధీలో ఈ ప్రక్రియ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. త్వరలో అందుబాటులో రానున్న సనత్​నగర్​ టిమ్స్​లో ప్రత్యేక అవయవ మార్పిడి కేంద్రం అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

ఇవాళ ప్రపంచ అవయవ మార్పిడి దినోత్సవం నేపథ్యంలో అవయదానంపై సర్కార్​ ఆసుపత్రుల్లో అవయవదానంపై మరింత అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రైవేట్​లో రూ.లక్షలు పెట్టి మార్పిడి చేయించుకోలేని ఎంతోమంది అభాగ్యులకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు అండగా నిలిస్తే పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నిండుతాయి. ఒక వ్యక్తి నుంచి సేకరించిన అవయవాల నుంచి 7-9 మందికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించవచ్చు. అవగాహన లేక చనిపోయిన వారి అవయవాలు మట్టిలో కలిసిపోతున్నాయి.

వెనుకంజకు కారణాలు ఇవేనా :

  • బ్రెయిన్​డెడ్​ కేసులకు సంబంధించి వారి కుటుంబ సభ్యులను ఒప్పించలేకపోతున్నారు. అందుకు ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన ట్రాన్స్​ప్లాంట్​ కోఆర్డినేటర్లు సరిపడా అందుబాటులో లేరు.
  • నిపుణుల, మౌలిక వసతుల కొరతతో ప్రక్రియ వేగంగా జరగడం లేదు.
  • బ్రెయిన్​డెడ్​ను ధ్రువీకరించడానికి ప్యానల్​ కమిటీలు సిద్ధంగా ఉండటం లేదు.
  • ప్రత్యేక ఆపరేషన్​ థియేటర్లు, ఐసీయూలు, నిరంతర పర్యవేక్షణ, శిక్షణ పొందిన వైద్యులు, సిబ్బంది సేవలు అవసరం. రద్దీ కారణంగా ఇలాంటి సేవలకు కేటాయించలేని పరిస్థితి.

వరంలా మారిన జీవన్​దాన్​ సంస్థ :

  • అవయవాల కోసం ఎదురుచూసే వారికి జీవన్​దాన్​ సంస్థ వరంలా మారింది. హైదరాబాద్​లోని నిమ్స్​ కేంద్రంగా ఇది పనిచేస్తుండగా అవయవం అవసరమైన వారు జీవన్​దాన్​ పోర్టల్​లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • తెల్ల రేషన్​ కార్డున్న వారు ఉచితంగా, ఇతరులు రూ.5 వేలు చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోవాలి.
  • రాష్ట్రంలో మూత్రపిండం కోసం 6 వేల మంది, కాలేయం కోసం 2 వేల మంది, గుండె కోసం 1500, ఇతర అవయవాల కోసం 1500 మంది, ఇతర అవయవాల కోసం మరో వెయ్యి మంది రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకున్నట్లు తెలంగాణ ఐ, బాడీ ఆర్గాన్​ డోనర్స్​ అసోసియేషన్​ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు గంజి ఈశ్వర్​లింగం పేర్కొన్నారు.
  • ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు (బ్రెయిన్​ డెడ్​) అయిన వారి నుంచి సేకరించిన అవయవాలను 184 మందికి మార్పిడి చేయగలిగారు.
  • ఈ అవయవాలు కావాల్సిన రోగులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జీవన్​ దాన్​ పోర్టల్​లో నమోదు చేసుకున్న వారికి బ్రెయిన్​ డెడ్​ అయిన వ్యక్తుల నుంచి సేకరించిన అవయవాలను ప్రాధాన్య క్రమంలో, బ్లడ్​ గ్రూప్​ను బట్టి అమర్చే అవకాశం ఉంటుంది.

ఒకరి అవయవాలతో 11 మందికి ప్రాణదానం : పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు, ఇతర వ్యాధుల బారిన పడి అనేక మంది యువత, పెద్దలు చనిపోతున్నారు. పలు కేసుల్లో బ్రెయిన్​డెడ్​ అయిన వ్యక్తుల శరీరంలోని గుండె, ఊపిరితిత్తులు, లివర్​, చిన్నపేగు, కళ్లు, చర్మం, ఎముకలు, గుండె కవాటాలు వంటివి పరిస్థితిని బట్టి ఇతరులకు అమరుస్తారు. ఇలా ఒకరి అవయవాలతో 11 మందికి ప్రాణదానం చేయొచ్చు.

దేహం ఒక పాఠం, అవయవం సజీవం - ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ పునర్జన్మ ప్రసాదిస్తూ

తాను జీవన్మృతుడై - నలుగిరికి పునర్జన్మనిచ్చిన ఆలయ పూజారి

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