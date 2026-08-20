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నేడు వరల్డ్​ మస్కిటో డే - దోమల గురించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!

సర్​ రొనాల్డ్​ రాస్ జయంతి సందర్భంగా మస్కిటో డే - మనుషులు, జంతువులని కుట్టేది కేవలం ఆడదోమలు మాత్రమే - నివారణకు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో యాంటీ లార్వా పద్ధతులు

WORLD MOSQUITO DAY 2026
WORLD MOSQUITO DAY 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 2:07 PM IST

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World Mosquito Day : హైదరాబాద్​ నగరంలో చీకటి పడిందంటే చాలు ఇళ్లలోకి దోమలు దూరిపోతాయి. వీటి నివారణకు ఆల్​-అవుట్లు పెట్టుకున్నా, ఎలక్ట్రిక్ బ్యాట్​ వాడిన ఫలితం లేకుండా పోతోంది. ఫలితంగా డెంగీ, మలేరియా వంటి వ్యాధులు వ్యాపిస్తుంటాయి. ఈ జ్వరాలు ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించేవిగా గుర్తించి అప్పటి శాస్త్రవేత్తలు వీటిపై పరిశోధనలు చేశారు. సర్​ రొనాల్డ్​ రాస్​ అనే శాస్త్రవేత్త కూడా పరిశోధనలు జరిపి మలేరియా కారక దోమను గుర్తించారు. అలా ఆయన జయంతి సందర్భంగా ప్రతి ఏడాది ఆగస్టు 20న వరల్డ్​ మస్కిటో డేను ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ సహా వివిధ సంస్థలు పాటిస్తున్నాయి.

వాటి జీవితకాలం ఇదే! :

  • సాధారణంగా దోమల జీవితకాలం 30 రోజులు మాత్రమే. అవి 15 రోజులు నీళ్లలో ఉంటాయి మిగతా 15 రోజులు బయటికి వచ్చి కుడతాయి. అవి నీటిలో నుంచి వచ్చాక వెయ్యి నుంచి రెండువేల గుడ్లు పెడతాయి.
  • అయితే మనుషులను, జంతువులను మొత్తం ఆడదోమలు మాత్రమే కుడతాయి. ఎందుకంటే ఇవి గుడ్లు పెట్టేందుకు బలం కోసం అలాగే శరీరంలో పోషకాలు, ఐరన్‌ను పెంచుకునేందుకు రక్తాన్ని వినియోగించుకుంటాయి. అవి ఒక్కసారి కుడితే 0.001 మిల్లీ లీటర్ల నుంచి 0.01 మిల్లీలీటర్ల రక్తాన్ని తాగుతాయి.
  • మగదోమలు మాత్రం ఆకులు, పూలలో ఉండే మకరందాన్ని మాత్రమే పీల్చుకుంటాయి. సాధారణంగా దోమ బరువు రెండు నుంచి 2.5 మిల్లీగ్రాములు ఉంటుంది. కానీ రక్తం పీల్చే సమయంలో మాత్రం ఏడు మిల్లీగ్రాముల బరువు పెరుగుతుంది.
  • దోమలు భిన్నమైన సమయాల్లో మాత్రమే కుడతాయి. ఏడిస్​ ఈజిఫ్టి అనే దోమ పగలు మాత్రమే కుడుతుంది. దీంతో డెంగీ జ్వరం వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. క్యూలెక్స్​ దోమలు సాయంత్రం వేళల్లో కుడతాయి. దాని బారిన పడితే తీవ్రమైన జ్వరం, మెదడువాపు వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఇక రాత్రి వేళల్లో కుట్టే దోమలతో మలేరియా జ్వరం వచ్చేందుకు వీలుంది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే! :

  • బహిరంగ ప్రదేశాల్లో యాంటీ లార్వా పద్ధతులు, నీటిలో చేపలు వదలాలి
  • నదులు, చెరువుల వెంబడి నిశ్చలమైన నీటిలో ఆయిల్‌బాల్స్‌ వేయాలి
  • ఈ ఆయిల్​ బాల్స్ వేయటం వల్ల అవి బయటికి వచ్చే క్రమంలో ఊపిరాడక చనిపోతాయి
  • ఇల్లు, కార్యాలయం, సినిమా థియేటర్లు, షాపింగ్‌మాల్స్‌లో నిల్వనీరు ఉంచకుండా చూసుకోవాలి

నియంత్రణ మన చేతుల్లోనే : దోమల నియంత్రణకు గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్, ప్రజారోగ్యశాఖ, వైద్యారోగ్యశాఖ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని జంతుశాస్త్ర విభాగం ప్రొఫెసర్‌ బి.రెడ్యా నాయక్ తెలిపారు. వాటిని పట్టుకుని స్టెరిలైజ్​ చేయటం ద్వారా వాటి వ్యాప్తిని అరికట్టవచ్చని అంటున్నారు. మగదోమలకు రేడియేషన్‌ నిర్వహించడంతో వాటి సంతానోత్పత్తిని అడ్డుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

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TAGGED:

HEALTH ISSUES WITH MOSQUITOES
PRECAUTION FROM MOSQUITOES
PREVENTING MOSQUITO BITES
WORLD MOSQUITO DAY 2026

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