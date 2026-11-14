జీవనశైలి మార్పులతో 'డయాబెటిస్కు' చెక్ పెట్టొచ్చు : కిమ్స్ వైద్య నిపుణులు
Diabetes Awareness Camp In KIMS : మధుమేహాన్ని జయించాలంటే జీవనశైలి మార్పులు తప్పనిసరి అని కిమ్స్ వైద్యనిపుణులు తెలిపారు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, నిత్యం వ్యాయామంతో మధుమేహానికి దూరంగా ఉండొచ్చని సూచించారు.
Published : November 14, 2026 at 4:52 PM IST
మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ తగ్గడం కారణంగా మధుమేహంతో (డయాబెటిస్) బారినపడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోందని వైద్య నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యాధిని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించవచ్చని సూచించారు. ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్, కొంపల్లి ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ విభాగం చీఫ్ డా.నవ వికాస్, ఆయన బృందం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అవగాహన కార్యక్రమంలో ఈ విషయాలను వివరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ సినీనటుడు రాజీవ్ కనకాల ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మధుమేహంపై అవగాహన పెంపొందించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని వివరించారు.
యువతలోనూ మధుమేహం ముప్పు
మధుమేహం కేవలం వయసు పైబడిన వారికే వచ్చే వ్యాధి కాదని, ప్రస్తుతం యువతలోనూ కనిపిస్తోందని కిమ్స్ వైద్యనిపుణులు డాక్టర్ నవ వికాస్ జుకంటి, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ డా.నితిన్ రెడ్డి, డాక్టర్ కె.రామ్చంద్ర ప్రసాద్, డాక్టర్ అనూషరావు, డాక్టర్.వెంకట్రామ్ ప్లాంజరీ తెలిపారు. అధిక బరువు, వ్యాయామం లేకపోవడం, కుటుంబంలో మధుమేహ చరిత్ర, అధికంగా తీపి పదార్థాలు, శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లు తీసుకోవడం వంటి అంశాలు వ్యాధి ముప్పును పెంచుతాయని వివరించారు.
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయొద్దు
భవిష్యత్తులో షుగర్ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుసుకోవాలంటే హెచ్ఓఎంఐఆర్ పరీక్ష చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందని సూచించారు. కుటుంబంలో ఎవరికైనా ముధుమేహం/పీసీఓఎస్/ఓబేసిటీ ఉంటే ఈ పరీక్ష చేయించుకోవాలన్నారు. తరచూ దాహం వేయడం, ఎక్కువసార్లు మూత్రవిసర్జన, విపరీతమైన ఆకలి, అలసట, చూపు మసకబారడం, కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పరీక్షించుకోవాలని సూచించారు. ఎలాంటి లక్షణాలు లేకపోయినా ప్రమాద కారకాలు ఉన్నవారు క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని తెలిపారు.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలు
మధుమేహాన్ని నియంత్రించుకోవడానికి సమతుల ఆహారం తీసుకోవడం, రోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు నడవడం, శరీర బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడం, తగినంత నిద్రపోవడం అవసరమని కిమ్స్ వైద్యులు తెలిపారు. ఇప్పటికే మధుమేహం ఉన్నవారు వైద్యుల సూచన మేరకు మందులు వాడుతూ, షుగర్, హెచ్బీఏ1సీ పరీక్షలు క్రమం తప్పకుండా చేయించుకోవాలని పేర్కొన్నారు. నియంత్రణలో లేని మధుమేహం వల్ల గుండె, మూత్రపిండాలు, కళ్లు, నరాలపై ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.
డయాబెటిస్పై అవగాహన పెంచుకోవడంతోపాటు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం ద్వారా వ్యాధి ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ యూనిట్ హెడ్ డా.కిరణ్ కుమార్ అన్నారు. ఈ అవగాహన కార్యక్రమంలో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కొంపల్లి మెడికల్ డైరెక్టర్ డా.అభిలాష్, ఆస్పత్రి సిబ్బంది, స్థానిక ప్రజలు పాల్గొన్నారు.
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