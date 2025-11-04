దొనకొండలో ప్రపంచస్థాయి క్యాన్సర్ సెంటర్ - రూ.4,260 కోట్లతో నిర్మాణం!
వరల్డ్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఫోరం ఛైర్మన్ వెల్లడి - అనంతరం విలేకర్ల సమావేశంలో వెల్లడించిన వివరాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 8:13 AM IST
World Class Cancer Center Will Be Developed in Donakonda : ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండలో 25 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సుమారు రూ.4,260 కోట్ల (480 మిలియన్ డాలర్ల) వ్యయంతో ‘చున్ జియోంగ్ ఉన్ చల్లా క్యాన్సర్ సెంటర్’ను నిర్మించనున్నట్లు దక్షిణ కొరియాకు చెందిన వరల్డ్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఫోరం ఛైర్మన్ పీటర్ చున్ వెల్లడించారు. వరల్డ్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఫోరం, చల్లా గ్రూప్, ఒమెక్సా బయాలజీస్, మేస్, ఐ హోల్డింగ్ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఈ కేంద్రాన్ని నిర్మించనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
విజయవాడలోని ఓ హోటల్లో సోమవారం సమావేశమైన ఆయా కంపెనీల ప్రతినిధులు ప్రపంచ స్థాయి క్యాన్సర్ సెంటర్ నిర్మాణం కోసం అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. అనంతరం విలేకర్ల సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు. పీటర్ చున్ మాట్లాడుతూ చున్ జియోంగ్ ఉన్ క్యాన్సర్ సెంటర్ను చెన్నైలో ప్రారంభించామని, తమ సేవలను విస్తరించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు చల్లా గ్రూప్ అధినేత చల్లా ప్రసాద్ సూచన మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఎంచుకున్నట్లు తెలిపారు. అనుమతులు వచ్చిన వెంటనే నిర్మాణం ప్రారంభిస్తామని అన్నారు.
అధునాతన సదుపాయాలతో : స్మార్ట్ మెడికల్ సిటీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా క్యాన్సర్ డయాగ్నసిస్- ఆంకాలజీ, క్యాన్సర్ చికిత్స- శస్త్ర చికిత్సలు, ఇన్ పేషెంట్ వార్డు 1,500 పడకలతో, నర్సింగ్ హాస్పిటల్, మెడికల్ స్కూల్, హెలిపోర్ట్, హోటల్, రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్, రెస్టారెంట్లు, బొటానికల్ గార్డెన్, పార్కు, క్యాన్సర్ మ్యూజియం, హెల్త్ టెక్నాలజీ సెంటర్ (ఆరోగ్య సాంకేతిక కేంద్ర) తదితరాలను ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు. ఈ ప్రాజెక్టుతో 4 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆయన చెప్పారు.
సీఎం చంద్రబాబు పిలుపుతో : ‘నేను ప్రకాశం జిల్లా వాసిని. నాకు జన్మనిచ్చిన ప్రాంతంలో క్యాన్సర్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయడం ఆనందంగా ఉంది. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి పాటు పడాలన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపుతో మరికొన్ని ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటు చేసేందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం’ అని చల్లా గ్రూప్ ఛైర్మన్ చల్లా ప్రసాద్ చెప్పారు.
ఒమెక్సా కో ఫౌండర్ డాక్టర్ రాజన్ గార్గ్ మాట్లాడుతూ పేదలకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలతో క్యాన్సర్ సెంటర్ను నిర్మిస్తామని తెలిపారు. సమావేశంలో ఒమెక్సా సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సుధీర్ పూరి, డైరెక్టర్ గ్యారీ చోప్రా, మేస్ ప్రతినిధి జోసెఫ్ మాథ్యూ, చల్లా గ్రూప్ కోఆర్డినేటర్ పి.సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
'క్యాన్సర్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలంటే 25 ఎకరాలు స్థలం కావాలి. గవర్నమెంట్ను అప్రూచ్ అయ్యి ల్యాండ్ ఇస్తుందా, లేదా అని దాని కోసం వెయిట్ చేయకుండా, 25 ఎకరాలే కదా మనం ఇవ్వచ్చు అనే నమ్మకంతో ల్యాండ్ గుర్తించాం. ఆ తర్వాత ల్యాండ్ వీళ్లకు చూపించాం. దాని తర్వాతే ఈ మీటింగ్ను ఏర్పాటు చేశాం.' -చల్లా గ్రూప్ ఛైర్మన్ చల్లా ప్రసాద్
