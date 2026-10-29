జీవనశైలిలో మార్పులతో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు దూరంగా ఉండొచ్చు - అవగాహన సదస్సులో వైద్యులు
World Brain Stroke Day at Malla Reddy University: మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాపీఠ్లోని ఫిజియోథెరపీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
Published : October 29, 2026 at 8:27 PM IST
Brain Stroke Awareness Program : మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాపీఠ్లోని ఫిజియోథెరపీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రోగుల అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. స్ట్రోక్ను ముందుగానే గుర్తించడం, వెంటనే వైద్య సహాయం పొందడం, సకాలంలో చికిత్స అందించడం ద్వారా ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలకు వివరించారు.
ఈ రోజుల్లో మారుతున్న జీవనశైలి, చెడు ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక వ్యాయామం లేకపోవడం, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్ వంటి కారణాల వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. వీటిలో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఒక ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సమస్య అని డాక్టర్లు తెలిపారు.
"మెదడుకు రక్తప్రసరణ ఆగిపోయినప్పుడు లేదా మెదడులోని రక్తనాళం చిట్లినప్పుడు మెదడు కణాలకు అవసరమైన ఆక్సిజన్, పోషకాలు అందవు. దీంతో మెదడు కణాలు కొద్ది నిమిషాల్లోనే దెబ్బతినడం ప్రారంభమవుతుంది. సరైన సమయంలో చికిత్స అందకపోతే ప్రాణాపాయం కలగవచ్చు లేదా శరీరంలోని ఒక వైపు చేయి, కాలు పనిచేయక పక్షవాతం రావచ్చు. అందువల్ల స్ట్రోక్ను వైద్యపరమైన అత్యవసర పరిస్థితిగా గుర్తించాలి" - డా.వరుణ్ కోడమ్, మల్లారెడ్డి నారాయణ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్
ఇంటి చిట్కాలు సరికాదు
స్ట్రోక్ లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు ఇంటి చిట్కాలు పాటించడం లేదా లక్షణాలు తగ్గే వరకు వేచి చూడడం ప్రమాదకరమని, వెంటనే అత్యవసర వైద్య సహాయం పొందాలని తెలిపారు. లక్షణాలు ప్రారంభమైన సమయాన్ని గుర్తుంచుకోవడం కూడా చికిత్సకు ఉపయోగపడుతుందని, సకాలంలో చికిత్స అందించడం ద్వారా మెదడుకు జరిగే నష్టాన్ని, దీర్ఘకాలిక వైకల్య ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చన్నారు.
ఆరోగ్యకరమైన జీవనవిధానమే కీలకం
ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 29న ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. స్ట్రోక్ లక్షణాలు, దాని ప్రమాదాలు, నివారణ చర్యలు, తక్షణ వైద్య చికిత్స అవసరంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం ఈ దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశం. స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, ప్రతిరోజూ శారీరక వ్యాయామం చేయడం, పొగతాగడం మానుకోవడం, రక్తపోటు, మధుమేహం, కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం అవసరమని, క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం కూడా ముఖ్యమని డాక్టర్లు తెలిపారు.
రేడియాలజీ పరీక్షలతో సులభం
మల్లారెడ్డి గ్రూప్ వ్యవస్థాపక చైర్మన్ చామకూర మల్లారెడ్డి, మల్లారెడ్డి నారాయణ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ చైర్మన్ డా.చామకూర భద్రారెడ్డి, మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాపీఠ్ వైస్ చైర్పర్సన్ డా.ప్రీతి రెడ్డి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాపీఠ్ రిజిస్ట్రార్ డా. హరి హర ప్రకాశ్ రామనాథన్ ప్రసంగించారు. కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్ డా. వరుణ్ కోడమ్ “స్ట్రోక్లో రేడియాలజీ పరీక్షల ద్వారా గుర్తించే లక్షణాలు” అనే అంశంపై నిపుణుల ప్రసంగం అందించారు.
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