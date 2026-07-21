నాడీ సంబంధిత వ్యాధులపై నిర్లక్ష్యం వద్దు - సకాలంలో చికిత్సే రక్ష
వైకల్యాలు, మరణాల్లో మెదడు పనితీరే ప్రధానం - రెండు దశాబ్దాలుగా అధికమవుతున్న నాడీ సంబంధిత వ్యాధులు - వీటితో అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్రెయిన్ అటాక్ వ్యాధి
Published : July 21, 2026 at 6:37 PM IST
World Brain Day : ప్రతి సంవత్సరం జులై 22న ప్రపంచ మెదడు దినోత్సవం మన శరీరంలో అత్యంత కీలకమైన అవయవమైన మెదడు ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంపొందించేందుకు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాది "అందరికీ మెదడు ఆరోగ్యం" అనే అంశాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. వయస్సు, నివాస ప్రాంతం, ఆర్థిక పరిస్థితి వంటి అంశాలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ నాణ్యమైన న్యూరాలజీ, న్యూరోసర్జరీ వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉండాలనే సందేశాన్ని ఈ థీమ్ తెలియజేస్తోంది.
నాడీ సంబంధిత వ్యాధులకు కారణాలు : ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైకల్యాలు, మరణాలకు ప్రధాన కారణాల్లో నాడీ సంబంధిత వ్యాధులు ఒకటి. పక్షవాతం (స్ట్రోక్), మూర్ఛ వ్యాధి (ఎపిలెప్సీ), మెదడు కణితులు, తలకు తీవ్ర గాయాలు, మతిమరుపు (డిమెన్షియా), పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ వంటి వ్యాధులు లక్షలాది మందిని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇవి రోగులకే కాకుండా వారి కుటుంబాలపై కూడా శారీరక, మానసిక, ఆర్థిక భారం మోపుతున్నాయి. భారతదేశంలో గత రెండు దశాబ్దాలుగా నాడీ సంబంధిత వ్యాధుల భారం గణనీయంగా పెరిగింది. జనాభా పెరుగుదల, వృద్ధుల సంఖ్య అధికం కావడం, పట్టణ జీవనశైలి, రక్తపోటు, మధుమేహం, ఊబకాయం వంటి జీవనశైలి వ్యాధులు ఇందుకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి.
నాడీ సంబంధిత అత్యవసర సేవలు : హైదరాబాద్ దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మహానగరాల్లో ఒకటి. న్యూరోసైన్సెస్ రంగంలో కూడా ఈ నగరం అత్యాధునిక వైద్య సేవలకు కేంద్రంగా ఎదిగింది. మెదడు, వెన్నెముక శస్త్రచికిత్సలు, న్యూరో క్రిటికల్ కేర్, స్ట్రోక్ చికిత్స, పునరావాస సేవలు వంటి అత్యున్నత వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సేవలు సమయానికి అందడం ఇంకా సవాలుగానే ఉంది. ముఖ్యంగా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో చికిత్సకు అవసరమైన సమయాన్ని కోల్పోయి ఆసుపత్రికి చేరే రోగుల సంఖ్య ఇప్పటికీ ఎక్కువగానే ఉంది.
నాడీ సంబంధిత అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్ట్రోక్ అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. దీనిని 'బ్రెయిన్ అటాక్' అని కూడా అంటారు. స్ట్రోక్ వచ్చిన మొదటి కొన్ని గంటల్లోనే చికిత్స అందితే మెదడు దెబ్బతినకుండా కాపాడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న థ్రాంబోలిసిస్, మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమీ వంటి ఆధునిక చికిత్సల ద్వారా అనేక మంది రోగులు మళ్లీ సాధారణ జీవితానికి చేరుకుంటున్నారు. అయితే స్ట్రోక్ లక్షణాలను గుర్తించడంలో జాప్యం ఇప్పటికీ ప్రధాన సమస్యగా ఉంది.
స్ట్రోక్ లక్షణాలను గుర్తించేందుకు FAST విధానం :
- F – Face Drooping (ముఖం ఒకవైపు వాలిపోవడం)
- A – Arm Weakness (చేయి బలహీనపడడం లేదా ఎత్తలేకపోవడం)
- S – Speech Difficulty (మాట తడబడటం లేదా మాట్లాడలేకపోవడం)
- T – Time (వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించడం)
ఈ లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదిస్తే ప్రాణాలను కాపాడడంతో పాటు శాశ్వత వైకల్యాన్ని కూడా నివారించవచ్చు. మెదడు ఆరోగ్యం అంటే అత్యవసర పరిస్థితులకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. ప్రస్తుతం యువతలో కూడా జీవనశైలి కారణంగా మెదడు ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. అధిక ఒత్తిడి, తగినంత నిద్ర లేకపోవడం, అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, అధికంగా మొబైల్ ఫోన్లు, డిజిటల్ పరికరాల వినియోగం మెదడు ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఈ వ్యాధుల నుంచి ఎలా బయటపడాలి : క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, రక్తపోటు, మధుమేహాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం, సమతుల ఆహారం తీసుకోవడం, తగినంత నిద్రపోవడం, ధూమపానం, మద్యం వంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండడం ద్వారా జీవితాంతం మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. మానసిక ఆరోగ్యం, మెదడు ఆరోగ్యం ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి. ఆందోళన, డిప్రెషన్, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి మెదడు పనితీరును ప్రభావితం చేస్తాయి. అలాగే నాడీ సంబంధిత వ్యాధులు కూడా రోగుల మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. అందువల్ల న్యూరాలజీ, మానసిక వైద్యం, పునరావాస సేవలు సమన్వయంతో అందించడం ద్వారా మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చు.
న్యూరోసైన్స్ రంగంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం : న్యూరోసైన్స్ రంగంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చింది. అత్యాధునిక బ్రెయిన్ ఇమేజింగ్, మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ న్యూరోసర్జరీ, న్యూరో నావిగేషన్, ఎండోవాస్క్యులర్ చికిత్సలు, రోబోటిక్ సర్జరీలు, కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) ఆధారిత నిర్ధారణ పద్ధతులు చికిత్సను మరింత సురక్షితంగా, కచ్చితంగా మార్చాయి. అయితే సాంకేతికత మాత్రమే సరిపోదు. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా న్యూరాలజీ సేవలను విస్తరించడం, అత్యవసర రిఫరల్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం కూడా అంతే ముఖ్యమైనవి.
మెదడు ఆరోగ్య పరిరక్షణలో ప్రజల్లో అవగాహన కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. తరచూ తలనొప్పి, మూర్ఛలు, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం, శరీరంలో బలహీనత, మొద్దుబారడం, సమతుల్యత కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. సకాలంలో చికిత్స తీసుకుంటే అనేక నాడీ సంబంధిత వ్యాధులను సమర్థంగా నియంత్రించవచ్చు.
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