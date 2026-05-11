అమరావతిలో ప్రపంచ బ్యాంకు బృందం పర్యటన - రాజధాని నిర్మాణాలపై ఆరా

చీఫ్‌ రెస్క్యూ ఆఫీసర్ డెన్నిస్ మెక్‌లాగిల్న్ నేతృత్వంలో 9 మంది ప్రతినిధుల రాక - సీఆర్డీఏ, ఏడీసీ అధికారులతో కీలక భేటీ - వందేళ్ల వరదలను తట్టుకునేలా బృహత్తర ప్రణాళిక

World Bank in Amaravati
Published : May 11, 2026 at 7:56 PM IST

​World Bank in Amaravati : నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా పుంజుకున్నాయి. మహా నగర అభివృద్ధిపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధుల బృందం రాజధానిలో కీలక పర్యటన చేపట్టింది. ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో అమరావతిలో చేపడుతున్న వరద నియంత్రణ ప్రణాళికలు, పర్యాటక అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల పనులను ఈ బృందం క్షేత్రస్థాయిలో నిశితంగా పరిశీలించింది. ​

​అమరావతిలో అడుగుపెట్టిన అగ్ర బృందం : ​ప్రపంచ బ్యాంకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ డెన్నిస్ మెక్‌లాగిల్న్ అమరావతికి విచ్చేశారు. ​ఆయన ప్రపంచ బ్యాంకు చీఫ్ రెస్క్యూ ఆఫీసర్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. ​ఆయన నేతృత్వంలో మొత్తం 9 మంది ప్రతినిధులతో కూడిన బృందం ఇక్కడికి వచ్చింది. రాజధానిలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ బృందం కలియదిరిగింది. ​ముందుగా వీరు రాయపూడిలో ఉన్న ఏపీ సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ సీఆర్డీఏ ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన రాజధాని ఫోటో గ్యాలరీని ప్రతినిధులు ఎంతో ఆసక్తిగా తిలకించారు. అనంతరం నేరుగా ఫీల్డ్ విజిట్‌కు వెళ్లారు.

​వందేళ్ల వరదను తట్టుకునేలా పక్కా ప్లాన్ : ​రాజధానిపై భవిష్యత్తులో వరద ప్రభావం పడకుండా అధికారులు పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రతినిధుల బృందం ఎన్‌-16 జంక్షన్ సమీపానికి చేరుకుంది. ​అక్కడ వేగంగా జరుగుతున్న గ్రావిటీ కెనాల్ అభివృద్ధి పనులను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించింది. ​ఈ సందర్భంగా అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ ఛైర్‌పర్సన్‌, సీఎండీ లక్ష్మీ పార్థసారథి వరద నియంత్రణ చర్యలను ప్రపంచ బ్యాంకు బృందానికి వివరించారు. ​వందేళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంత వరద వచ్చినా సులభంగా తట్టుకునేలా ఒక బృహత్తర ప్రణాళికను రూపొందించామని బృందానికి స్పష్టం చేశారు. మాస్టర్ ప్లాన్ ఆధారంగా వాగులు, కాలువలను వెడల్పు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాజధాని పరిధిలోని చెరువుల అభివృద్ధి పనులను కూడా ఎంతో శాస్త్రీయంగా చేపడుతున్నామని ఆమె వివరించారు.

పర్యాటక శోభ, అంతర్జాతీయ ఆకర్షణ : ​అమరావతిని కేవలం పాలనా కేంద్రంగానే వదిలేయడం లేదు. ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే ప్రణాళికలను కూడా బృందానికి అధికారులు వివరించారు. నగరంలో 40 కిలోమీటర్ల మేర భారీగా 'అవెన్యూ ప్లాంటేషన్' (పచ్చదనం) చేస్తున్నారు. ​రాజధానిలోని మూడు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో భారీ రిజర్వాయర్లు నిర్మిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ​ఆ రిజర్వాయర్ల పైన ఎకో టూరిజం తరహాలో భారీ పర్యాటక ప్రాజెక్టులను రూపొందిస్తున్నామన్నారు. ఇక్కడ నిర్మిస్తున్న గ్రావిటీ కెనాల్ పొడవు 7.8 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా బోటింగ్ సదుపాయం తీసుకురానున్నారు.

అలాగే 5 వేల స్క్వేర్ మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ప్లాట్లు చేశారు. ఆ ప్రాంతాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ పర్యాటక ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన కోసం ఇప్పటికే నిపుణులైన ఆర్కిటెక్టులను నియమించినట్లు వెల్లడించారు. వీటన్నింటితో పాటు రాజధాని ప్రజల కోసం అత్యున్నత స్థాయి రవాణా వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ పర్యటనలో సీఆర్డీఏ అదనపు కమిషనర్ జి.సూర్యసాయి ప్రవీణ్ చంద్ కూడా ప్రపంచ బ్యాంకు బృందంతో పాటే ఉన్నారు.

క్వాంటం కంప్యూటర్ సెంటర్ సందర్శన : ​క్షేత్రస్థాయి పనుల పరిశీలన అనంతరం ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధుల బృందం నీరుకొండలోని ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీకి వెళ్లింది. అక్కడ యూనివర్సిటీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన క్వాంటం కంప్యూటర్ సెంటర్‌ను వారు ఎంతో ఆసక్తిగా చూశారు. అక్కడ విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు చేస్తున్న సాంకేతిక, పరిశోధనా కార్యకలాపాలను యూనివర్సిటీ అధికారులు బృందానికి వివరించారు. సాంకేతికత వినియోగంపై బృందం హర్షం వ్యక్తం చేసింది.

సీఆర్డీఏ కమిషనర్‌తో తుది భేటీ : ​యూనివర్సిటీ సందర్శన పూర్తయిన తర్వాత ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధుల బృందం తిరిగి సీఆర్డీఏ కార్యాలయానికి చేరుకుంది. ​అక్కడ ఏపీ సీఆర్డీఏ కమిషనర్ విజయరామరాజుతో ప్రతినిధుల బృందం సమావేశమైంది. ప్రస్తుతం అమరావతిలో జరుగుతున్న భారీ భవనాల నిర్మాణాలు ఏ దశలో ఉన్నాయో కమిషనర్ వారికి వివరించారు. ​మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, రహదారుల నిర్మాణం, ఇతర అభివృద్ధి పనుల పురోగతి గురించి ప్రపంచ బ్యాంకు బృందానికి కమిషనర్ విజయరామరాజు తెలియజేశారు.

