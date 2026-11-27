అమరావతి అభివృద్ధి పనులపై ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ ప్రతినిధుల సమీక్ష
World Bank Review On Amaravati: అమరావతి అభివృద్ధిపై ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియన్ డెవలప్ మెంట్ బ్యాంకు ప్రతినిధుల బృందం వరుసగా రెండో రోజు సమీక్ష నిర్వహించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:51 AM IST
అమరావతి అభివృద్ధిపై ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియన్ డెవలప్ మెంట్ బ్యాంకు ప్రతినిధుల బృందం వరుసగా రెండో రోజు సమీక్ష నిర్వహించింది. రాజధానిలో కొనసాగుతున్న ప్రాజెక్టుల పురోగతిని పరిశీలించింది. అదనపు నిధుల విడుదల, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై అధికారులతో చర్చించింది.
అర్బన్ గవర్నెన్స్, పర్యావరణహిత గృహ నిర్మాణం, పీపీపీ ప్రాజెక్టుల అమలుపై ఆరా తీసింది. భూ సమీకరణ, భూసేకరణతో పాటు సామాజిక, ఆర్థిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పురోగతిని సమీక్షించింది. ఈ సందర్భంగా సీఆర్డీఏ, ఏడీసీఎల్, ఏజీఐసీఎల్ అధికారులు వివిధ ప్రాజెక్టుల వివరాలను ప్రజంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. అనంతరం విజయవాడలో కృష్ణా నదిపై నిర్మించనున్న అమరావతి సిగ్నేచర్ బ్రిడ్జి ప్రాంతాన్ని పరిశీలించింది. జాతీయ రహదారి-16 వరకు E-13, E -15 రహదారుల విస్తరణ పనులను పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఆయా ప్రాజెక్టుల అమలుపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేసింది.