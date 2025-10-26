ETV Bharat / state

ఇంట్లోనే జిమ్​ ఉండగా - బయటికెందుకు దండగ : నగరంలో నయా ట్రెండ్

వ్యాయామ శాలల్లో మాదిరిగా కొన్ని పరికరాలతో హోంజిమ్ - అన్ని రకాల వ్యాయామాలు చేయగలిగే ఒకే పరికరం ధర సుమారు రూ.80 వేలు - కండరాలు దృఢంగా మారడానికి డంబెల్స్ తప్పనిసరి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 12:50 PM IST

Home Gym Benefits Telugu : ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనేది పెద్దల మాట. అయితే ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో వేళాపాళాలేని విధులు నిర్వహిస్తూ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ చూపలేక పోతున్నాం. శారీరక వ్యాయామం మన ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. అయితే నిత్యం ఒక నిర్ధిష్ట సమయంలో బయటకు వెళ్లి వ్యాయామం చేసేందుకు చాలా మందికి అవకాశం దొరకటం లేదు. ఈ కారణంగా చాలామంది ఇంట్లోనే జిమ్​ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు.

కొన్నింటితో ఇంట్లోనే వర్కౌట్లు : ఈ తరహా హోం జిమ్​లు ఇటీవల ఎక్కువగా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. వ్యాయామశాలల్లో మాదిరిగా అన్ని పరికరాలు కాకపోయినా కేలరీలు తగ్గడానికి ఉపయోగపడే కొన్నింటితో ఇంట్లోనే వర్కౌట్లుచేస్తున్నారు. సంపన్నులకే పరిమితమైన ఈ ట్రెండ్​పై ఇటీవల సామాన్యులు కూడా ఆసక్తి చూపిస్తుండటం విశేషం. అయితే, ఇంట్లో ఏయే పరికరాలుండాలి, వాటి వాడకం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుందో చాలా మందికి తెలియడం లేదని నిపుణులు అంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను సెలబ్రిటీ ఫిట్​నెస్ ట్రైనర్ జి.ఈశ్వర్​రావు వివరించారు.

ఏమేం సరిపోతాయంటే : ఒంట్లో ఉండే కేలరీలు అవసరం మేరకు కరగాలంటే ప్రధానంగా పుల్​అప్​ బార్స్, డంబెల్ సెట్, ఇండోర్ సైకిల్, స్కిప్పింగ్ రోప్​తో పాటు ట్రెడ్​మిల్ ఉండాలి. ఈ పరికరాలకు సుమారు రూ. 30 వేల నుంచి రూ. 40 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. అన్ని రకాల వ్యాయామాలు చేయగలిగే ఒకే పరికరం ధర సుమారు రూ. 80 వేల వరకు ఉంటుంది. కండరాలు దృఢంగా మారాలంటే తప్పనిసరిగా రోజూ డంబెల్స్ ఉపయోగించాలి. ప్రస్తుతం ఎక్కువమంది ఆఫీసుల్లో గంటల కొద్దీ కదలకుండా కూర్చునే పని చేస్తుంటారు.

గుండె పనితీరు మెరుగు : ఇలాంటివారు కొవ్వు తగ్గించుకోవాలంటే ఇండోర్ సైకిల్, ట్రెడ్​మిల్ మంచి ఎంపిక. వీటి వాడకంతో గుండె పనితీరు మెరుగవుతుంది. స్కిప్పింగ్ రోప్ (తాడు)తో వ్యాయామాలు చేయడం ద్వారా కాళ్ల పిక్కలు బలంగా మరుతాయి. శారీరక సామర్థ్యం పెంపొందుతుంది. మరో ముఖ్యమైన పరికరం పుల్​అప్స్ బార్. ఎక్కువసేపు పుల్​అప్స్ తీయడం ద్వారా శరీరంలోని వెనుక (లాట్స్), చేతులు (బైసెప్స్, ట్రైసెప్స్), భుజాల కండరాలు పటిష్టంగా మారుతాయి. బార్​ని పట్టుకోవడం వల్ల చేతుల్లో పటుత్వం మెరుగవుతుంది.

అవగాహన లేకుండా ఇష్టారీతిగా కొనొద్దు : ఇటీవల చాలామంది తమకు నచ్చిన పరికరాలను ఇంటర్నెట్​లో చూసి ఇష్టారీతిన కొనుగోలు చేస్తున్నారని సెలబ్రిటీ ఫిట్​నెస్ ట్రైనర్ జి.ఈశ్వర్రావు అన్నారు. ఇలా కాకుండా ముందుగా ఓ ఫిట్​నెస్ నిపుణుడి వద్దకు వెళ్లి ఏమేం చేయాలనుకుంటున్నారో చెబితే ఆ మేరకు అవసరమయ్యే పరికరాలను సూచిస్తారని తెలిపారు. ఆ ప్రకారం కొనుగోలు చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇక గర్భిణులు ఇంట్లో జిమ్​ చేసే సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.

"ఇటీవల చాలామంది తమకు నచ్చిన పరికరాలను ఇంటర్నెట్​లో చూసి ఇష్టారీతిన కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇలా కాకుండా ముందుగా ఓ ఫిట్​నెస్ నిపుణుడి వద్దకు వెళ్లి ఏమేం చేయాలనుకుంటున్నారో చెబితే ఆ మేరకు అవసరమయ్యే పరికరాలను సూచిస్తారు. ఆ ప్రకారం కొనుగోలు చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఇక గర్భిణులు ఇంట్లో జిమ్​ చేసే సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి." - జి.ఈశ్వర్​రావు, సెలబ్రిటీ ఫిట్​నెస్ ట్రైనర్

