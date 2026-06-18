కోనసీమ జిల్లాలో దారుణం - యజమానిని చంపిన కూలీలు
గంజాయి మత్తుకు ఆక్వా రైతు బలి - చెరువు పనుల వివాదం ఘర్షణకు దారి - మొదట బండరాయితో దాడి, అనంతరం నడుముకు రాయి కట్టి చెరువులో పడేసిన వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 12:49 PM IST
Workers Killed Their Owner In Ambedkar Konaseema District : 'అన్నం పెట్టిన చేతినే కాలితో తన్నినట్లు'గా అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఘోర సంఘటన జరిగింది. గంజాయి మత్తు ఒక కుటుంబంలో విషాదాన్ని నింపింది. ఐ.పోలవరం మండలం కొత్తమురుముళ్ల గ్రామంలో ఆక్వా రైతు దాట్ల రామకృష్ణరాజు (68)ను అతని చెరువు వద్ద పని చేసే కూలీలు అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. కొన్ని ఏళ్లుగా కూలీలు మూడు పూటలా కడుపు నింపుకోవడంలో తోడ్పాటు అందించిన యజమాని, కుటుంబానికి అండగా నిలిచిన రైతు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
చెరువు పనుల వివాదం ఘర్షణకు దారి : పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, రామకృష్ణరాజు ఆక్వా చెరువులను నిర్వహిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. చెరువు వద్ద ఒడిశా ప్రాంతానికి చెందిన నలుగురు కూలీలు నివాసం ఉంటూ కాపలా పనులు చేస్తున్నారు. ఇటీవల చెరువు నిర్వహణ, పనుల విషయంలో రైతు, కూలీలకు మధ్య తరచూ విభేదాలు చోటు చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఇదే వివాదం చివరకు ఘర్షణకు దారి తీసి విషాదాంతమైంది.
బండరాయితో దాడి, అనంతరం అమానుష చర్య : ఘటన జరిగిన రోజు గంజాయి మత్తులో ఉన్న కూలీలు రైతుతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఆగ్రహంతో వారు రామకృష్ణరాజుపై బండరాయితో దాడి చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. తీవ్ర గాయాలతో ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం నేరాన్ని దాచిపెట్టేందుకు అదే బండరాయిని మృతదేహం నడుముకు కట్టి చెరువులో పడేసినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ అమానుష ఘటన స్థానికులను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది.
కుటుంబంలో తీరని విషాదం : అనేక సంవత్సరాలుగా కష్టపడి ఆక్వా సాగు చేస్తున్న రామకృష్ణరాజు కుటుంబానికి పెద్దదిక్కుగా ఉన్నారు. ఆయన మరణవార్త తెలిసిన వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. గ్రామస్థులు కూడా ఈ ఘటనపై తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక చిన్న వివాదం ప్రాణం తీసే స్థాయికి చేరుకోవడం బాధాకరమని పేర్కొన్నారు.
గంజాయి మత్తు తెచ్చిన ఘోర పరిణామం : ఈ ఘటనలో గంజాయి మత్తు కీలక పాత్ర పోషించినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. మాదకద్రవ్యాల ప్రభావం వ్యక్తుల్లో ఆలోచనా శక్తిని దెబ్బతీసి హింసాత్మక ప్రవర్తనకు దారి తీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్షణికావేశం, మత్తు కలిస్తే ఎంతటి దారుణాలకు కారణమవుతుందో ఈ ఘటన మరోసారి స్పష్టం చేసింది. గంజాయి వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు మరింత కఠిన చర్యలు అవసరమనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
పరారీలో ఉన్న కూలీల అరెస్టు : హత్య అనంతరం నిందితులు అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే పోలీసులు వేగంగా స్పందించి కాకినాడ సమీపంలో వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నట్లు ఎస్సై రవీంద్రబాబు తెలిపారు. గంజాయి మత్తు కారణంగా ఓ రైతు ప్రాణాలు కోల్పోవడం కోనసీమ ప్రజలను తీవ్రంగా కలచివేసింది.
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