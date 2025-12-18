Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

జీతం రూ.42 వేల కన్నా తక్కువ ఉంటే మీరు కూడా ఈఎస్​ఐకి అర్హులే!

మూల వేతనం, డీఏ రూ.21 వేల కంటే తక్కువగా ఉంటే ఈఎస్​ఐసీ (కార్మిక రాజ్య బీమా సంస్థ) పరిధిలోకి - కొత్తగా కార్మిక శాఖ నిబంధనలు - సామాజిక భద్రత కోడ్​లో 50శాతం నిబంధన

Workers Have the Opportunity to Receive Insurance and Medical Services
Workers Have the Opportunity to Receive Insurance and Medical Services (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Workers Have the Opportunity to Receive Insurance and Medical Services : కార్మికులకు శుభవార్త! కొత్తగా అమల్లోకి వచ్చిన సామాజిక భద్రత కోడ్‌లో వేతన వివరణను కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చడంతో భారీసంఖ్యలో కార్మికులు ఈఎస్‌ఐసీ (కార్మిక రాజ్య బీమా సంస్థ) వైద్యసేవల కిందకు రానున్నారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా రూ.42 వేల కన్నా తక్కువ వేతనం పొందుతున్న కార్మికులు కూడా బీమా వైద్య సేవలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటి వరకు మూలవేతనం, డీఏ, మొదలగు అలవెన్సులన్నీ కలిపి నెలకు వేతనం రూ.21 వేల లోపు ఉంటే ఈఎస్​ఐసీలోకి వచ్చేవారు. ఇక నుంచి మూలవేతనం, డీఏ కలిపి రూ.21 వేలలోపు ఉంటే అర్హులవుతారు.

కార్మికులకు ఇచ్చే వేతనాల వివరణపై ఇటీవల ఈఎస్‌ఐసీ కేంద్ర కార్యాలయం ఆదేశాలు జారీచేసింది. కొత్త వేతన వివరణల ఆధారంగా ఈఎస్​ఐసీ సేవలు లభించని కార్మికులను బీమా వైద్యసేవల పరిధిలోకి తీసుకురావాలని ప్రాంతీయ సంచాలకులకు ఆదేశాలిచ్చారు. కొత్త వేతన వివరణపై యాజమాన్యాలకు అవగాహన కల్పించాలని స్పష్టంచేశారు. కొన్ని సంస్థల్లో ఈపీఎఫ్‌ పరిధిలోకి వచ్చే ఉద్యోగుల సంఖ్య ఎక్కువ. బీమా వైద్యసేవల పరిధిలోకి వచ్చేవారి సంఖ్య తక్కువ. వారందరనీ ఈఎస్‌ఐ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని సూచించారు.

చట్టంలోని సెక్షన్‌ 2(88)ప్రకారం : ఇంటిఅద్దె, గ్రాట్యూటీ, ఈపీఎఫ్, బోనస్​, ట్రావెలింగ్ అలవెన్సు, ​ఓవర్​ టైం అలవెన్సు, ప్రత్యేక చెల్లింపులు, ఉద్యోగులకు ఇచ్చే కమీషన్లు, పదవీ విరమణ ప్రోత్సాహకం కాకుండా మిగతావన్నీ చెల్లించే వేతనంలో సగానికన్నా ఎక్కువగా ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఇవన్నీ 50 శాతం ఎక్కువగా ఉంటే ఆ ఎక్కువ మొత్తాన్ని వేతనంలో కలుపుతారు. అలవెన్సులు మొత్తం వేతనంలో 50 శాతానికి మించకూడదు.

ఉద్యోగులకు కమీషన్లు, పదవీ విరమణ, గ్రాట్యుటీ ప్రోత్సాహక వేతన లెక్కింపులోకి రావు. అయితే పదవీ విరమణ ,గ్రాట్యుటీ ప్రోత్సాహకం మినహా మిగతావన్నీ చెల్లించే వేతనంలో సగానికన్నా ఎక్కువగా ఉండకూడదు. ఒకవేళ ప్రోత్సాహకాలన్నీ 50శాతం కన్నా ఎక్కవగా ఉంటే వేతనంలో ఎక్కువ మొత్తాన్నే కలుపుతారు. ఈ విధంగా మొత్తం అలవెన్సులన్నీ 50 శాతానికి మించకూడదు.

సామాజిక కోడ్ : కొన్ని కంపెనీలు ఉద్యోగులను మోసం చేస్తున్నారు. మూలవేతనం, డీఏ తక్కువగా చూపిస్తున్నారు. ఇతర అలవెన్సులు ఎక్కువగా ఇస్తున్నారు. ఆ ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్​ చందా చెల్లించడంతో వారికి దక్కాల్సిన ప్రయోజనాలు దూరమవుతున్నాయి. సామాజిక భద్రత కోడ్​లో 50% నిబంధన తీసుకువచ్చారు. ఈ నిబంధనలతో ఉద్యోగులకు తమ వేతనం నుంచి చెల్లించాల్సిన ఈపీఎఫ్ , యాజమాన్యం ఉద్యోగి ఖాతాలో జమచేసే చందా మొత్తం పెరుగుతాయి. దాంతో ఈపీఎఫ్‌ నిల్వలు పెరుగుతాయి. గతంలో సాధారణ ఉద్యోగులకు రూ.21 వేలు, దివ్యాంగులైన ఉద్యోగులకు రూ.25 వేల లోపు ఉంటేనే ఈఎస్​ఐసీ సేవలు లభించేవి. ఇకనుంచి వేతన వివరణలో మూలవేతనం, రిటైనింగ్‌ అలవెన్సు, డీఏ మాత్రమే ఉంటాయి. తద్వారా ఈ మొత్తం రూ.21 వేలలోపు ఉన్న కార్మికులంతా ఈఎస్‌ఐసీలోకే వస్తారు.

ఉదాహరణకు : ఒక ఉద్యోగికి నెలకు రూ.30 వేల వేతనం అందుతోంది. ఇందులో మూలవేతనం, డీఏ కలిపి రూ.12 వేలు వస్తుంది. ఇతర అలవెన్సులన్నీ కలిపి రూ.18 వేలు. గతంలోని నిబంధన ప్రకారం వేతనం రూ.30 వేలు దాటినందున ఆ ఉద్యోగికి ఈఎస్‌ఐ ప్రయోజనాలు వర్తించవు. ప్రస్తుతం కొత్త వేతన వివరణ ప్రకారం ఆ ఉద్యోగికి చెల్లించే అలవెన్సులు కలిపి మొత్తం వేతనంలో 50 శాతం కన్నా రూ.3 వేలు ఎక్కువ. దీంతో ఆ రూ.3 వేల అలవెన్సు వేతనంలో కలుపుతారు. అప్పుడు 12వేలు వేతనమైతే, 3 వేలు అలవెన్సు కలిపి రూ.15 వేలు అవుతుంది. రూ.21 వేల కన్నా తక్కువగా ఉన్నందున అతనికి ఈఎస్‌ఐ సదుపాయాలు అందుతాయి.

4 లక్షల మంది గిగ్‌ వర్కర్లకు గుడ్​న్యూస్ - ఇన్సూరెన్స్, జాబ్ సెక్యూరిటీతో కొత్త పాలసీ రెడీ

TAGGED:

WHO IS ELIGIBLE FOR ESIC
WHAT QUALIFICATION REQUIRED ESIC
ESIC FULL DETAILES
ESICకి ఎవరు అర్హులు
ESIC NEW CODE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.