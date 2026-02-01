వెలిగొండలో సొరంగాల పనులు - బ్లోయర్ల గాలే కార్మికులకు ఆక్సిజన్
దాదాపు 18.89 కిలోమీటర్ల మేర సమాంతరంగా రెండు సొరంగాలు - ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదురీదుతూ విధుల నిర్వహణ - రాష్ట్ర జలవనరులశాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ప్రాజెక్టు పర్యటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 1:36 PM IST
Poola Subbaiah Veligonda Project Works : ప్రకాశం జిల్లాకు ఆయువుపట్టైన పూలసుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో ప్రధానమైన సొరంగాల లైనింగ్ పనులను కార్మికులు, ఇంజినీర్లు ప్రతికూల పరిస్థితులకు ఎదురొడ్డి చేస్తున్నారు. నల్లమల గర్భంలో జరుగుతున్న పని ప్రదేశాల్లో ఆక్సిజన్ అందడం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. సొరంగాల్లో ఏర్పాటు చేసిన బ్లోయర్లు అందించే గాలిని మాత్రమే పీల్చుకుంటూ పనులు చేపడుతున్నారు.
18.89 కిలోమీటర్ల మేర : నల్లమల సాగర్కు ప్రాజెక్టు పరిధిలోని కృష్ణా జలాలను అందించేందుకు దాదాపు 18.89 కిలోమీటర్ల మేర సమాంతరంగా రెండు సొరంగాలు తవ్వారు. దోర్నాల మండలం కొత్తూరు నుంచి కృష్ణానదిలోని కొల్లంవాగు వరకు నల్లమల గర్భంలో తొలి సొరంగం 7 మీటర్లు ఉండగా, రెండో సొరంగం 9.2 మీటర్ల వ్యాసంతో తవ్వారు. తొలి సొరంగాన్ని సుమారు 17.8 కిలో మీటర్ల మేర టన్నెల్ బోరింగ్ యంత్రంతో తవ్వి లైనింగ్ పనులు చేపట్టగా, కిలోమీటరు మేర మాన్యువల్గా చేపట్టారు. టన్నెల్ బోరింగ్ యంత్రంతో రెండో సొరంగాన్ని 11.7 కిలోమీటర్ల మేర చేపట్టి, మిగిలిన 7.19 కిలోమీటర్లను మాన్యువల్గానే చేస్తున్నారు.
రోజుకు 16 నుంచి 20 మీటర్ల చొప్పున లైనింగ్ పనులు : ఇప్పటి వరకు 4.4 కిలోమీటర్ల మేర లైనింగ్ పనులు పూర్తికాగా, మరో 2.8 కిలో మీటర్ల మేర పనులు జరగాల్సి ఉంది. ఒక్కొక్క షిప్టులో దాదాపు 150 మంది చొప్పున రెండు షిప్టుల్లో సుమారు 300 మంది కార్మికులు, ఇంజినీర్లు పనులు చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరంలో జూన్ చివరి నాటికి లైనింగ్ పనులు పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యం నిర్దేశించిన నేపథ్యంలో రోజుకు 20 మీటర్ల చొప్పున లైనింగ్ పనులను చేయాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం 16 నుంచి 20 మీటర్ల లోపు మాత్రమే పని జరుగుతోంది.
గాలి అందిస్తున్న బ్లోయర్లు : టన్నెల్ బోరింగ్ యంత్రం రెండో సొరంగంలో 11.7 కిలోమీటరు వద్ద ఉంది. అది సొరంగాన్ని కప్పి ఉంచడంతో మరోవైపుకు గాలి కూడా దూరని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో ఆ ప్రదేశంలో పనిచేసే కార్మికులు, ఇంజినీర్లకు గాలిని అందించేందుకు బ్లోయర్లను ఏర్పాటు చేశారు. తొలి సొరంగం ప్రారంభం, చివరలో రెండు పెద్ద బ్లోయర్లు బిగించారు. వీటి ద్వారా ఒక్కొక్క దాని నుంచి సెకనుకు దాదాపు 350 క్యూబిక్ మీటర్ల గాలి వస్తోంది. తొలి సొరంగం నుంచి రెండో సొరంగంలోకి ఏర్పాటు చేసిన ఆరు అడ్డ దారుల్లోకి కూడా వెళుతుంది.
సెకనుకు 200 నుంచి 250 క్యూబిక్ మీటర్ల గాలి : పని ప్రదేశాల్లో 8 బ్లోయర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కొక్క దాని నుంచి సెకనుకు సుమారు 200 నుంచి 250 క్యూబిక్ మీటర్ల గాలి వస్తోంది. ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ గాలి సరిపోక కార్మికులు, ఇంజినీర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కార్మికుల పడుతున్న కష్టాన్ని రాష్ట్ర జలవనరులశాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు రెండో సొరంగంలో పని ప్రదేశానికి వెళ్లి కళ్లారా చూశారు. తమ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం ఇవ్వాలని అక్కడ పని చేసేవారు మంత్రిని కోరారు. దీనిపై స్పందించిన మంత్రి రామానాయుడు వారి అభ్యర్థనను ప్రభుత్వానికి నివేదించారు.
