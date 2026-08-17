వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో తీవ్ర విషాదం - రెండో సొరంగంలో కార్మికుడు మృతి
వెలిగొండ ప్రాజెక్టు రెండో సొరంగంలో అపశ్రుతి - టీబీఎం యంత్రం వెలికితీత ప్రాంతంలో ప్రమాదం - హైడ్రాలిక్ యంత్రం ఢీకొని యూపీ కార్మికుడు మృతి - ఘటనపై ఆరా తీసిన మంత్రి రామానాయుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 1:29 PM IST
Veligonda Project TBM Accident : మార్కాపురం సమీపంలోని వెలిగొండ ప్రాజెక్టు వద్ద తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ప్రాజెక్టు పనుల్లో అపశ్రుతి చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఓ కార్మికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ప్రాజెక్టు రెండో సొరంగంలో యంత్రాల వెలికితీత పనుల వద్ద ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ కార్మికుడు యంత్రం కింద పడి మృత్యువాత పడటంతో తోటి కార్మికులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే : వెలిగొండ ప్రాజెక్టు రెండో సొరంగంలో ప్రస్తుతం పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా సొరంగంలో ఉన్న టీబీఎం యంత్రాన్ని వెలికితీసే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో అక్కడ ఉపయోగిస్తున్న ఓ భారీ హైడ్రాలిక్ యంత్రాన్ని ఆపరేటర్ వెనక్కి (రివర్స్) తీస్తున్నాడు. సరిగ్గా అదే సమయంలో అక్కడే విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన మోతీలాల్ అనే కార్మికుడు యంత్రం వెనుక ఉన్నాడు. యంత్రం రివర్స్ వస్తున్న విషయాన్ని అతను గమనించలేదు. ఆపరేటర్ కూడా వెనుక ఉన్న కార్మికుడిని చూసుకోలేదు. దీంతో హైడ్రాలిక్ యంత్రం బలంగా ఢీకొనడంతో మోతీలాల్ తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
అధికారులతో మంత్రి ఆరా : వెలిగొండ ప్రాజెక్టు వద్ద జరిగిన ఈ ప్రమాద సమాచారం తెలుసుకున్న రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. కార్మికుడు మోతీలాల్ మృతి పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఆయన అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ప్రాజెక్టు చీఫ్ ఇంజినీర్ (సీఈ), పనులు చేపడుతున్న మేఘా ఇంజినీరింగ్ సంస్థ ప్రతినిధులతో మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. యంత్రాలు తిప్పే సమయంలో జరిగిన లోపాన్ని, ప్రమాదం జరిగిన తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు.
భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి : మృతి చెందిన కార్మికుడు మోతీలాల్ కుటుంబానికి అన్ని విధాలా అండగా నిలవాలని మంత్రి రామానాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. బాధిత కుటుంబానికి తక్షణమే పరిహారం, ఆర్థిక సహాయం అందించాలని మేఘా ఏజెన్సీ ప్రతినిధులను ఆదేశించారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులు దాదాపు తుది దశకు చేరుకున్నాయని మంత్రి గుర్తు చేశారు. సరిగ్గా ఇలాంటి తరుణంలో ఇంతటి దుర్ఘటన జరగడం ఎంతో విచారకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సొరంగాల నిర్మాణ పనుల్లో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఇకపై ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలన్నారు. కార్మికుల ప్రాణాలకు, వారి భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తూ పనులు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సంబంధిత అధికారులకు, కాంట్రాక్టు సంస్థకు మంత్రి స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
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