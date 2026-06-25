'శయన బుద్ధ'కు మోక్షమెప్పుడు? - ఏళ్లు గడుస్తున్నా పూర్తికాని ప్రాజెక్టు
2014 టీడీపీ హయాంలో ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి శ్రీకారం - వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పనులు పడక - కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లించక నిలిచిపోయిన నిర్మాణం - కూటమి ప్రభుత్వమైనా పూర్తి చేయాలని స్థానికుల విజ్ఞప్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 7:39 PM IST
Ghantasala Village History : కృష్ణా జిల్లాలోని ఘంటసాల ఒక చారిత్రక ప్రాముఖ్యత కలిగిన గ్రామం. ఇక్కడ ఒకప్పుడు శైవ, బౌద్ధ మతాలు రెండూ వర్ధిల్లాయి. అయితే, బౌద్ధ వారసత్వానికి చిహ్నంగా నిలవాల్సిన 'బుద్ధ విహార్' ప్రాజెక్ట్ పనులు ప్రస్తుతం నిలిచిపోయాయి.
నిర్మాణానికి రూ.1.5 కోట్లు : ఘంటసాలలో అసంపూర్తిగా మిగిలిపోయిన 'శయన బుద్ధ విహార్' (పవళించిన బుద్ధుని విగ్రహం) ప్రాజెక్ట్, YSRCP ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది. అప్పటి TDP ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం తెలపడమే కాకుండా, నిర్మాణానికి రూ.1.5 కోట్లు కేటాయించింది. ఇదే గ్రామానికి చెందిన ప్రవాస భారతీయుడు గొర్రెపాటి రంగనాథ్ పర్యాటక శాఖకు 2.2 ఎకరాల భూమిని విరాళంగా ఇచ్చారు. 2017 సెప్టెంబర్ 16న ఈ బుద్ధ విహార్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన జరిగింది.
TDP హయాంలో ప్రారంభమైన నిర్మాణాలు : కొంతమేర నిర్మాణం జరిగినప్పటికీ, YSRCP అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పనులు ఆగిపోయాయి. బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో కాంట్రాక్టర్లు పనులను నిలిపివేశారు, దీనివల్ల TDP హయాంలో ప్రారంభమైన నిర్మాణాలు అసంపూర్తిగా, నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి. ఇప్పుడు భూమిని విరాళంగా ఇచ్చిన వారి కుటుంబం, ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతోంది.
"2016లో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్ల తర్వాత 'శయన బుద్ధ విహార్' ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం లభించింది. ఆ సమయంలో, స్థానిక ఎమ్మెల్యే బుద్ధ ప్రసాద్ మా గ్రామాన్ని సందర్శించి, నా సోదరుడు నిర్వహిస్తున్న 'గొర్రెపాటి ట్రస్ట్' ఆధీనంలో ఉన్న భూమిని అప్పగిస్తే, ప్రజల ప్రయోజనం కోసం ఆ స్థలాన్ని సమర్థవంతంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రతిపాదించారు. పడుకుని ఉన్న భంగిమలో ఉండే బుద్ధుని విగ్రహం, సమావేశ మందిరాల నిర్మాణం చేపట్టి, ఆ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. బౌద్ధ నివాస ప్రాంతంగా మా గ్రామానికి ఉన్న గుర్తింపును దృష్టిలో ఉంచుకుని, అప్పట్లో రెండు కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆ భూమిని మేము ఈ ప్రాజెక్టుకు బదిలీ చేశాము. అయితే, గత ప్రభుత్వం పదవీకాలం ముగిసి కొత్త ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ, ఆ కొత్త ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టు పట్ల ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపలేదు. ఇప్పుడు మళ్లీ 'ప్రజా ప్రభుత్వం' అధికారంలోకి వచ్చింది, కానీ ఈ ప్రాజెక్టు విషయంలో ఇప్పటికీ ఎటువంటి పురోగతి కనిపించడం లేదు. ఈ ప్రభుత్వానికి మా విన్నపం చాలా స్పష్టమైనది. ఒకవేళ మీరు దీనిని అభివృద్ధి చేయలేకపోతే, దయచేసి ఆ భూమిని మాకు తిరిగి ఇచ్చేయండి, మేమే స్వయంగా దానిని అభివృద్ధి చేసుకుంటాం". -గొర్రెపాటి వెంకట రామకృష్ణ, ఘంటసాల
YSRCP హయాంలో నిలిచిపోయిన 'శయన బుద్ధ' ప్రాజెక్ట్ పనులు తిరిగి ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయా అని పర్యాటక ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దేశ విదేశాల నుంచి పర్యాటకులను ఆకర్షించే సామర్థ్యం ఉన్న ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని ఘంటసాల గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.
"గౌతమ బుద్ధ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే, అది ఆ గ్రామానికే కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు కూడా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకుని, సంబంధిత అభివృద్ధి పనులను పూర్తి చేస్తే అందరికీ మేలు జరుగుతుంది'. -గ్రామస్థులు
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