త్వరలోనే ఆర్మూర్ టూ మంచిర్యాల 4 లేన్ల రోడ్డు పనులు - ఇక ప్రయాణం సూపర్ ఫాస్ట్!
FOUR LANE HIGHWAY ARMOOR To Jagital : ఆర్మూర్-మంచిర్యాల నేషనల్ హైవే నాలుగు లేన్ల రోడ్డుగా మారబోతోంది. రాబోయే రెండు నెలల్లోనే ఈ విస్తరణ పనులు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
Published : November 2, 2026 at 12:52 PM IST
జగిత్యాల జిల్లా గుండా వెళ్లే ఆర్మూర్-మంచిర్యాల జాతీయ రహదారిని నాలుగు లేన్లుగా విస్తరించే పనులు రాబోయే రెండు నెలల్లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అటవీ శాఖ ఇప్పటికే దీనికి అనుమతి ఇవ్వగా, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. భూ యజమానులకు అవార్డు ఇవ్వడం కూడా ప్రారంభించారు.
పనులు వేగవంతం అయ్యే ఛాన్స్
తాజాగా నిజామాబాద్-జగ్ధల్పూర్ జాతీయ రహదారి-63లోని 131.89 కిలోమీటర్ల ఆర్మూర్-మంచిర్యాల సెక్షన్ పరిధి టెండర్ను భోపాల్కు చెందిన ఒక నిర్మాణ సంస్థ దక్కించుకోవడంతో ఈ ప్రక్రియ వేగవంతం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒప్పందం కుదిరిన తేదీ నుంచి రెండు నుంచి ఐదు నెలల్లో ఈ పని పూర్తి కావాలి. ప్రణాళిక ప్రకారం అంతా సవ్యంగా జరిగితే, రాబోయే రెండు నెలల్లో రహదారి విస్తరణ పనులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఇది పదేళ్ల కిందటి ప్రతిపాదన
2016లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 'భారత్మాల పరియోజన ప్రాజెక్టు' కింద ఈ రహదారి విస్తరణ పనుల కోసం ఒక గ్రీన్ఫీల్డ్ అలైన్మెంట్ను ప్రతిపాదించింది. రాయపట్నం గోదావరి వంతెనకు సమాంతరంగా మరో వంతెనను నిర్మించి, ప్రస్తుతం ఉన్న జాతీయ రహదారి ద్వారా విస్తరణ పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. దీనికోసం 2022లో మార్కింగ్ పూర్తి చేశారు. ప్రసిద్ధ ధర్మపురి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి, గూడెం సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయాలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు డిజైన్ను మార్చారు.
కోరుట్ల, మెట్పల్లి, జగిత్యాల పట్టణాలకు ఆనుకుని ఉన్న బైపాస్ రోడ్ల ద్వారా బుగ్గారం మండలంలోని మద్దునూరు, రాయపట్నంలోని గాంధీ మీదుగా రహదారిని మళ్లించారు. గోదావరి వంతెన సమీపం నుంచి ప్రభుత్వ భూమి గుండా మోదెలా మీదుగా గోదావరికి సమాంతరంగా బైపాస్ నిర్మించేందుకు అధికారులు సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టును సిద్ధం చేశారు.
|జాతీయ రహదారి విశేషాలు
|రహదారి నిర్మాణ శైలి
|హైబ్రీడ్ యాన్యుటీ మోడల్
|తగ్గనున్న ప్రయాణ సమయం
|1.30 గంటలు
|సేకరించిన భూమి
|378 ఎకరాలు
|ప్రాజెక్టు వ్యయం
|రూ.1236.36 కోట్లు
రవాణా సౌకర్యం మెరుగుపడుతుంది
ప్రస్తుతం ఆర్మూర్-మంచిర్యాల రహదారిపై ఉండే ప్రధాన పట్టణాల్లో తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈ రద్దీని నివారించడానికి రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలకు బైపాస్ రోడ్లు నిర్మిస్తారు. ఈ రహదారిని నాలుగు లేన్లుగా విస్తరించడం వల్ల నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల జిల్లాల మధ్య రవాణా వ్యవస్థ మరింత వేగవంతం సురక్షితం అవుతుంది.
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