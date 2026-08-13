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లైక్​ కొట్టండి - రివ్యూ పెట్టండి - డబ్బులు పట్టండి : ఆఫర్​కు ఆశపడితే అంతే సంగతులండీ!

ఇంటి నుంచి పని పేరిట సైబర్ నేరాలు - వీడియోలను లైక్ చేస్తే రూ.లక్షల్లో సంపాదించవచ్చంటూ మోసాలు - మహిళలే లక్ష్యంగా స్కామ్​లు చేస్తున్న నేరగాళ్లు - రూ.లక్షల్లో కోల్పోతున్న మహిళామణులు -

Work From Home Scams
Work From Home Scams ((Getty Images))
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 3:54 PM IST

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Work From Home Scams : చాలా మంది గృహిణులు ఇంటి నుంచే డబ్బు సంపాదించి తమ కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ఆశిస్తారు. సైబర్ నేరగాళ్లు అటువంటి మహిళలను మోసపూరితమైన "వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్" ఉద్యోగ ఆఫర్లతో లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. వారు యూట్యూబ్ వీడియోలను లైక్ చేయడం, ఉత్పత్తి ప్యాకేజింగ్, చేతిరాత పని లేదా నిర్దిష్ట అసైన్‌మెంట్‌లను పూర్తి చేయడం వంటి వివిధ పనులను ప్రచారం చేసి, నమ్మకాన్ని పెంచుకోవడానికి మొదట చిన్న మొత్తాలను చెల్లిస్తారు. ఆ తర్వాత బాధితుల ఖాతాల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును కాజేస్తారు.

మహిళ సంఖ్యే ఎక్కువ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' మోసాల బాధితుల్లో అధిక శాతం మహిళలే ఉన్నారు. సైబర్ ముఠాలు తమ ఖాళీ సమయంలో ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, గూగుల్ వంటి సోషల్​ మీడియాలో వెతికే వ్యక్తుల కోసం కాచుకుని ఉంటాయి. వారు ప్రత్యేకంగా మహిళలను నకిలీ వెబ్‌సైట్‌లు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశాలను వాగ్దానం చేసే ప్రకటనలతో లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. ఈ లింక్‌లపై క్లిక్ చేస్తే, వినియోగదారులు వాట్సాప్ లేదా టెలిగ్రామ్ గ్రూపులకు మళ్లిస్తారు.

  • హస్తినాపురానికి చెందిన ఒక యువతి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పార్ట్‌టైమ్ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ప్రకటనను చూసింది. గూగుల్‌లో రివ్యూలు పోస్ట్ చేస్తే రోజువారీ పారితోషికం లభిస్తుందని మోసగాళ్లు ఆమెను నమ్మించారు. మొదట్లో ఆమె కొంత ఆదాయం సంపాదించింది. అయితే మరింత సంపాదించడానికి సూచించిన విధంగా డబ్బు పెట్టుబడిగా పెట్టమని మోసగాళ్లు ఆమెను ఒప్పించారు. దీంతో ఆమె రూ.1.96 లక్షలు బదిలీ చేసి మోసానికి గురైంది.
  • హైదరాబాద్‌లోని బోడుప్పల్‌కు చెందిన 58 ఏళ్ల గృహిణి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ప్రకటనను చూసింది. వీడియోలను లైక్ చేసినందుకు డబ్బు చెల్లిస్తామని వాగ్దానం చేసి మోసగాళ్లు ఆమె నుంచి రూ.3.89 లక్షలు వసూలు చేశారు. తన నష్టాలను తిరిగి పొందాలని ఆశతో ఆమె మరో ఆన్‌లైన్ ప్రకటనకు చేతిరాత ఉద్యోగానికి స్పందించి, అందులో ఉన్న నంబర్‌ను సంప్రదించింది.
  • ఉద్యోగ ధ్రువీకరణ, స్టేషనరీ ఛార్జీలు, ఆధార్, పాన్ తనిఖీలు, ఐటీ చెల్లింపులు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, బ్యాంకు లావాదేవీల ఛార్జీల నెపంతో నేరగాళ్లు ఆమె నుంచి మొత్తం రూ.19.18 లక్షలు వసూలు చేశారు. ఈ విధంగా ఒకే మహిళ రెండుసార్లు మోసపోవడం గమనార్హం.

రూ.లక్షలు సంపాదించవచ్చనే భ్రమ కలిగిస్తారు : ఒక వ్యక్తి గ్రూపులో చేరిన తర్వాత, మోసగాళ్లు అటువంటి పని ద్వారా భారీ మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించినట్లుగా నకిలీ స్క్రీన్‌షాట్‌లను పోస్ట్ చేస్తారు. పెన్సిళ్లు ప్యాక్ చేయడం, గూగుల్‌లో హోటల్ రివ్యూలు రాయడం, లేదా యూట్యూబ్ వీడియోలను 'లైక్' చేయడం వంటి సాధారణ పనులు చేయడం ద్వారా రూ.లక్షలు సంపాదించవచ్చనే భ్రమను వారు కల్పిస్తారు. ఈ వాగ్దానాలను నిజమని నమ్మి, బాధితులు తరచుగా తమ బ్యాంకు ఖాతాలు లేదా పొదుపు ఖాతాల నుంచి డబ్బును బదిలీ చేస్తుంటారు. చివరికి మోసపోయిన తర్వాత వారు తమ డబ్బును తిరిగి పొందలేకపోతారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • ఉద్యోగ అవకాశం కోసం రిజిస్ట్రేషన్ లేదా ఇతర రుసుముల పేరుతో డబ్బు అడిగితే అది ఒక మోసమని గుర్తించాలి.
  • ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు ఇస్తామని ఆన్‌లైన్‌లో వచ్చే ప్రకటనలను చూసినప్పుడు, ఆ ఆఫర్ నిజమో కాదో నిర్ధారించుకోవడానికి నేరుగా ఆ కంపెనీని సంప్రదించాలి.
  • ఒకవేళ మీరు అటువంటి మోసానికి గురై డబ్బు నష్టపోతే, వెంటనే టోల్-ఫ్రీ నంబర్ 1930ని, 'నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్'ను లేదా మీ స్థానిక పోలీసులను సంప్రదించాలి.

వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, చేతిరాత ఉద్యోగాల పేరుతో మోసం - రూ.19.18 లక్షలు కోల్పోయిన మహిళ

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WOMEN LOSS 19 LACKS
FRAUDS IN WORK FROM HOMES
వర్క్​ ఫ్రమ్​ హోమ్ మోసాలు
MONEY LOSS IN WORK FROM HOME SCAMS
WORK FROM HOME SCAMS

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