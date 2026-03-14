ఇళ్లల్లో గ్యాస్ ఆదా చర్యలు - ఆ వంటకాలన్నీ బంద్ - పెళ్లిళ్లలోనూ తగ్గిన మెనూ
యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వంట గ్యాస్ కొరత - గ్యాస్ బుకింగ్ కోసం ఆన్లైన్లో ప్రయత్నిస్తే సర్వర్ బిజీగా ఉందని సందేశాలు - గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కట్టెల పొయ్యిల వినియోగం -వంటింట్లో ఆదా చర్యలు
Published : March 14, 2026 at 3:22 PM IST
Cooking Gas Shortage in Telangana : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వంట గ్యాస్ సరఫరాపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో అనేక రకాల ప్రచారాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలు, వార్తలు చూసిన ప్రజల్లో ఆందోళన పెరిగి గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం ఒక్కసారిగా డిమాండ్ పెరిగింది. చాలా మంది ముందుగానే సిలిండర్లు నిల్వ చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీంతో గ్యాస్ బుకింగ్ కోసం ఆన్లైన్లో ప్రయత్నిస్తే సర్వర్ బిజీగా ఉందని సందేశాలు వస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితి వినియోగదారుల్లో మరింత భయాన్ని పెంచుతోంది. కొంతమంది గ్యాస్ అందుబాటులో లేకుండాపోతుందనే ఆందోళనతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
కట్టెల పొయ్యిలకు ప్రాధాన్యం : గ్యాస్ కొరత భయం కారణంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కట్టెల పొయ్యిల వినియోగం మళ్లీ పెరుగుతోంది. వనపర్తిలోని ఒక సామిల్ వ్యాపారి చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, సాధారణంగా రోజుకు 2 క్వింటాళ్ల వరకు మాత్రమే కట్టెలు అమ్ముడయ్యేవి. అయితే ప్రస్తుతం డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగి రోజుకు 10 క్వింటాళ్ల వరకు విక్రయాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. గ్యాస్ సరఫరాపై అనిశ్చితి కారణంగా ప్రజలు కట్టెలు కొనుగోలు చేసి నిల్వ చేసుకుంటున్నారు. ఇన్నాళ్లుగా వాడకుండా మూలన పెట్టిన ఇండక్షన్ పొయ్యిలు, రైస్ కుక్కర్లను ప్రజలు మళ్లీ బయటకు తీసి వాడుతున్నారు.
వంటింట్లో ఆదా చర్యలు : గ్యాస్ వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవడానికి కుటుంబాలు పలు మార్పులు చేసుకుంటున్నాయి. చాలా ఇళ్లలో ఇంతకాలం ఉపయోగించని ఎలక్ట్రికల్ రైస్ కుక్కర్లు, ఇండక్షన్ పొయ్యిలను మరోసారి వినియోగంలోకి తీసుకొస్తున్నారు. కరెంట్ పొయ్యిలపై ఎక్కువగా వంట చేస్తున్నారు. గ్యాస్ పొయ్యిలను తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఇక వంట చేసే విధానంలో కూడా మార్పులు చేస్తున్నారు. పప్పు, బియ్యం వండే ముందు వాటిని కొంతసేపు నీటిలో నానబెట్టడం ద్వారా వండే సమయం తగ్గించుకోవాలని మహిళలు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలాగే గ్యాస్ ఎక్కువగా వినియోగించే వంటకాలను తగ్గిస్తున్నారు. పూరీలు, వడలు వంటి పదార్థాల స్థానంలో త్వరగా తయారయ్యే ఉప్మా వంటి వంటకాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. జొన్న రొట్టెలు, చపాతీలు చేయడం కూడా తగ్గించారు. కొన్ని కుటుంబాలు పూర్తిగా కట్టెల పొయ్యిలపై వంట చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.
శుభకార్యాల్లో మారిన వంట విధానం : గ్యాస్ కొరత ప్రభావం శుభకార్యాల నిర్వహణపై కూడా పడుతోంది. సాధారణంగా పెళ్లిళ్లు లేదా ఇతర శుభకార్యాల్లో వందలాది మందికి వంట చేయాల్సి వస్తుంది. 300 నుంచి 500 మందికి భోజనం సిద్ధం చేయాలంటే కనీసం మూడు వంటగ్యాస్ సిలిండర్లు అవసరం అవుతాయి. అయితే ప్రస్తుతం సిలిండర్లు సులభంగా అందుబాటులో లేకపోవడంతో చాలా మంది కట్టెల పొయ్యిలపై వంట చేస్తున్నారు.
పెళ్లిళ్లలోనూ తగ్గిన మెనూ : గ్యాస్ పొయ్యిలపై వంట చేయడం సులభం. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ కట్టెల పొయ్యిలపై వంట చేయాల్సి రావడం కష్టంగా మారిందని వంట మాస్టార్లు అంటున్నారు. అలాగే శుభకార్యాల్లో వండే వంటకాల సంఖ్య కూడా తగ్గించుకున్నారు. ముందుగా మాంసాహార విందులో చికెన్, మటన్, చేపలతో పాటు చికెన్ పకోడి వంటివి చేసేవారు. శాకాహార విందుల్లో బజ్జీలు, పూరీలు, భక్షాలు, అప్పడాలు, అనేక రకాల కూరలు ఉండేవి. ప్రస్తుతం ఖర్చు, గ్యాస్ వినియోగం తగ్గించేందుకు రెండు లేదా మూడు వంటకాలకే పరిమితం చేస్తున్నారు.
హోటల్ రంగంపై ప్రభావం : గ్యాస్ కొరత భయం కారణంగా చిన్న హోటళ్ల పరిస్థితి క్లిష్టంగా మారింది. ముఖ్యంగా చైనీస్ ఫాస్ట్ఫుడ్, బజ్జీలు, బిర్యానీ విక్రయించే హోటళ్లలో గ్యాస్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సరఫరా అనిశ్చితి కారణంగా చాలా చోట్ల ఈ హోటళ్లు తాత్కాలికంగా మూతపడినట్లు సమాచారం. వ్యాపారం నిలిచిపోవడంతో చిన్న వ్యాపారులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఆలయాలపైనా గ్యాస్ ప్రభావం : ప్రసాదాల్లో పరిమితులు - అన్నదానాలు బంద్
ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత ఉందని దుష్ప్రచారం - తస్మాత్ జాగ్రత్త సైబర్ నేరగాళ్ల పన్నాగమే!