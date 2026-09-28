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ప్రతి ముగ్గురు మహిళల్లో ఒకరికే ఉద్యోగం - లేబర్​ ఫోర్స్​ సర్వే నివేదకలో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు

వర్క్​ఫోర్స్​లో మహిళ భాగస్వామ్యం ఆశించిన స్థాయిలో వృద్ధి చెందడం లేదు. తాజాగా పీరియాడిక్​ లేబర్​ ఫోర్స్​ సర్వే విడుదల చేసింది. రాష్ట్రంలో మహిళల లేబర్​ఫోర్స్​ పార్టిసిపేషన్​ రేటు కేవలం 34.8 శాతంగా ఉంది.

No Women Participation in Workforce
మహిళల లేబర్​ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్​ రేటు కేవలం 34.8 శాతం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2026 at 1:20 PM IST

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Women Participation in Workforce : ఐటీ, పారిశ్రామిక రంగాలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నప్పటికీ వర్క్​పోర్స్​లో మహిళ భాగస్వామ్యం ఆశించిన స్థాయిలో వృద్ధి చెందడం లేదు. ఉదాహరణకు ఓ నగరంలోని ప్రతి ముగ్గురు మహిళల్లో ఒకరు మాత్రమే ఉద్యోగం చేయడం లేదా ఉద్యోగాన్వేషణలో ఉండటం గమనార్హం. కేంద్ర గణాంకాలు, కార్యక్రమాల అమలు మంత్రిత్వశాఖ (ఎంఎంపీఐ) తాజాగా విడుదల చేసిన పీరియాడిక్​ లేబర్​ ఫోర్స్​ సర్వే గతేడాది వివరాల్లో పలు విషయాలు వెల్లడించారు.

పురుషులు 75.8 శాతం, మహిళలు 34.6 శాతం.. ఈ నివేదిక ప్రకారం హైదరాబాద్​లో పురుషుల కార్మిక జనాభా నిష్పత్తి (డబ్ల్యూపీఆర్​) 75.8 శాతం నమోదు కాగా, మహిళల లేబర్​ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్​ రేటు కేవలం 34.8 శాతంగా ఉంది. లేబర్​ ఫోర్స్​ పార్టిసిపేషన్​ అంటే ఏంటంటే ఉద్యోగం చేస్తున్న వారితో పాటు, ఉపాధి కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నవారు కూడా కలిపి ఉంటారు. కార్మిక జనాభా నిష్పత్తి అంటే ప్రస్తుతం ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు సంఖ్య మాత్రమే.

11వ స్థానంలో హైదరాబాద్​

దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల రాజధాని జిల్లాలతో పోలిస్తే మహిళల భాగస్వామ్యంలో హైదరాబాద్​ 11వ స్థానానికి పరిమితమైంది. ఈ జాబితాలో నాగాలాండ్​ రాజధాని కోహిమా 52.3 శాతంతో అగ్రస్థానంలో నిలవగా, షిల్లాంగ్​ (49.8), తిరువనంతపురం (45.1) తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి. అయితే దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాలైన జైపూర్​ (29.9), కోల్​కతా (24), లఖ్​నవూ (20) కంటే హైదరాబాద్​ మహిళల భాగస్వామ్యం కొంత మెరుగ్గా ఉంది.

భాగస్వామ్యం తక్కువకు కారణం ఇదేనా!

మహిళల భాగస్వామ్యం ఇంత తక్కువగా ఉండటానికి వారి నిరాసక్తత కారణం కాదని, వారు ఎదుర్కొంటున్న అడ్డంకులైనని వెల్లడైంది. చదువుకు తగ్గ అవకాశాలు రాక ఉద్యోగ అన్వేషణనే విరమించుకుంటున్నారు. సుదూర ప్రయాణాలు, భద్రతా ఆందోళనలు, పనిదేశాల్లో తగిన మద్దతు లభించకపోవడం కూడా కారణాలే. పిల్లల సంరక్షణ, గృహ బాధ్యతలతో కెరీర్​ను కొనసాగించలేకపోతున్నారు.

పురుషుల సంఖ్య పెరిగినా

పురుషుల ఉపాధి నిష్పత్తిలో నగరం కోల్​కతా (72.2) శాతం, బెంగళూరు (69.9), చెన్నై (67.5) కంటే ముందంజలో ఉంది. రాష్ట్ర సగటు 71.7 శాతం, జాతీయ సగటు 73 శాతం కంటే కూడా హైదరాబాద్​ 75.8 శాతం అత్యుత్తమం. ఇంజినీరింగ్​ చేసిన యువకులు సైతం డెలివరీ బాయ్స్​, ర్యాపిడ్​ వంటి గిగ్​ ఎకానమీపై ఆధారపడుతున్నారని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

నలుగురిలో ఒకరు ఉద్యోగం కోసం నిరీక్షణ

కేంద్ర కార్మిక శాఖ ఇటీవల పీరియాడిక్​ లేబర్​ ఫోర్స్​ సర్వే (పీఎల్​ఎఫ్​ఎస్​) నివేదిక ప్రకారం ఎలాంటి వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణ తీసుకోకుండా, ఉద్యోగ ఉపాధి పనులకు దూరంగా ఖాళీగా ఉంటున్న యువత సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటోంది. 25-29 ఏళ్ల వయసులో ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశం కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు. 22 నుంచి 26 శాతం మంది నిరుద్యోగం కారణంగా నిస్తేజంతో ఉన్నారు.

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