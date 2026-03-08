ETV Bharat / state

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం - మార్చి 8నే ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా?

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం - మార్చి 8ని ఇంటర్నేషనల్​ ఉమెన్స్​ డేగా నిర్వహించుకోవడం వెనక ఒక కారణం - పూర్తి వివరాలు మీకోసం

Womens day 2026 Importance
Womens day 2026 Importance (ETV Bharat)
Published : March 8, 2026 at 6:26 AM IST

Womens day 2026 Importance : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏడాది మార్చి 8వ తేదీన ఇంటర్నేషనల్​ ఉమెన్స్​ డే జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు మహిళలను గౌరవించుకుంటాం. విభిన్న రంగాల్లో ఉన్న ఉత్తమ ప్రతిభ చూపిన మహిళామణులందరినీ సత్కరించుకుంటాం. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజున మహిళల హక్కులు, విజయాలను గౌరవించడంతో పాటు సమాన హక్కులు, స్త్రీలపై హింస ఇలా మొదలైన ముఖ్యమైన అంశాలపై వాదించాల్సిన అవసరాన్ని అందిరికి గుర్తు చేస్తుంది. అయితే మార్చి 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఎందుకు జరుపుకుంటాం? అసలు దాని వెనుక ఉన్న ప్రాధాన్యం ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ పూర్తి కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మహిళా దినోత్సవం వెనుకున్న ప్రస్థానం ఇదే : అసలు ఇంటర్నేషనల్​ ఉమెన్స్ డే ఒక కార్మిక ఉద్యమం చేయడం వల్ల పుట్టుకొచ్చింది. దీనిలో ఎంతోమంది మహిళలు తమ హక్కుల కోసం పోరాటాలు చేశారు. వాటి ఫలితమే ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం. ఇక దీని వెనుకున్న ప్రస్థాన విషయానికొస్తే ఎలా మొదలైయిదంటే 1908లో అమెరికాలోని న్యూయార్క్​ సిటీకి చెందిన పదిహేను వేల మంది మహిళలు తమకు పని గంటలను తగ్గించాలని, దాని కోసం ఓటు వేసే హక్కును కల్పించాలని కోరుతూ పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. అంతేకాకుండా వారికి పురషులతో సమానంగా జీతాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్​ చేస్తూ ఓ ఉద్యోమం చేశారు. ఆ సమయంలో ఈ విషయం సర్కారుకు తెలియడంతో సంవత్సరం తర్వాత జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని 1909లో సాషలిస్ట్​ పార్టీ ఆఫ్​ అమెరికా ప్రకటించింది.

ఆ మహిళ ఆలోచన వల్లే ఇప్పుడు ఇలా : ఈ మహిళా దినోత్సవం కేవలం ఒక దేశానికి సంబంధించినది కాదని క్లారా జెట్కిన్​ అనే ఆలోచన చేసింది. ఈ మేరకు దీన్ని ప్రపంచ స్థాయిలో అన్ని దేశాల్లోని మహిళలకు చెందినదిగా పోరాటం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో 1910లో కోపెన్​ హాగెన్​ నగరంలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్​ కాన్ఫరెన్స్​ ఆఫ్​ వర్కింగ్​ ఉమెన్​ కార్యక్రమంలో జర్మన్​ సామ్యవాది అయిన క్లారా జెట్కిన్​ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంగా మార్చాలని ప్రతిపాదన చేపట్టింది. ఆ సమయంలో సదస్సులో మొత్తం 17 దేశాల నుంచి దాదాపు 100 మంది మహిళలు ఈ ప్రతిపాదనను అంగీకరించారు. ఇలా మొదటిసారిగా 1911లో ఇంటర్నేషనల్​ ఉమెన్స్​ డేగా నిర్వహిస్తున్నారు. జర్మనీ, డెన్మార్క్​, ఆస్ట్రియా, అమెరికా, స్విట్జర్లాండ్​ లాంటి దేశాల్లో ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది.

మార్చి 8వ తేదీనే మహిళా దినోత్సం ఎందుకంటే?: మార్చి 8వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం వెనుక ఒక కారణం ఉంది. ఏంటంటే 1917లో రష్యా మహిళలు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కారణంగా తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఆ సమయంలో వారికి ఆహారం, ప్రశాంతత లేక సతమతమయ్యారు. దాంతో వారంతా కలిసి నిరసనకు దిగారు. ఆ సమ్మె ప్రభావం వల్ల రష్యా చక్రవర్తి నికోలస్​ సింహాసనాన్ని వదిలేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.

ఆ తర్వాత ఓ ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా ఏర్పడింది. అప్పట్లోనే ఈ ప్రభుత్వం మహిళలకు ఓటు వేసే హక్కును కల్పించింది. గ్రెగోరియన్​ క్యాలెండర్​ ప్రకారం మహిళలు సమ్మెకు దిగిన రోజు మార్చి 8వ తేదీ కావడంతో ఈ రోజునే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంగా నిర్వహించుకోవడం మొదలుపెట్టారని తెలుస్తోంది. ఈ తర్వాత ఐక్యరాజ్యసమితి 1975వ సంవత్సరంలో ఈ రోజుని అధికారకంగా నిర్వహించడం మొదలుపెట్టింది. అప్పటి నుంచి అన్ని దేశాలూ ఈ ఉమెన్స్ డే నిర్వహించుకోవడం స్టార్ట్​ చేశాయి. ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా కొన్ని కోటెషన్స్​ మీ కోసం.

  • కష్టాలు కన్నీళ్లను దిగమింగుకుని కుటుంబం కోసం అహర్నిషలు కష్టపడే మహిళలందరికీ - హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే!
  • కుటుంబమే తన ఆలోచన కుటుంబమే తన ఆవేదన కుటుంబమే తన ఆరాధానగా భావించే మహిళలందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్‌ డే
  • అమ్మగా ఇంటిని చక్క దిద్దగలవు భార్యగా ప్రేమనూ పంచగలవు చివరి శ్వాస వరకూ స్వచ్ఛమైన ప్రేమను అందిచగలవు! మహిళ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

