మహిళలదే నవ్యాంధ్ర భవిష్యత్తు- ఉమెన్స్ డే వేళ మహిళలకు సీఎం చంద్రబాబు సహా మంత్రుల శుభాకాంక్షలు

'సూపర్ సిక్స్' పథకాలతో మహిళల అభ్యున్నతే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టీకరణ- మహిళలను కించపరిచే మాటలు, సినిమాలపై పోరాడతానన్న మంత్రి నారా లోకేశ్

AP Leaders Greet Womens Day
AP Leaders Greet Womens Day (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 1:54 PM IST

AP Leaders Greet Womens Day : సమాజంలో మహిళల పాత్ర కేవలం ఇంటికే పరిమితం కాదు, నవ సమాజ నిర్మాణంలో వారు అద్భుతమైన మార్పునకు నాంది పలుకుతున్నారని కూటమి ప్రభుత్వం ఘనంగా చాటిచెప్పింది. మార్చి 8న 'అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని' పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, విద్యా-ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి తదితరులు తెలుగింటి ఆడపడుచులకు, మాతృమూర్తులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నాడు ఎన్టీఆర్ ఆడబిడ్డలకు ఆస్తిలో సమాన హక్కు ఇస్తే, నేడు చంద్రబాబు మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారని నేతలు ఉద్ఘాటించారు.

సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్షలు, లక్ష్యాలు : మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు పలు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. మహిళా సాధికారత ప్రస్థానం అప్రతిహతంగా కొనసాగుతోందని, మహిళల అభ్యున్నతే కూటమి ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు, తల్లికి వందనం, స్త్రీ శక్తి, దీపం-2 కింద ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ, ఎన్టీఆర్ భరోసా కింద వితంతు పింఛన్లు వంటి పథకాలను మహిళల కోసమే అమలు చేస్తున్నామని గుర్తు చేశారు.

మహిళలదే నవ్యాంధ్ర భవిష్యత్తు- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా 'అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం' (EETV)

ఇటీవలే మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 7,955 మంది మహిళలకు టీచర్ ఉద్యోగాలు, అలాగే 993 మందికి కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని చెప్పారు. అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలు, ఆశా వర్కర్లకు గ్రాట్యుటీ అమలు చేస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో 5 లక్షల మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను తయారు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని, ఇప్పటికే లక్ష మంది మహిళలను మైక్రో, ఎంఎస్ఎంఈ ఎంట్రప్రెన్యూర్లుగా తీర్చిదిద్దామని సీఎం తెలిపారు. మహిళల్లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్‌ను నివారించేందుకు కేంద్రంతో కలిసి ఉచిత వ్యాక్సిన్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని, మహిళల ఆరోగ్య భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని చంద్రబాబు వివరించారు.

పోస్ట్ ద్వారా లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు : మంత్రి నారా లోకేశ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా మహిళామూర్తుల శక్తికి, సహనానికి వేనవేల వందనాలు తెలుపుతూ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. "అమ్మా! నీవు ఆకాశంలో సగం కాదమ్మా! నింగీ నేలా నీవేనమ్మా! ఈ సృష్టి మీది. మా జన్మ మీది. అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ, అక్కా, చెల్లి, భార్య, అత్త రూపంలో మనల్ని కంటికి రెప్పలా కాచే మాతృమూర్తులందరికీ శుభాకాంక్షలు. మహిళల్ని గౌరవించాలనే నైతిక విలువలను నా తల్లి ఉగ్గుపాలతోనే నేర్పింది. మా తాత తెలుగింటి ఆడపడుచులకు అన్నై ఆస్తి హక్కును ఇచ్చారు. నా తండ్రి మహిళా సాధికారతకు స్వయంశక్తి సంఘాలను ప్రారంభించారు. 'ఆడపిల్లలా ఏడవొద్దు, గాజులు తొడుక్కోలేదు, చీర-గాజులు పంపిస్తా' వంటి మాటలు ఎవరు మాట్లాడినా అది తప్పు అని నేను గట్టిగా చెబుతాను. సినిమాలు, సీరియళ్లు, వెబ్ సిరీస్‌లలో మహిళలను కించపరిచే భాష, సన్నివేశాలు ఉండకూడదని నేను పోరాడుతున్నాను. అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతోన్న మహిళామూర్తుల శక్తికి నా వేనవేల వందనాలు." అంటూ పోస్ట్ చేశారు.

మహిళల పక్షపాతి ప్రభుత్వం : హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, మంత్రి సంధ్యారాణి కూడా మహిళలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మహిళల భద్రత, గౌరవం, సాధికారత కోసం ప్రభుత్వం నిరంతరం శ్రమిస్తోందని అనిత చెప్పారు. డ్వాక్రా సంఘాలు సీఎం చంద్రబాబు మానస పుత్రికలని, వాటి ద్వారా ప్రతి ఇంటా ఒక మహిళ ఆర్థికంగా ఎదుగుతూ పారిశ్రామికవేత్తగా మారాలన్నదే సీఎం లక్ష్యమని మంత్రి సంధ్యారాణి స్పష్టం చేశారు. గిరిజన మహిళా రైతులను, ముఖ్యంగా కాఫీ తోటల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నామని ఆమె వివరించారు.

"సమాజ ప్రగతిలో మహిళల పాత్ర అద్భుతమైన మార్పునకు నాంది. కానీ, ఈ రోజుల్లో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యల్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. చాలా మంది మహిళల్లో 'వచ్చిన తర్వాత చూసుకుందాంలే, ఇప్పుడెందుకులే' అనే నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తోంది. వాళ్ల ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించడం మర్చిపోయి తీవ్రమైన వ్యాధులకు గురవుతున్నారు. మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కుటుంబం నిలుస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం గురించి మీరు దృష్టి పెట్టండి. మీకు అండగా నిలిచేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. 'తన ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం' అనే స్లోగన్‌తో ప్రతి మహిళా ముందుకు వెళ్లాలి." - వంగలపూడి అనిత, హోంమంత్రి.

"మహిళలందరూ ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నా. నాడు ఎన్టీఆర్ ఆస్తిలో హక్కు ఇస్తే, నేడు చంద్రబాబు సమాజంలో, కుటుంబంలో మహిళలకు గౌరవం ఇచ్చారు. 'సూపర్ సిక్స్' పథకాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. స్త్రీ శక్తి పథకం కింద ఉచిత బస్సు ప్రయాణాలు 50 కోట్ల మైలురాయిని చేరుకోవడం విశేషం. ప్రతి ఇంటిలో ఒక మహిళ ఆర్థికంగా ఎదుగుతూ పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదగాలన్నదే మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం. మహిళలందరూ ధైర్యంతో, ఆత్మస్థైర్యంతో ప్రతి పనిలో విజయం సాధించాలని కోరుతున్నాను." - గుమ్మడి సంధ్యారాణి, మంత్రి.

