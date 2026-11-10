అక్రమ అండాల దందాపై మహిళా కమిషన్ సీరియస్ - ఐదు ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లకు నోటీసులు జారీ
Notices Issued to 5 Fertility Centres : కమిషన్ విచారణలో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఉద్యోగాల పేరుతో యువతులకు ఎరవేస్తున్నట్లు గుర్తించించింది. ఈ దందాలో ఒక్కొక్కరికి రూ.30 వేల ఆశచూపి అండాలు సేకరిస్తున్నారు.
Published : November 10, 2026 at 1:45 PM IST
హైదరాబాద్లో అక్రమ అండాల దందా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. అమాయకత్వం, పేదరికాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు కేటుగాళ్లు మహిళల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. నిబంధనలను గాలికొదిలేసి కాసుల కక్కుర్తితో సాగుతున్న ఈ చీకటి వ్యాపారంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ కొరడా ఝళిపించింది. ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ల నిర్వాకం, ఏజెంట్ల నెట్వర్క్పై పూర్తిస్థాయి విచారణ చేపట్టింది. ఈ దర్యాప్తులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగు చూశాయి.
పెళ్లికాని యువతులే లక్ష్యంగా దందా
అక్రమ అండాల సేకరణపై మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ నేరెళ్ల శారద నేతృత్వంలో జరిగిన కమిషన్ విచారణలో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఉద్యోగాల పేరుతో యువతులకు ఎరవేస్తున్నట్లు గుర్తించించింది. డబ్బు ఆశ చూపి వారిని అండాల విక్రయ కూపంలోకి దించుతున్నట్టు తేల్చింది. పేదరికంతో బాధపడుతున్న యువతులే లక్ష్యంగా సాగుతున్న ఈ దందాలో ఒక్కొక్కరికి రూ.30 వేల ఆశచూపి వారి నుంచి అండాలు సేకరిస్తున్నారు.
ఈ ముఠా చేతిలో ఆరు రాష్ట్రాలకు చెందిన సుమారు 50 మంది బాధితులు చిక్కుకోగా ఇందులో 90 శాతం మంది పెళ్లికాని యువతులే కావడం గమనార్హం. వయసు, గుర్తింపును మార్చేందుకు ఏకంగా బాధితుల ఆధార్ కార్డులను సైతం ఫోర్జరీ చేసినట్టు బయటపడింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ప్రధాన సూత్రధారిగా ఉన్న హుస్సేన్ అనే వ్యక్తిని పట్టుకోవాలని పోలీసులను మహిళా కమిషన్ ఆదేశించింది.
5 ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లకు నోటీసులు జారీ
అండాల సేకరణలో నిబంధనలు తుంగలో తొక్కిన ఐదు ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ల బాగోతం తాజా విచారణలో బట్టబయలైంది. శారద, నర్మద, ఓయాసిస్, ఏఆర్టీ, ఇందిర ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలకు నోటీసులు జారీ చేసిన మహిళా కమిషన్ ఆయా ఆసుపత్రుల రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించింది. ఆసుపత్రుల్లో కనీస రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, మహిళల సమ్మతి పత్రాలు లేకపోవడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించింది. కమిషన్ అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆసుపత్రి వర్గాలు నీళ్లు నమలడం, విచారణకు బాధ్యులైన యాజమాన్యం రాకుండా కిందిస్థాయి సిబ్బందిని పంపడంపై నేరెళ్ల శారద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పూర్తి రికార్డులతో ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ల నిర్వాహకులు 13న మళ్లీ విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసులు జారీ చేశారు.
''యువతను రూ.30 వేల కోసం మభ్యపరిచి తమ గర్భాణ్ని, అండాలను అమ్ముకోమని వారిని ప్రేరేపించారు. వారిని గమనిస్తే వారందరూ ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వారే ఎక్కువగా ఉన్నారు. దాదాపు ఐదు నుంచి ఆరు రాష్ట్రాల నుంచి అమ్మాయిలు ఇక్కడికి వచ్చారు. అందులో పెళ్లికాని అమ్మాయిలే 99 శాతం ఉన్నారు. పెళ్లైన వారు ఒక్కరు లేదా ఇద్దరు ఉన్నారు. ఇలాంటి వాటిని కూడా వాళ్లు లీగల్ గానే చేస్తున్నాము అని చెప్పి సమర్థించుకుంటారు. మరీ దీనికి ప్రభుత్వం ఏ శిక్ష వేస్తోందో? ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాం, అలాగే సోసైటీ కూడా ఈ విషయంపై గట్టిగా ఆలోచించాలి'' - నేరెళ్ల శారద, మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్
బ్రోకర్లు, ఏజెంట్ల పాత్రపైనా కమిషన్ దృష్టి
ఈ వ్యవహారంలో వైద్యపరమైన ఉల్లంఘనలపై డీఎమ్హెచ్వో శ్రీనివాస్ సైతం లోతైన విచారణ చేపట్టారు. ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లలో అర్హత కలిగిన వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా ఇష్టారాజ్యంగా హార్మోన్ ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వడం, కనీస వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించకపోవడం లాంటి ఉల్లంఘనలు జరిగినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ చీకటి దందాలో బ్రోకర్లు, ఏజెంట్ల పాత్రపైనా మహిళా కమిషన్ ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంకా ఎన్ని ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లు ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నాయో పూర్తి వివరాలు ఇవ్వాలని పోలీసుల నుంచి నివేదిక కోరతామని నేరెళ్ల శారద స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్లో మహిళల అండాలు సేకరిస్తున్న ముఠా అరెస్ట్ - పేద యువతులే టార్గెట్
ఐవీఎఫ్ ఫెర్టిలిటీ చికిత్సలు చేయించుకుంటున్నారా - ఏఆర్టీ చట్టం ఏం చెబుతుందో తెలుసా?