ETV Bharat / state

మంగళగిరిలో మహిళల ఏపీఎల్ క్రికెట్ సమరం - 19 నుంచి డే అండ్‌ నైట్ మ్యాచ్‌లు

ఆంధ్ర ప్రిమియర్‌ లీగ్‌ (ఏపీఎల్) తరహాలోనే రాష్ట్రంలో మహిళా క్రికెటర్లను ప్రోత్సహించేందుకు ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ఏసీఏ) సన్నద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా మహిళల ఏపీఎల్ (విమెన్ ఏపీఎల్‌) టోర్నమెంట్‌ను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించనుంది.

Kesineni Chinni on Womens APL
మంగళగిరిలో మహిళల ఏపీఎల్ క్రికెట్ సమరం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kesineni Chinni on Womens APL : ఆంధ్ర ప్రిమియర్‌ లీగ్‌ (ఏపీఎల్) తరహాలోనే రాష్ట్రంలో మహిళా క్రికెటర్లను ప్రోత్సహించేందుకు ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ఏసీఏ) సన్నద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా మహిళల ఏపీఎల్ (విమెన్ ఏపీఎల్‌) టోర్నమెంట్‌ను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించనుంది. మంగళగిరిలోని అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా ఈ నెల 19 నుంచి 27 వరకు ఈ మెగా టోర్నీ జరగనుంది. విజయవాడ ఏసీఏ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఏసీఏ అధ్యక్షుడు, విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) ఈ టోర్నీ వివరాలను వెల్లడించారు.

పురుషుల క్రికెట్‌కు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా విమెన్ ఏపీఎల్‌ను డిజైన్ చేశారు. టోర్నీకి సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. ఈ టోర్నమెంట్‌లో మొత్తం నాలుగు జట్లు తలపడనున్నాయి. ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన క్రీడానుభూతిని పంచేలా ఈ మ్యాచ్‌లన్నింటినీ డే అండ్ నైట్ (పగలు, రాత్రి) విధానంలో ఫ్లడ్ లైట్ల వెలుతురులో నిర్వహించనున్నారు.

మంగళగిరిలో మహిళల ఏపీఎల్ క్రికెట్ సమరం (ETV Bharat)

ముఖ్య అతిథిగా నారా బ్రాహ్మణి : విమెన్ ఏపీఎల్ టోర్నీ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏసీఏ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా నారా బ్రాహ్మణి హాజరుకానున్నారని కేశినేని శివనాథ్ తెలిపారు. ఈ క్రికెట్ పండుగను వీక్షించేందుకు వచ్చే ప్రేక్షకులకు స్టేడియంలోకి ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా క్రీడల పట్ల ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు విజయవాడ నుంచి మంగళగిరి స్టేడియానికి వారిని తీసుకువెళ్లేందుకు ప్రత్యేకంగా బస్సులు సైతం ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు.

క్రీడల్లో మహిళలను ప్రోత్సహించడం, మహిళా సాధికారతను ఘనంగా చాటడమే ఈ ఉమెన్ ఏపీఎల్ ప్రధాన ఉద్దేశమని ఏసీఏ అధ్యక్షుడు స్పష్టం చేశారు. ఈ సీజన్‌లో మ్యాచ్‌లు కేవలం మంగళగిరి స్టేడియానికే పరిమితం అవుతాయని, అయితే వచ్చే సీజన్ నుంచి విశాఖపట్నం, కడప స్టేడియాల్లోనూ విమెన్ ఏపీఎల్ మ్యాచ్‌లు నిర్వహిస్తామని ఆయన తెలిపారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో దాగిన మహిళా క్రీడా ప్రతిభను వెలికితీసేందుకు ఈ లీగ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందన్నారు.

రేపు భారీ సైకిల్ ర్యాలీ : మహిళల ఏపీఎల్ టోర్నమెంట్‌పై ప్రజలు, క్రీడాభిమానుల్లో అవగాహన పెంచేందుకు ఏసీఏ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా రేపు (గురువారం) సాయంత్రం విజయవాడ నుంచి మంగళగిరి వరకు ఓ సైకిల్ ర్యాలీని నిర్వహించనున్నట్లు ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ వెల్లడించారు.

"పురుషుల ఏపీఎల్ తరహాలోనే విమెన్ ఏపీఎల్ పోటీలకు అన్ని ఏర్పాట్లు ఘనంగా చేస్తున్నాం. ఈ నెల 19 నుంచి 27 వరకు మంగళగిరి స్టేడియంలో నాలుగు టీమ్‌లతో డే అండ్ నైట్ విధానంలో మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. ఉమెన్ ఏపీఎల్ ద్వారా మహిళా సాధికారతను చాటబోతున్నాం. ఈ టోర్నీ ప్రారంభోత్సవానికి నారా బ్రాహ్మణి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు. ప్రేక్షకులు ఉచితంగా మ్యాచ్‌లు చూసేందుకు వీలు కల్పించాం. విజయవాడ నుంచి విద్యార్థులను స్టేడియానికి ఉచితంగా తీసుకువెళ్లేందుకు బస్సులు ఏర్పాటు చేశాం. ఈసారి మంగళగిరిలో మాత్రమే మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి. వచ్చే సీజన్ నుంచి విశాఖ, కడపలోనూ నిర్వహిస్తాం. టోర్నీపై అవగాహన కల్పించేందుకు రేపు సాయంత్రం విజయవాడ నుంచి మంగళగిరి వరకు సైకిల్ ర్యాలీ చేపట్టనున్నాం." -కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని), ఏసీఏ అధ్యక్షుడు, విజయవాడ ఎంపీ

ఆంధ్ర ప్రీమియర్‌ లీగ్ మ్యాచ్‌లు ఖరారు- పూర్తి షెడ్యూల్‌ ఇదే

మహిళల ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్‌- అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు ఇదే!

TAGGED:

WOMENS APL
WOMEN ANDHRA PREMIER LEAGUE
KESINENI SIVANATH ON APL
ACA WOMENS CRICKET
KESINENI CHINNI ON WOMENS APL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.