క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు పండగ - ఉమెన్ ఏపీఎల్-2026 షెడ్యూల్ విడుదల
రాష్ట్రంలోని క్రికెట్ అభిమానులకు గుడ్న్యూస్ - ఏపీ ఉమెన్ ఏపీఎల్కు సంబంధించిన షెడ్యూల్ విడుదల - మంగళగిరి వేదికగా జరగనున్న పోటీల్లో డే, నైట్ విధానంలో మ్యాచ్లు నిర్వహణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 7:08 PM IST
Womens Andhra Premier League 2026 Schedule : రాష్ట్రంలోని క్రికెట్ అభిమానులకు మరో శుభవార్త. ఏపీ ఉమెన్ ఏపీఎల్కు సంబంధించిన షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఈ లీగ్లో ఫైనల్ మ్యాచ్తో కలిపి మొత్తం 13 మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. ఈ నెల 19న తొలి మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుండగా 27న ఫైనల్ మ్యాచ్ నిర్వహించనున్నారు. ఫైనల్ మ్యాచ్కు ఏదైనా అంతరాయం కలిగితే మర్నాడు రిజర్వుడ్ డే రోజున మ్యాచ్ నిర్వహిస్తారు. మంగళగిరి వేదికగా జరగనున్న ఈ పోటీల్లో డే, నైట్ విధానంలో మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు.
మహిళా క్రికెట్ అభిమానులు ప్రత్యక్షంగా మ్యాచ్లను వీక్షించేలా మరోసారి ప్రేక్షకులకు ఉచిత ప్రవేశం కల్పించనున్నారు. గతంలో ఏపీఎల్ లీగ్కు లభించిన ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈసారి కూడా ప్రేక్షకులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి క్రీడాకారిణులను ప్రోత్సహించాలని నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు. డబ్ల్యూఏపీఎల్లో నాలుగు జట్లు పోటీపడనున్నాయి. ఈ జట్లు లీగ్ దశలో పరస్పరం తలపడుతూ తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించనున్నాయి. పోటీల్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన జట్లు ఫైనల్కు చేరుకుని టైటిల్ కోసం పోటీపడనున్నాయి. ఫైనల్ మ్యాచ్తో లీగ్ విజేత ఎవరో తేలనుంది.
బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మిథాలీ రాజ్ : భారత మాజీ కెప్టెన్, మహిళా క్రికెట్లో ప్రముఖ క్రీడాకారిణి మిథాలీ రాజ్ డబ్ల్యూఏపీఎల్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరించనున్నారు. డబ్ల్యూఏపీఎల్ను మరోసారి ఘనంగా ప్రారంభించేందుకు ప్రత్యేక అతిథులను ఆహ్వానించే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఆకర్షణీయంగా నిర్వహించేందుకు నిర్వాహకులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ప్రత్యేక అతిథుల వివరాలను త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.
ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్కు రంగం సిద్ధం : రాష్ట్రంలో పురుషుల ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ తరహాలోనే మహిళల కోసం తొలిసారిగా ఫ్రాంచైజీ విధానంలో నిర్వహించనున్న మహిళల ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ (W-APL)కు రంగం సిద్ధమైంది. టోర్నీలో పాల్గొనే నాలుగు జట్ల కోసం విజయవాడలో నిర్వహించిన ప్లేయర్ల వేలం ఉత్కంఠగా సాగింది. మొత్తం 74 మంది మహిళా క్రికెటర్లను ఫ్రాంచైజీలు తమ జట్లలోకి తీసుకున్నాయి.
నాలుగు జట్ల మధ్య పోటీ : W-APLలో మొత్తం నాలుగు జట్లు బరిలోకి దిగనున్నాయి. అమరావతి ఈ-ఛాంపియన్స్, వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్, గోదావరి గోల్డెన్ ఈగిల్స్, రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్ జట్లు టైటిల్ కోసం పోటీపడనున్నాయి. అమరావతి జట్టుకు ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్, వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్కు ఒరా మోటార్స్, గోదావరి గోల్డెన్ ఈగిల్స్కు ఎన్ఎస్ఆర్ ఇండస్ట్రీస్, రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్కు గ్యారిసన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రాంచైజీ హక్కులను దక్కించుకున్నాయి.
మహిళా క్రికెట్కు మరింత ప్రోత్సాహం : డబ్ల్యూఏపీఎల్ను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఏసీఏ అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్, సెక్రటరీ సానా సతీష్, గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఆపరేషన్స్ దొడ్డపనేని కళ్యాణ్ కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో సన్నాహాలు కొనసాగుతున్నాయి. మ్యాచ్ల నిర్వహణ, క్రీడాకారిణులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు, ప్రేక్షకుల కోసం ఏర్పాట్లు, లీగ్కు సంబంధించిన ఇతర అంశాలపై నిర్వాహకులు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు. మహిళా క్రికెట్కు మరింత ప్రోత్సాహం అందించేలా పోటీలను నిర్వహించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
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