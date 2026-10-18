స్థానిక పోరులో వాళ్లే కింగ్ మేకర్లు- అభ్యర్థుల భవితవ్యం తేల్చనున్న మహిళా ఓటర్లు
రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్న 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పురుషుల కంటే మహిళా ఓటర్లు 2.77 శాతం ఎక్కువ ఉన్నారు. కార్పొరేషన్లలో విశాఖలో అత్యధికంగా 18.37లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 2:06 PM IST
AP Local Polls 2026 : రాష్ట్రంలోని నగర, పురపాలక ఎన్నికల్లో మహిళా ఓటర్లే కీలకంగా మారనున్నారు. ఈ నెల 28న జరగనున్న 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల (మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలు, నగరపాలక సంస్థలు) ఎన్నికల్లో పురుషుల కంటే అతివల ఓటర్లు అత్యధికంగా ఉన్నారు. మొత్తం ఓటర్లలో పురుషుల కంటే మహిళలు 2.77 శాతం ఎక్కువగా ఉన్నారు.
మొత్తం 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలో 1,03,44,061 మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. వీరిలో పురుషులు 50,27,784 మంది ఉండగా, అతివలు 53,14,734 మంది ఉన్నారు. ఇతరులు 1,543 మంది ఉన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో మహిళా ఓటర్లే కీలకంగా మారనున్నారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సమకూర్చిన జాబితాల ఆధారంగా రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ఎన్నికల కమిషన్ ఇటీవల ఓటర్ల తుది జాబితాలను వార్డులు, డివిజన్ల వారీగా ప్రచురించింది.
మొత్తం 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలకు గానూ ఏడు మున్సిపాలిటీల్లో ఓటర్ల సంఖ్య లక్ష దాటింది. నంద్యాల, ఆదోని, తెనాలి, గుంతకల్లు, మండపేట, ధర్మవరం, ప్రొద్దుటూరు పట్టణాల్లో లక్షకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. వీటిలో 1,99,238 మంది ఓటర్లతో నంద్యాల మున్సిపాలిటీ తొలి స్థానంలో ఉండగా, ఆదోని, తెనాలి తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా పురుషుల కంటే మహిళలదే పూర్తి ఆధిక్యం.
ఏడు మున్సిపాలిటీల్లో లక్షకుపైగా ఓటర్లు: ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్న 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో ఏడు మున్సిపాలిటీల్లో లక్షకుపైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. 1,99,238 మంది ఓటర్లతో నంద్యాల మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఆదోని (1.76 లక్షలు), తెనాలి (1.57 లక్షలు) ఉన్నాయి. వీటిలోనూ అతివలదే ఆధిక్యం. నంద్యాలలో మొత్తం 1,99,238 ఓట్లలో పురుషులు 96,672, మహిళలు 1,02,488, ఇతరులు 78 మంది ఉన్నారు. ఆదోనిలో 1,76,676 ఓట్లలో పురుషులు 86,694, మహిళలు 89,946, ఇతరులు 36 మంది ఉన్నారు. తెనాలిలో మొత్తం 1,57,089 ఓట్లలో పురుషులు 75,522, మహిళలు 81,536, ఇతరులు 31 మంది ఉన్నారు. గుంతకల్లు, మండపేట, ధర్మవరం, ప్రొద్దుటూరులోనూ లక్షకుపైగా ఓటర్లు ఉన్నారు.
కార్పొరేషన్లలోనూ నారీమణులదే జోరు : రాష్ట్రంలోని 13 నగరపాలక సంస్థల్లో (కార్పొరేషన్లలో) ఎన్నికలు జరుగుతుండగా, తొలి ఆరు స్థానాల్లో ఉన్న బడా కార్పొరేషన్లలో మహిళలే అధికంగా ఉన్నారు. మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో అత్యధికంగా 18,37,901 మంది ఓటర్లు ఉండగా, రెండో స్థానంలో విజయవాడ, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో గుంటూరు, నెల్లూరు, కర్నూలు, తిరుపతి ఉన్నాయి. ఈ ఆరు నగరాల్లో ఎక్కడ చూసినా పురుషుల ఓట్ల కంటే మహిళల ఓట్లే వేల సంఖ్యలో అధికంగా ఉండటం విశేషం.
ప్రధాన కార్పొరేషన్లలో ఓటర్ల వివరాలు :
|నగరపాలక సంస్థ
|మొత్తం ఓటర్లు
|పురుషులు
|మహిళలు
|ఇతరులు
|మహిళల ఆధిక్యం
|మహా విశాఖ
|18,37,901
|9,06,866
|9,30,916
|119
|24,050
|విజయవాడ
|8,05,797
|3,94,397
|4,11,294
|106
|16,897
|గుంటూరు
|6,09,667
|2,96,222
|3,13,366
|79
|17,144
|నెల్లూరు
|4,89,351
|2,37,972
|2,51,293
|86
|13,321
|కర్నూలు
|4,79,861
|2,32,508
|2,47,295
|58
|14,787
|తిరుపతి
|2,90,492
|1,43,292
|1,47,171
|29
|3,879
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