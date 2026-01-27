రిపబ్లిక్డే ఉత్సవాల్లో సత్తా చాటిన మహిళామణులు
పరేడ్లో మెరిసిన ఐపీఎస్ సుష్మిత - రాజధాని అమరావతి వేదికగా స్త్రీ శక్తిని ప్రపంచానికి చాటిన మహిళామణులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 9:59 AM IST
Women Showcased Their Prowess: అమరావతిలో తొలిసారి నిర్వహించిన రిపబ్లిక్డే ఉత్సవాల్లో మహిళామణులు సత్తా చాటారు. కీలకమైన పరేడ్లో అంతా తామై నడిపించి భళా అనిపించారు. పురుషులకు తాము ఏ మాత్రం తీసిపోమని నిరూపించారు. రాష్ట్రానికి చెందిన మహిళా ఐపీఎస్ల నిర్వహణలో పరేడ్ అద్భుతంగా కొనసాగగా ప్రత్యేకించి ఓ మహిళా జూనియర్ ఐపీఎస్ చేసిన అద్భుత ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. పరేడ్ కమాండర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన సుష్మిత గంభీరంగా చేసిన కవాతు అందరినీ మెప్పించింది. పరేడ్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసి అభినందనలు అందుకుంది. పరేడ్లో మహిళా అధికారులు, బాలికలు సత్తా చాటారు. రాజధాని అమరావతి వేదికగా మరోసారి స్త్రీ శక్తిని ప్రపంచానికి చాటారు.
సివిల్స్ సహా ఐపీఎస్ శిక్షణలో ఉత్తమ ప్రతిభ: రిపబ్లిక్డే వేడుకల్లో చేతిలో కత్తి పట్టుకుని గంభీరంగా నడచి క్రమశిక్షణతో కవాతు చేసి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్కు గౌరవ వందనం సమర్పించి యువ ఐపీఎస్ ఆర్.సుష్మిత అందరి ప్రశంసలు అందుకుంది. ఐపీఎస్ 2023 బ్యాచ్కు చెందిన ఈమె స్వస్తలం తమిళనాడు. అన్నా యూనివర్సిటీ నుంచి అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇరిగేషన్ ఇంజినీరింగ్లో బీఈ పట్టా పొందిన సుష్మిత, సివిల్స్ సహా ఐపీఎస్ శిక్షణలో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపారు.
ఏపీలో తొలి పోస్టింగ్: తొలి పోస్టింగ్ ఏపీలో దక్కించుకున్నారు. తొలుత కాకినాడలో గ్రేహౌండ్స్ విభాగంలో అసాల్ట్ కమాండర్గా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డి గూడెం ఏఎస్పీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సోమవారం అమరావతిలో తొలిసారి నిర్వహించిన రిపబ్లిక్డే ఉత్సవాల్లో మెరుపులా మెరిసి ఐపీఎస్ సుష్మిత అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. లేడీ సింగంలా కనిపిస్తూ గంభీరమైన గొంతుతో దళాలకు ఆదేశాలిస్తూ ధీటుగా ముందుకు నడిపించి అందరి అభినందనలు అందుకున్నారు. దళాల గొప్పదనాన్ని తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా జెండా పండుగ రోజున పరేడ్ను నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్ర గౌరవానికి ప్రతీకగా నిర్వహించే పరేడ్లో ఇండియన్ ఆర్మీ, సీఆర్పీఎఫ్ సహా రాష్ట్రానికి చెందిన ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్లు బలాన్ని, బలగాన్ని చాటుతూ కవాతు నిర్వహిస్తూ ముఖ్య అతిథులకు గౌరవ వందనం చేశాయి. దళాలు మార్చ్ఫాస్ట్ చేయడంతో పాటు ఆధునిక ఆయుధాలను ప్రదర్శించి గొప్పదనాన్ని చాటాయి. వీరితోపాటు ఎన్సీసీ, భారత్ స్కౌట్స్, ఏపీ సాంఘిక సంక్షేమ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల నుంచి బాలురు, బాలికల విభాగాల్లో దళాలను ఏర్పాటు చేసి కవాతుకు అవకాశం కల్పించారు. కవాతుకు పరెడ్ కమాండర్గా ఐపీఎస్ సుష్మిత ముందుండి నడిపించారు.
అద్భుతంగా ప్రదర్శన చేశారని ప్రశంస: రిపబ్లిక్డే పరేడ్లో అద్భుతంగా ప్రదర్శన చేసిన సుష్మితను గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సాయంత్రం లోక్ భవన్లో జరిగిన ఎట్ హోం వేడుకలో ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. స్త్రీలకు అన్నింటా అగ్ర తాంబూళం ఇస్తున్న కూటమి సర్కారు అమరావతిలో నిర్వహించిన తొలి పరేడ్ను మహిళలకు అప్పగించింది. అద్భుతంగా రాణిస్తోన్న యువ ఐపీఎస్ అధికారిణి సుష్మితను ఎంపిక చేసింది. బాధ్యతలు చేపట్టిన సుష్మిత పది రోజుల పాటు శ్రమించి పరేడ్కు సిద్ధమయ్యారు. అభినందనలు రావడం పట్ల ఐపీఎస్ సుష్మిత సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
కవాతులో స్త్రీ శక్తి స్పష్టంగా కనిపించింది. మహిళా అధికారులే కాదు బాలికలూ సత్తా చాటారు. అన్ఆర్మ్డ్ విభాగంలో అంబేద్కర్ గురుకులాల బాలికల దళం ప్రథమ బహుమతి కైవసం చేసుకోగా విశాఖకు చెందిన ఎన్సీసీ బాలికల దళం రెండో బహుమతి గెలుచుకుని సత్తా చాటారు. రెండు బహుమతులను బాలికలే కైవసం చేసుకుని గవర్నర్, సీఎం సహా అందరి అభినందనలు అందుకున్నారు. సాధించిన ప్రైజ్లను ప్రదర్శిస్తూ బాలికలు కేరింతలు కొట్టారు. తమలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచడం సహా భద్రతా దళాల్లో చేరాలన్న సంకల్పాన్ని పటిష్టం చేసిందని బాలికలు తెలిపారు. మార్చ్ ఫాస్ట్ చేసేందుకు తమకు అవకాశం ఇచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
నోడల్ ఆఫీసర్గా ఐజీ బి రాజకుమారి: ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన పరేడ్కు నోడల్ ఆఫీసర్గా ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్ల ఐజీ రాజకుమారి వ్యవహరించడం విశేషం. పదిరోజుల పాటు రోజూ రిహార్సల్స్ నిర్వహించిన రాజకుమారి అన్ని విధాలా శిక్షణ ఇస్తూ ఐపీఎస్ సుష్మిత సహా దళాలను ప్రోత్సహించారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అవకాశాన్నిసద్వినియోగం చేసుకుంటూ, బహుమతులు కైవసం చేసుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ఆమె అన్నారు. అమరావతిలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో అద్భుతంగా మార్చ్ ఫాస్ట్ ప్రదర్శన నిర్వహించడం సహా బహుమతులు అందుకుని అందరి అభినందనలు పొంది స్త్రీ శక్తిని చాటడంతో పలువురు సందర్శకులు ప్రసంశల వర్షం కురిపించారు.
