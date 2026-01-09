ETV Bharat / state

నేరాలు మారినా - బాధితులు మాత్రం వారే : చిన్నారులపై ఆగని వేధింపులు

శిక్షలు పడుతున్నా చిన్నారులపై ఆగని మృగాళ్ల లైంగిక దాడులు - 2024తో పోల్చితే 2025లో 21 శాతం పెరిగిన నేరాలు - కౌన్సెలింగ్‌లు, అవగాహన సదస్సులు అవసరం అంటున్న నిపుణులు

Increasing Of Women Sexual Assault Cases : ఆడవారికి వేధింపులు, చిన్నారులపై అమానవీయ ఘటనలు, వరకట్న మరణాలు, ప్రాణాలు తీసుకునే వరకు ప్రేరేపించటం వంటి ఘటనలు ఖమ్మం జిల్లాలో వెలుగు చూస్తున్నాయి. అతివలపై నేరాలు 2024తో పోల్చితే 2025లో 21 శాతం పెరగటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 2024లో ఒక్క పోక్సో కేసు నమోదైతే 2025లో ఆ సంఖ్య 15కి చేరటం కలవరపరుస్తోంది.

శిక్షలు పడుతున్నా ఆగని మృగాళ్లు : పోలీసులు అభియోగపత్రాలు దాఖలుపరిచాక న్యాయస్థానాలు విచారణను వేగవంతం చేస్తున్నాయి. పోక్సో కేసుల్లో సాక్షులను విచారించి, వైద్య నివేదికలను పరిశీలించి నిందితులకు 20 నుంచి 30 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, నేరం తీవ్రమైతే జీవిత ఖైదు, జరిమానా విధిస్తున్నాయి. గతేడాది అక్టోబర్‌లో విద్యార్థినులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన ఉపాధ్యాయుడిని తాజాగా సర్వీసు నుంచి అధికారులు తొలగించారు. శిక్షలు పడుతున్నా చిన్నారులపై కొందరు మృగాళ్లు లైంగిక దాడికి తెగబడుతుండటం గమనార్హం.

పోక్సో నేరాలకు శిక్షలు :

  • ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలానికి చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడు ఆరేళ్ల బాలికను మాయమాటలతో ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి లైంగికి దాడికి పాల్పడ్డాడు. అందుకు గానూ గతేడాది ఆగస్టు 6న పోక్సో కోర్టు 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష, రూ.50 వేల జరిమానా విధించింది.
  • నాలుగేళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన కూసుమంచి మండల వాసిపై కేసు నమోదైన ఏడాదిలోపే న్యాయస్థానం విచారణ పూర్తి చేసింది. 2025 జులై 24న 20 ఏళ్ల శిక్ష, రూ.2 లక్షల జరిమానా విధించింది.
  • 12 ఏళ్ల బాలికను కిడ్నాప్‌ చేసి లైంగిక దాడికి ఒడిగట్టిన నేరానికి ఇద్దరు వ్యక్తులకు జీవిత ఖైదు, రూ.2.10 లక్షల చొప్పున జరిమానా విధిస్తూ ఖమ్మం మొదటి అదనపు జిల్లా న్యాయస్థానం 2025 ఫిబ్రవరి 20న తీర్పు ఇచ్చింది.

పెరుగుతున్న కేసులు : సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా అపరిచితులతో స్నేహాలు, తప్పిదారి పడుతున్న వ్యక్తుల కారణంగా నేరాలూ పెరుగుతున్నాయి. 2025లో అదనపు కట్నం కారణంగా నలుగురు గృహిణులు ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. వీటితో పాటు వివిధ కారణాలతో మహిళలు, బాలికలు అదృశ్యమవగా, అందులో ఎక్కువ కేసులను పోలీసులు ఛేదించారు.

'గుడ్‌ టచ్‌- బ్యాడ్‌ టచ్‌'లపై అవగాహన : ఇందుకోసం కౌన్సెలింగ్‌లు, అవగాహన సదస్సులు మరిన్ని పెరగాలి. ‘కుటుంబ తగాదాలు, విభేదాల కారణంగా పిల్లల పెంపకంలో తేడాలు రావటం, సామాజిక మాధ్యమాల కారణంగా వేధింపులు, లైంగిక దాడుల ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. పిల్లలకు ‘గుడ్‌ టచ్‌- బ్యాడ్‌ టచ్‌’ గురించి చెప్పటంతో పాటు అసభ్యకర ఘటనలు జరిగినప్పుడు తల్లిదండ్రులు తెలుసుకొని టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్‌ 1098కు ఫిర్యాదు చేయాలి’ అని వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడు జె.వెంకటేశ్వర బాబు సూచించారు.

మహిళలపై జరిగిన నేరాలు :

  • వరకట్న మరణాలు 2024లో 5. 2025లో 4.
  • ఆత్యహత్యలు 2024లో 16, 2025లో 20.
  • వేధింపులు 2024లో 362, 2025లో 516.
  • పోక్సో కేసులు 2024లో 1, 2025లో 15.
  • హత్యలు 2024లో 16, 2025లో 7.
  • అత్యాచారాలు 2024లో 74, 2025లో 84.
  • కిడ్నాపులు 2024లో 106, 2025లో 84.
  • ఇతర నేరాలు 2024లో 361, 2025లో 416.
  • మొత్తం నేరాలు 2024లో 941, 2025లో 1,146.

రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు : ఇది కేవలం ఖమ్మంలోని నివేదిక. 2024 నుంచి 2025 వరకు నేరాల సంఖ్య బాగా పెరిగిపోయింది. ఈ విధంగా ఎన్ని నేరాలు మారినా బాధితులు మాత్రం మహిళలే అవుతున్నారు. ఆడ పిల్లలపై అఘాయిత్యాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటం తీవ్రమైన ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. స్త్రీలకు భరోసానిచ్చే చట్టాలు అమలు చేసేందుకు పోలీసు యంత్రాంగం కృషి చేస్తోంది.

సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం : 18 ఏళ్లలోపు బాలికలపై లైంగిక దాడి, హింస వంటి ఘటనలు వారి జీవితాలపై చెరగని ముద్ర వేస్తున్నాయి. 2024లో జిల్లావ్యాప్తంగా 105 కేసులు నమోదవగా, 2025లో అవి 128కి చేరాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ స్మార్ట్‌ఫోన్ల వాడకం పెరగటం, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా మైనర్లతో పరిచయాలు పెంచుకుని వేధించటం వంటివి ఎక్కువైనట్లు తెలుస్తోంది.

లేత మనసుపై చెరగని గాయాలు - తెలిసిన వారు, పరిచయస్థులే నిందితులు!

పరీక్షకు హాజరైన యువతిపై అంబులెన్స్‌లో అత్యాచారం

