'యాక్సిడెంట్ చేసి నా భర్తను చంపించు, లేదంటే నేనే చనిపోతా' - ప్రియుడికి వాట్సప్ మెసేజ్లు
భార్య మరో వ్యక్తితో సన్నిహితంగా ఉండటాన్ని గమనించిన భర్త - యాక్సిడెంట్ రూపంలో భర్తను చంపించాలని ప్రియుడికి మెసేజ్లు - భార్య ఫోన్ చెక్ చేయడంతో బయటపడ్డ బాగోతం
Published : August 7, 2026 at 1:38 PM IST
Woman Sent WhatsApp messages to Boyfriend : ఏడు అడుగుల బంధం ప్రస్తుతం దినదిన గండంగా మారుతోంది. పెద్దల సమక్షంలో వేద మంత్రాల సాక్షిగా వివాహాలు చేసుకున్న కొందరు మహిళలు, వివాహేతర సంబంధాల కోసం భర్తను అడ్డు తొలగించుకోడానికి ఏ చిన్న అవకాశం కూడా వదలడం లేదు. అందులో కొందరు డబ్బులు ఇచ్చి సుపారీ హత్యలు చేస్తుంటే మరికొందరు వారే సీన్లోకి దూరి చంపేస్తున్నారు. ఇలా వివాహేతర సంబంధాలు చాలా వరకు సోషల్ మీడియాల ద్వారా పరిచయం అయిన వ్యక్తులు లేదా కుటుంబానికి బాగా తెలిసిన వారితో ఉంటున్నాయి. ఇవే భార్యాభర్తల మధ్యలో చిచ్చుపెడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భర్తను హతమార్చేందుకు ప్రియుడితో కలిసి హత్యలు చేస్తున్నారు. అలాంటి ఘటనే తన భర్తను యాక్సిడెంట్ రూపంలో చంపించాలని, లేకుంటే తాను చనిపోతానంటూ ఆమె పంపిన మెసేజ్లు చూసి పోలీసులు విస్తుబోయారు.
పోలీసులు వివరాల ప్రకారం : మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్లు మండలం చిలుకోడు గ్రామానికి చెందిన గాదే రాజేశ్వరరావు ఖమ్మం జిల్లా ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీలోని సాయప్రభాత్నగర్లో కిరాయి ఇంట్లో ఉంటూ ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పని చేస్తున్నాడు. అతనికి 2016లో సూర్యాపేట జిల్లా మోతె మండలం రాఘవాపురం గ్రామానికి చెందిన యువతితో వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారు. జూన్ 27న మధ్యాహ్న సమయంలో రాజేశ్వరరావు భోజనం చేసేందుకు ఇంటికి వెళ్లగా భార్య మరో వ్యక్తితో సన్నిహితంగా ఉండటాన్ని గమనించాడు.
పెద్దల మనుషుల సమక్షంలో పంచాయితీ : దీంతో ఆమె ప్రవర్తన మీద అనుమానం వచ్చి గత నెల 28న చిలుకోడులో పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. చిలుకోడు పక్కనే తాళ్లసంకేస గ్రామంలో ఉన్న తన అన్న గాదే శ్రీనివాస్ను పంచాయితీకి తీసుకొచ్చేందుకు వెళ్తుండగా తన భార్యతో చనువుగా కనిపించిన వ్యక్తి వెనుకనే అనుసరించటాన్ని గమనించాడు. పట్టుకొనేందుకు ప్రయత్నించగా అతను పరారయ్యాడు. చిలుకోడు చేరుకున్న తర్వాత భార్య భవాని మొబైల్ చెక్ చేయగా పలు విషయాలు బయటపడ్డాయి. భర్తను అడ్డు తొలగించేందుకు ఆమె ప్రియుడు పురిమెట్ల సైదులుకు వాట్సప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ పలు మెసేజ్లు పెట్టింది.
భర్తను యాక్సిడెంట్ చేయించాలని ప్రియుడిపై ఒత్తిడి : ఇంట్లో చంపొద్దని, బయట ఎవరితో అయినా యాక్సిడెంట్ చేయించాలని ఒత్తిడి చేసింది. తన భార్య ప్రియుడికి పంపిన చాటింగ్ జిరాక్స్లు బాధితుడు పోలీసులకు అందజేశాడు. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకొని తనను హత్య చేసేందుకు కుట్రపన్నిన భార్య, కొరియర్ బాయ్గా పనిచేస్తున్న ఆమె ప్రియుడు పురిమెట్ల సైదులుపై చర్య తీసుకోవాలని రాజేశ్వరరావు ఈ నెల 1న డోర్నకల్లు స్టెషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఆర్ఐ బుక్ చేసి కేసును ఖమ్మం గ్రామీణ స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు. బాధితుడు గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్లో గురువారం మరోమారు ఫిర్యాదు చేశారు. గ్రామీణ సీఐ ముష్కరాజును వివరణ కోరగా ఫిర్యాదు అందిందని, కేసు నమోదు చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
మరిన్ని ఘటనలు ఇలా :
- వరంగల్ జిల్లాలో మిల్స్కాలనీ పోలీస్ స్టేషన్ భట్టుపల్లి ఓ యువ వైద్యుడి భార్య, సంగారెడ్డికి చెందిన జిమ్ శిక్షకుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. ఆ వైద్యుడిని ఎలాగైన తొలగించాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె వద్ద సుపారీ తీసుకున్న శిక్షకుడు మరో వ్యక్తితో కలిసి ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో హత్య చేశారు.
- మహబూబ్బాద్ జిల్లా రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి భార్య ఉపాధ్యాయుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. దీన్ని గమనించిన భర్త పెద్దమనుషుల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టించాడు. అయినా ఆమె ప్రవర్తనలో మార్పు రాలేదు. దీంతో ఆమెకు అడ్డుగా ఉన్నాడని, గ్యాంగ్కు సుపారీ ఇచ్చి భర్తను భార్య హత్య చేయించింది.
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