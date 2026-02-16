ETV Bharat / state

మేడారం జాతరతో మహిళా సంఘాలకు రూ.9కోట్ల వ్యాపారం - ఎంత ఆదాయం వచ్చిందంటే?

మేడారం జాతరలో ఎస్​హెచ్​జీ సంఘాల వ్యాపారాలు - వందలాది మందికి తాత్కాలిక ఉపాధి - రూ.కోట్లలో ఆదాయం ఆర్జించిన మహిళా సంఘాలు

EMPLOYMENT THROUGH MEDARAM JATARA
EMPLOYMENT THROUGH MEDARAM JATARA
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 10:30 PM IST

Women self-help groups earn Profits in Medaram Jatara : ఈ ఏడాది మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర ఘనంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ జాతర కేవలం భక్తి పరంగానే కాదు ఎంతో మందికి జీవనోపాధినీ కల్పించిందంటే ఆశ్చర్యకరంగా ఉందా? మీరు విన్నది నిజమే. ఈ జాతర వల్ల రాష్ట్రంలోని చిరువ్యాపారులతో పాటు పొదుపు సంఘాల మహిళలు ఉపాధిని పొందారు. జనవరి 28వ తేదీ నుంచి 31 వరకు జరిగిన ఈ జాతరకు లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివచ్చిన విషయం తెలిసిందే. జాతర సందర్భంగా జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ(డీఆర్డీఏ) అధికారులు, ఇందిరా మహిళా శక్తి ద్వారా డ్వాక్రా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పలు రకాల వ్యాపారాల దుకాణాలను పెట్టించారు. వీటికి భక్తుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. చాలా మంది కొనుగోలు చేయడంతో రూ.కోట్లలో వ్యాపారం జరిగింది.

9.12 కోట్ల వ్యాపారం : డీఆర్డీఏ అధికారులు మహిళా సంఘాలకు వివిధ బ్యాంకు లోన్​ సదుపాయాన్ని కల్పించి, జాతరలో ఇప్పపువ్వు లడ్డూలు, కూల్​డ్రింక్స్, చికెన్ సెంటర్లు, బెల్లం టెంకాయల దుకాణాలు, స్నాక్స్​ తదితర స్టాళ్లను పెట్టించారు. గతం కంటే ఈ సారి నూతనంగా పెట్టినటువంటి బొంగు చికెన్ దుకాణాలకు మంచి స్పందన లభించింది. వీటితో పాటు మంత్రి సీతక్క చొరవ ఫలితంగా ములుగు జిల్లాలోని 10 మండలాలకు చెందినటువంటి ఎస్​హెచ్​జీల సభ్యుల ద్వారా రహదారుల వెంట, జాతర ప్రాంగణంలో మొత్తం 565 యూనిట్లను ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ఏర్పాటుకు రూ.6కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టగా మొత్తం రూ.9.12 కోట్ల వ్యాపారం జరిగిందని గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ అధికారి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.

ఇప్పపువ్వు లడ్డూలకు ఆదరణ : ఎస్​హెచ్​జీ గ్రూపుల్లోని పలువురు మహిళలకు పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ ద్వారా ఇప్పపువ్వు లడ్డూ తయారీలో తర్ఫీదును ఇప్పించి వ్యాపారాన్ని పెట్టించారు. లడ్డూల తయారీకి ఆసిఫాబాద్​ నుంచి ఇప్పపువ్వు, నువ్వులు, ఇతర ముడి సరుకును సమకూర్చారు. ఈ లడ్డూలకు భక్తుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. మరికొంతమందికి బొంగు చికెన్ తయారీ పద్ధతిపై శిక్షణను ఇప్పించి, స్టాళ్లను పెట్టించారు.

మేడారం మహాజాతరలో దుకాణాలు పెట్టడం ద్వారా తాము రూ.వేలల్లో లాభాలను ఆర్జించామని పలువురు మహిళలు తెలిపారు. తాడ్వాయి మండలానికి చెందిన కడారి సంధ్య అనే మహిళ మాట్లాడుతూ జంపన్న వాగు సమీపంలో సమ్మక్క సారక్క మండల సమాఖ్య సరస్వతీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో కూల్​ డ్రింక్స్, బొంగు చికెన్ దుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేశామని. దీనికి రూ.2 లక్షలు ఖర్చు కాగా ఆదాయం రూ.60 వేలు వచ్చిందని తెలిపారు.

"తాడ్వాయి మండలంలోని కొండపర్తి గ్రామం మాది. మహాజాతరలో ఇప్పపువ్వు లడ్డూలను తయారు చేసి అమ్మాం. తయారికి రూ.3 లక్షల ఖర్చుఅయింది. అమ్మగా రూ.7 లక్షల ఆదాయం సమకూరింది. ఇప్పటికీ అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. దీనిని మున్ముందుకు కొనసాగించాలని భావిస్తున్నాను"- రజిత, ఎస్​హెచ్​జీ సభ్యురాలు

