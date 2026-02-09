పాలమూరు బరిలో అతివల హవా - అభ్యర్థి నుంచి ఓటరు వరకు స్త్రీదే ఆధిపత్యం
ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మహిళలే అధికం - 1,574 మందిలో 742 మంది పురుషులు, 832 మంది మహిళలు - 51మంది అభ్యర్ధుల్లో 41మంది పోస్టు గ్రాడ్యూయేట్లు
Published : February 9, 2026 at 4:58 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 5:12 PM IST
Telangana Municipality Elections 2026 : తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మహిళలు తమ సత్తా చాటుతున్నారు. ఆడవాళ్లు ఇంటికే పరిమితం కాకుండా ప్రతి రంగంలోనూ పురుషులతో సమానంగా పోటీపడుతున్నారు. తాజాగా రాజకీయాల్లోనూ తమ బలాన్ని నిరూపించుకునేందుకు ముందుకొస్తున్నారు. ఓటర్ల నుంచి అభ్యర్ధుల వరకు, వార్డు సభ్యుని పదవి నుంచి మేయర్ పదవి వరకు దాదాపు అన్నిచోట్ల మహిళలే ఉంటున్నారు.
పెరిగిన మహిళ ఆధిక్యం : ఉమ్మడి జిల్లాలోని కార్పరేషన్లో 18 మున్సిపాలిటీలు, 376 వార్డులకు 1,574 మంది అభ్యర్ధులు పోటీ చేస్తున్నారు. వారిలో పురుషుల కంటే అధికంగా మహిళలే బరిలో ఉన్నారు. 742 మంది పోటీలో ఉంటే అందులో 832 మంది మహిళలే ఉన్నారు. సామాజిక వర్గాల వారీగా చూసినా మహిళలకే అధిక ప్రాధాన్యం దక్కింది.
యువతులు, గృహిణిలు కూడా : అగ్రవర్ణాల్లో 102 మంది పురుషులు పోటీపడితే 113 మంది మహిళలు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. బీసీలు 939 మంది పోటీ చేస్తే అందులో 538 మంది మహిళలే ఉంటున్నారు. అంతే కాకుండా డాక్టరేట్లు కలిగిన నలుగురు మహిళలు ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. అలాగే ఎప్పుడూ ఇంట్లోనే ఉండే ఆడవారు కూడా ఈ విషయంలో ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. 595 మంది గృహిణిలు రాజకీయాల్లో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. 18 మంది యువతులు కూడా తమ చదువు కొనసాగిస్తూనే రాజకీయాలోకి అడుగుపెడుతున్నారు.
బరిలో మహిళా గ్రాడ్యుయేట్లు : పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్ధుల్లో 51 మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు ఉన్నారు. అందులో 41 మంది మహిళలు. బరిలో దిగిన గ్రాడ్యుయేట్లు, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్లలోనూ మహిళలదే పైచేయిగా ఉంది. ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్లో 21 ఏళ్ల పిన్న వయస్కురాలైన అభ్యర్ధి, 84 ఏళ్ల అతిపెద్ద వయసున్న అభ్యర్ధి ఇద్దరూ మహిళలే. ఈ ఎన్నికల్లో బీసీలు 939 మంది పోటీ పడితే అందులో 538 మంది మహిళలే. అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్ధుల్లో మాత్రం మహిళలతో పోల్చితే పురుషుల సంఖ్యే అధికంగా ఉంది.
అభ్యర్ధులే కాదు గెలిపించే వారు కూడా : రాష్ట్రంలో 11వ తేదీన జరగనున్న ఏడు నగర పాలక సంస్థలు, 116 పురపాలక సంఘాల ఎన్నికల్లో మొత్తం 12,944(ఏకగ్రీవాలతో కలిపి) మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. మొత్తం పోటీదారుల్లో 6,508 మంది (50.27శాతం) మహిళా అభ్యర్థులు ఉన్నారు. పురుష అభ్యర్థులు 6,436 (49.73 శాతం) మంది. కేవలం అభ్యర్ధులే కాదు ఎన్నికల్లో గెలుపోటములను నిర్ణయించే ఓటర్లలోనూ ఉమ్మడి జిల్లాలో మహిళలదే పైచేయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో అత్యధిక ఛైర్మన్ పదవులు మహిళలకే దక్కడంతో వారికి ఈసారి ప్రాధాన్యం పెరిగింది.
ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన అభ్యర్ధులు వీరే : అలాగే కొంత మంది మహిళలు ఎటువంటి పోటీ లేకుండా ఏకగ్రావంగా ఎన్నికయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం(ఎస్ఈసీ) ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున చౌటుప్పల్లో చింత ఉమామహేశ్వరి అనే అభ్యర్థి (17వవార్డు) ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. హాలియాలో పిల్లి చంద్రకళ(10), ఎదులాపురంలో తమ్మినేని మంగతాయి(15), హుజూర్నగర్లో నాగలక్ష్మి(3), కోదాడలో దేవరపల్లి మల్లేశ్వరి(11), వై.కుసుమకుమారి(31), కట్టెబోయిన జ్యోతి(21), మెదక్లో గొడల మానస(32), వికారాబాద్లో అనంతరెడ్డి(1), యాదగిరిగుట్టలో గుండిపల్లి వాణి (10)లు ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది.
ప్రచారాల్లో చురుగ్గా మహిళా అభ్యర్ధులు : బీఆర్ఎస్ తరఫున వికారాబాద్లో విజయలక్ష్మి (15వ వార్డ్), కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మహబూబ్నగర్ కార్పొరేషన్లోని 58వ డివిజన్లో రమాదేవి, రామగుండం కార్పొరేషన్లోని ఒకటో డివిజన్లో మాడిపల్లి విజయలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ప్రజలంతా వీరిపై నమ్మకంతో ఇంత మందిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. అలాగే బరిలో నుంచున్న మహిళలు ప్రచారాల్లో ఎంతో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు.
'పుర'పోరులో అతివలే అధికం - పోటీలో 6,508 మంది మహిళలు, 6,436 పురుషులు
ఎన్నికల్లో వేసే ఓటు 5 రకాలు - మీరు వేస్తున్నది ఏ రకమో మీకు తెలుసా?