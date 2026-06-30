ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతికి మహిళా శక్తి సారథ్యం - సమర్ధంగా కీలక పనులు
డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీరు గిరిజావాణి నేతృత్వంలో - విశాఖ నగరానికి తాగు, పారిశ్రామిక అవసరాలకు 24 టీఎంసీల నీళ్లు మళ్లించే పనుల్లో మహిళలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 12:12 PM IST
Polavaram Project Women Power : ఉత్తరాంధ్రకు గోదావరి జలాలను అందించే చారిత్రక పోలవరం ఎడమ కాలువలోని కీలకమైన 8వ ప్యాకేజీలో ఇంజినీరింగ్ బృందాలను మహిళలే నడిపిస్తున్నారు. ఒక డివిజన్లోని నాలుగు సబ్ డివిజన్లకు సారథ్యం వహిస్తున్న నలుగురు డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్లు అందరూ మహిళలే. విశాఖ కేంద్రంగా పని చేస్తున్న ఈ మహిళా ఇంజినీర్ల బృందం కాలువ తవ్వకాలు, డ్రెడ్జింగ్, భూసేకరణ, ప్రవాహ సామర్థ్యం పెంపు వంటి సవాలుతో కూడిన పనులను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తోంది.
భూసేకరణ బాధ్యతలు సబ్ డివిజన్లకే: విశాఖ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేసిన పోలవరం ఎడమ కాలువ ఆరో డివిజన్లో నాలుగు సబ్ డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఇవి విశాఖ, అనకాపల్లిల్లో రెండు చొప్పున ఉన్నాయి. ఈ కార్యాలయాలు పేరుకి నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉన్నా పనంతా 50-60 కి.మీ. దూరంలోని పల్లెల్లోనే ఉంటోంది. విశాఖ నగరానికి తాగు, పారిశ్రామిక అవసరాలకు 24 టీఎంసీల నీళ్లు మళ్లించే పనుల్లో ఈ మహిళలు భాగస్వాములవుతున్నారు. పోలవరం ఎడమ కాలువ 162 కి.మీ. తరవాత ఏలేరు కాలువతో అనుసంధానమవుతోంది. అది కణితి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్కు నీళ్లు తీసుకెళ్తుంది. ఈ ఇంజినీర్లు ఆ ప్రవాహ సామర్థ్యం మేరకు ఈ కాలువను ఆధునికీకరిస్తున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి భూసేకరణ బాధ్యతలను ఈ సబ్ డివిజన్లకే అప్పగించారు.
గిరిజావాణి నేతృత్వంలో: డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీరు గిరిజావాణి నేతృత్వంలోనే సుహాసిని, దీప్తి శ్రావణి, విజయలక్ష్మి, భాగ్యలక్ష్మి పని చేస్తున్నారు. వీళ్ల సబ్ డివిజన్లో ఎడమ కాలువ 162-173 కి.మీ. వరకు తవ్వకం పనులు జరుగుతున్నాయి. పోలవరం ఎడమ కాలువ ఏలేరుతో అనుసంధానం అయ్యే చోట చాలా సవాళ్లున్నాయి. దీంతో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసి డ్రెడ్జింగ్ పనులు చేపట్టాలి. ఏళ్లుగా నాటుకుపోయిన చెట్లు, మొక్కలు తొలగించడం, ఇతర కట్టడాల పనులని ఈ బృందం చూస్తోంది. డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ ఆశాలత ఆధ్వర్యంలో ముగ్గురు ఏఈఈలైన లీలాదేవి, లలితకుమారి, కీర్తి పని చేస్తున్నారు. కొత్త తాగునీటి సరఫరా కాలువ 0 - 10.523 కి.మీ. మధ్య ప్రవాహ సామర్థ్యం పెంపు పనుల పర్యవేక్షణ వీరి బాధ్యత. బుచ్చయ్యపేట, కశింకోట, వేపాడ, ఎస్.కోట, గంట్యాడ మండలాల్లో ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి భూసేకరణ పనులని చూసుకుంటున్నారు.
లక్ష్మీ సుధ సారథ్యంలో: ఏఈఈలు తేజస్విని, సుప్రీతి, నిహారిక, సుధలను డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ సుప్రజ నడిపిస్తున్నారు. వీళ్లు 10.900- 33.609 కి.మీ. మధ్య కొత్త తాగునీటి కాలువ పనుల్లో డ్రెడ్జింగ్ పనులు చేస్తున్నారు. 1,095 క్యూసెక్కుల ప్రవాహ సామర్థ్యం మేరకు పనులు చేస్తున్నారు. వీటితోపాటు కశింకోట, అనకాపల్లి మండలాల్లో 20.02 కి.మీ. మేర నిర్మించనున్న గ్రావిటీ కాలువ భూసేకరణ పనులూ వీరి పర్యవేక్షణలోనే జరుగుతున్నాయి. లక్ష్మీ సుధ సారథ్యంలో పనిచేస్తోన్న శారద, ఇందిర, మాధురి కొత్త సాగునీటి కాలువ తవ్వకం పనులకు సంబంధించి భూసేకరణ, ఇతర అంశాలు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పోలవరం ఎడమ కాలువ 173.309-177.809 కి.మీ. వరకూ కొత్త సాగునీటి కాలువ తవ్వకం పనులకు సంబంధించి మునగపాక, అనకాపల్లి మండలాల్లో భూసేకరణ పనులు, అంచనాల రూప కల్పన, బుచ్చయ్యపేట మండలంలో సుజల స్రవంతి భూసేకరణ పనులు వీరు చూస్తున్నారు. ఈ ప్యాకేజీ పనులు విశాఖ నగరానికి సమీపంలో ఉండటం, తమకు అనువైన ప్రాంతాల్లో మహిళా ఉద్యోగినులకు ప్రభుత్వం పోస్టింగు ఇవ్వడం వల్ల కూడా ఈ మహిళా ప్రత్యేకతకు దారి తీసింది.
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