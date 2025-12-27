ETV Bharat / state

ఇంట్లో భర్త శవం - స్కూల్లో భార్య పాఠాలు - కట్​చేస్తే టీచర్ అరెస్ట్ - అసలేమైంది?

నాగర్‌కర్నూలు జిల్లా అచ్చంపేటలో దారుణం- ప్రియుడి కోసం భర్తను చంపిన భర్య- మద్యం అలవాటు కారణంగా చనిపోయాడిని నమ్మించే ప్రయత్నం- పోలీసుల అదుపులో నిందితులు

Women Kills Husband With Lover (ETV Bharat)
Women Kills Husband With Lover : బడికి వెళ్లిన ఉపాధ్యాయురాలు తన భర్త ఎన్నిసార్లు ఫోన్‌ చేసినా లిప్ట్‌ చేయడం లేదని కంగారుపడింది. ఇంటి యజమానికి ఫోన్ చేసి కొంచెం త్వరగా వెళ్లి చూడరా అంటూ గాబరాపడింది. ఎన్నిసార్లు పిలిచినా పలకడం లేదని చెప్పడంతో పరుగు పరుగునా ఇంటికి వచ్చి చూసి షాక్​కు గురయ్యింది. పెద్ద ఎత్తున గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడ్వటం మొదలుపెట్టింది. ఇంతకీ ఆమె భర్తకు ఏమయ్యింది? అసలే పుట్టెడు కష్టంలో ఉన్న ఆ టీచర్‌ను పోలీసులు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు?

నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేటలోని మారుతీ నగర్‌లో లక్ష్మణ్‌ నాయక్‌, పద్మ దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు సంతానం. ఇటీవల డీఎస్సీలో భార్య పద్మకు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలిగా ఉద్యోగం వచ్చింది. ఉప్పునుంతల మండలం బుట‌్టుకాడిపల్లి తండా ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఆమె పని చేస్తోంది. దీంతో రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం గురుకుల పాఠశాలలో కాంట్రాక్ట్‌ ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేసే లక్ష్మణ్‌ ఆ పని మానేసి భార్య కోసం అచ్చంపేటకు మకాం మార్చాడు. భార్య ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావడంతో వారి కాపురం హాయిగా సాగుతోంది. కానీ భార్య పద్మ వేసిన ఒక్క తప్పటడుగు వారి జీవితాలను చిన్నాభిన్నం చేసింది.

వివాహేతర సంబంధం కారణంగా : ఉప్పనుంతల మండలం తాడూరు ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయునిగా పని చేస్తున్న రాత్వావత్‌ గోపితో పద్మ వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. ఈ విషయంపై చాలా సార్లు భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు అయ్యాయి. బంధువులు సైతం పద్మను పలుమార్లు హెచ్చరించి, పంచాయితీలు చేసినా ఆమెలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు సరికదా తమ బంధానికి అడ్డు వస్తున్నాడని భర్తనే హతమార్చాలని నిర్ణయించుకుంది. ప్రియుడితో కలిసి పక్కా పథకం వేసింది.

ప్రియుడితో కలిసి పక్కా ప్లాన్​ ప్రకారం : భర్త ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న సమయంలో ప్రియుడితో కలిసి నోరు, ముక్కు మూసి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి హత్య చేశారు. అనంతరం భర్తను దివాన్‌కాట్‌పై పడుకోబెట్టి, పక్కనే రెండు మద్యం సీసాలు ఉంచారు. ప్రియుడు వెళ్లిపోగా తనకేమీ తెలియనట్లు పద్మ ఉదయం పాఠశాలకు వెళ్లిపోయింది. అక్కడ నుంచి భర్త ఫోన్‌కు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా లిఫ్ట్​ చేయడం లేదంటూ నాటకాన్ని రక్తి కట్టించింది. భర్త చనిపోయాడని ఇంటి యజమాని చెప్పడంతో ఏమీ తెలియనట్లు పరుగు పరుగునా వచ్చి ఏడుస్తున్నట్లు నటించింది. ఎప్పుడూ మద్యం తాగుతూనే ఉంటాడని, ముందురోజు మరింత ఎక్కువ మద్యం తాగాడని అందుకే చనిపోయాడంటూ అందరినీ నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ లక్ష్మణ్‌ నాయక్‌ సోదరుడు తన తమ్ముడు మరణంపై అనుమానం వ్యక్తం చేయడంతో అసలు విషయం బయటపడింది.

ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు (ETV)

"నా తమ్ముడి భార్య పద్మకు హైదరాబాద్​లో ఉండే సమయంలోనే ఒకరితో వివాహేతర సంబంధం ఉండేది. అప్పుడు మేం అది తప్పని చెప్పి, మంచిగా ఉండండి అని తన ఉద్యోగ రీత్యా అచ్చంపేటకు పంపించాం. కానీ ఇక్కడ కూడా ఆ సంబంధాన్ని కొనసాగించింది. ఈ నేపథ్యంలో భర్త అడ్డు తొలగించుకోవాలని వాళ్ల బావ, అత్తమ్మ, చెల్లితో కలిసి ప్లాన్​ ప్రకారం మా తమ్ముడి ప్రాణం తీశారు." - లక్ష్మణ్‌ నాయక్‌ సోదరుడు

పద్మను అదుపులోకి తీసుకుని కాల్‌ డేటా ఆధారంగా పోలీసులు విచారించగా, తామే హత్య చేసినట్లు అంగీకరించింది. దీంతో ఆమె ప్రియుడిని సైతం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పాఠశాలలో పిల్లల బంగారు భవిష్యత్‌ తీర్చిదిద్దాల్సిన ఉపాధ్యాయులు, తప్పుడు మార్గాన్ని ఎంచుకుని తమ పిల్లలకే భవిష్యత్ లేకుండా చేశారు.

