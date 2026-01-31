అత్తతో మేనల్లుడి వివాహేతర బంధం - తెల్లారేసరికి విగతజీవిగా మారిన మేనమామ
వివాహేతర సంబంధం నేపథ్యంలో రవిని చంపినట్లు అనుమానం - నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని బంధువుల డిమాండ్ - పరారీలో ఉన్న గణేశ్, లక్ష్మి ఆచూకీ కోసం పోలీసుల గాలింపు
Published : January 31, 2026 at 1:12 PM IST
Wife Killed Husband In Telangana : సమాజంలో మానవ సంబంధాలు రోజురోజుకూ దిగజారిపోతున్నాయి. మేనమామ అంటే తండ్రి తర్వాత తండ్రి అని అంటారు. తండ్రి లేకపోయినా మేనమామ ఉండాలని అంటారు. తోడబుట్టిన సోదరి పిల్లలను మేనమామ ఎంతో గారాబంగా చూసుకుంటూ ఉంటారు. మేనమామపై కూడా సోదరి పిల్లలకు అంతే అభిమానం ఉంటుంది. కానీ ఓ మేనల్లుడు మాత్రం మేనత్తపై కన్నేశాడు. ఆమెతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించాడు. దీంతో చివరకు ఓ హత్య జరిగింది? ఈ అనైతిక బంధానికి చివరికి బలైంది ఎవరు? గ్రామస్థులు, పోలీసులు ఏం చెబుతున్నారు?
మేనత్తతో వివాహేతర సంబంధం : నల్గొండ జిల్లా మాడ్గులపల్లి మండలం సీత్యాతండాకు చెందిన రమావత్ రవి వేములపల్లి మండలంలోని సల్కునూరు పీఏసీఎస్లో అటెండర్గా పని చేస్తున్నాడు. మిర్యాలగూడ మండలం ఏడు కోట్లతండాకు చెందిన లక్ష్మితో 15 ఏళ్ల క్రితం రవికి వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. మిర్యాలగూడ మండలం దొండవారిగూడెంనకు చెందిన రవి అక్క కుమారుడు గణేశ్ హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అప్పుడప్పుడు మేనమామ రవి ఇంటికి వస్తుండేవాడు. ఈ క్రమంలో మేనత్త లక్ష్మితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. కొన్నాళ్లుగా గణేష్, లక్ష్మిల మధ్య వివాహేతర సంబంధం కొనసాగుతోంది.
వద్దని వారించినా వినకుండా : వివాహేతర సంబంధం విషయం రవి కుటుంబ సభ్యులకు తెలియడంతో ఇద్దరినీ మందలించారు. అయినా వారి ప్రవర్తనలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఏడాది క్రితం భర్త రవితో గొడవపడిన లక్ష్మి, మిర్యాలగూడ మండలం ఏడుకోట్ల తండాలోని పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. రవి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు పెద్ద మనుషులతో మాట్లాడించి లక్ష్మిని తిరిగి ఇంటికి తీసుకొచ్చారు. అయినా లక్ష్మి తన ప్రవర్తనను మార్చుకోలేదు. రాత్రి తిని పడుకున్న కుమారుడు, ఉదయం ఎంతకూ లేవకపోయే సరికి తలకింద చేయి పెడితే మొత్తం రక్తం కనిపించిందని మృతుడి తండ్రి లక్ష్మా నాయక్ తెలిపారు.
"అన్నను చంపింది మా వదినే. నాకు తన పైనే అనుమానం ఉంది. మా అన్నను చంపాల్సిన అవసరం ఇంకెవరికీ లేదు. ఎప్పుడు చూసినా ఆవిడ మా నాన్న, అన్నతో గొడవ పడుతూనే ఉంటుంది. వివాహేతర సంబంధం కారణంగానే ఇలా చేసింది." - అరుణ, రవి సోదరి
"వీరిది పేద కుటుంబం. మృతుడికి ఇద్దరు పిల్లలు. ఒక్కరికి 9, మరొకరికి 7 సంవత్సరాలు. నాకు ఉదయం 6 గంటలకు ఫోన్ చేసి రవి చనిపోయాడని చెప్పారు. వెంటనే ఎస్సై సార్కు కాల్ చేసి, అతని మృతిపై అనుమానం వ్యక్తం చేశాం." - వెంకన్న, సీత్యాతండా గ్రామ సర్పంచ్
తెల్లారి లేచి చూసేసరికి మృతి : రవి ఇంటి ముందు ఉన్న చిన్న గుడిసెలో అతని తల్లిదండ్రులు ఉంటున్నారు. ఈ నెల 26న రవి-లక్ష్మిల మధ్య మరోసారి గొడవ జరిగింది. మరో గదిలో ఉన్న అతడి తండ్రి లక్ష్మా నాయక్ ఇది తరచూ జరిగే గొడవే కదా అని పట్టించుకోలేదు. తెల్లారి లేచి చూసేసరికి రవి నిద్ర లేవలేదు. తట్టి లేపే ప్రయత్నం చేస్తే చనిపోయినట్లు తేలింది. ఘటనపై రవి తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
"రవి పీఏసీఎస్లో అటెండర్గా పని చేస్తున్నాడు. రవి అక్క కుమారుడు గణేశ్తో అతడి భార్య వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. ఇది తప్పని పెద్దలు హెచ్చరించారు. అయినా వినకుండా వారిద్దరూ ఆ బంధాన్ని కొనసాగించారు. అందుకే భర్త అడ్డు తొలగించుకోవాలని తన భార్యే రవిని చంపిందని బంధువులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఫిర్యాదు చేశారు." - ప్రసాద్, మిర్యాలగూడ రూరల్ సీఐ
పరారీలో నిందితులు లక్ష్మి, గణేశ్ : ఘటన జరిగినప్పటి నుంచి రవి భార్య అందుబాటులో లేకుండా పోయింది. మృతుడి భార్య లక్ష్మి, మేనల్లుడు గణేశ్తో కలిసి ఈ హత్య చేసినట్లు గ్రామస్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. రవి తండ్రి లక్ష్మా నాయక్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హత్యలో లక్ష్మి భాగస్వామ్యం ఉందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్దారణకు వచ్చారు. పరారీలో ఉన్న గణేశ్, లక్ష్మి ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు. రవిని దారుణంగా హత్య చేసిన లక్ష్మి, గణేశ్ను కఠినంగా శిక్షించాలని మృతుని కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు, స్థానికులు కోరుతున్నారు.
