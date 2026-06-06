తనిఖీ చేయడమే పాపమైనట్లు అసభ్య వ్యాఖ్యలు - విజయవాడలో కేసు నమోదు
ఐపీఎస్ అధికారిణికీ తప్పని అసభ్య కామెంట్లు - విజయవాడ సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు - ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో భద్రత పై ట్రాఫిక్ డీసీపీ తనిఖీలు - ఆ వీడియో పై అనుచిత కామెంట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 1:57 PM IST
Abuse Comments On Traffic DCP Shereen begum : విజయవాడ ట్రాఫిక్ డీసీపీపై ఫేస్బుక్లో అసభ్యకర కామెంట్లు చేసిన వారిపై విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో భద్రత పై ట్రాఫిక్ డీసీపీ తనిఖీలు చేస్తున్న వీడియో పై ఈ అనుచిత కామెంట్లు చేశారు. తనిఖీ చేయడమే పాపమైనట్లు అసభ్య వ్యాఖ్యలు పెట్టారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
పలువురు మురికి వ్యాఖ్యలు : ఇటీవల ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ వరుస ప్రమాదాలకు గురవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల భద్రతను పర్యవేక్షించేందుకు ట్రాఫిక్ డీసీపీ షిరీన్ బేగం మార్చి నెలాఖరులో అర్ధరాత్రి సమయంలో విజయవాడలో పలు చోట్ల ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. బస్సుల్లోని భద్రతా చర్యల గురించి తన సిబ్బందితో కలసి పరిశీలించారు.
ఏప్రిల్ 1న ఫేస్బుక్లో వీడియో అప్లోడ్ : పలు బస్సుల్లో అగ్నిమాపక పరికరాలు లేకపోవడం, డ్రైవర్లు ఏకరూప దుస్తులు వేసుకోవడాన్ని గమనించిన డీసీపీ షిరీన్ బేగం వారిని నిలదీశారు. ఈ తనిఖీలకు సంబంధించిన వీడియోలను "ఏపీ స్మార్ట్ న్యూస్" ప్రతినిధి వారి ఫేస్బుక్లో ఏప్రిల్ 1న అప్లోడ్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియో కింద పలువురు మురికి వ్యాఖ్యలు పెట్టారు.
డీసీపీ పరువు, ప్రతిష్ఠలను దెబ్బ తీసేలా : నవీన్దేవ్, బి.నరసింహ బిఎన్ఆర్, ఎంపవన్ ఎంపవన్ అనే ఐడీల నుంచి ట్రాఫిక్ డీసీపీ పరువు, ప్రతిష్ఠలను దెబ్బ తీసేలా అసభ్యకర కామెంట్లు పెట్టారు. విధుల్లో ఉన్న ఆమె యూనిఫాం వేసుకోకుండా డ్రైవర్ను నిలదీయడమేంటని కామెంట్లు పోస్టు చేశారు. వీటి పై ఏపీ స్మార్ట్ న్యూస్ ప్రతినిధి రాజు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సైబర్ క్రైం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆయా ఫేస్బుక్ ఐడీలను ఉపయోగించే వారి సమాచారమివ్వాలని ఫేస్బుక్ సంస్థను కోరారు.
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