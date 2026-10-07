మసకబారుతున్న నమ్మకం - ట్యాక్సీ డ్రైవర్లు, రైడర్ల తప్పిదాలతో మహిళా భద్రతపై ఆందోళన
Women Harassment in Hyderabad Cabs : ప్రైవేటు రవాణా వ్యవస్థలో కొందరు డ్రైవర్లు, రైడర్ల తప్పిదాలు ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. క్యాబ్లు, బైక్ ట్యాక్సీలతో మహిళలు ఏ సమయంలోనైనా గమ్యం చేరగలరనే నమ్మకం మసకబారుతోంది.
Published : October 7, 2026 at 11:00 AM IST
Women Harassment in Hyderabad Cabs : హైదరాబాద్లో క్యాబ్లు, బైక్ట్యాక్సీలతో ఏ సమయంలోనైనా గమ్యం చేరగలమనే నమ్మకం క్రమంగా మసకబారుతోంది. ప్రైవేటు రవాణా వ్యవస్థలో కొందరు డ్రైవర్లు, రైడర్ల తప్పిదాలు ఇటీవలి కాలంలో ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. నకిలీ పేర్లు, వివరాలతో నేరస్థులు డ్రైవర్లు, రైడర్లుగా పనిచేస్తున్న ఉదంతాలు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
ఇటీవల చోటుచేసుకున్న ఘటనలు
శంషాబాద్ నుంచి గచ్చిబౌలికి క్యాబ్ బుక్ చేసి ప్రయాణిస్తున్న మహిళపై డ్రైవర్ అఘాయిత్యం చేయడానికి యత్నించాడు. వెంటనే కేకలు వేయడంతో ఆమె వద్ద ఉన్న నగదుతో పరారయ్యాడు. మరో ఘటనలో ఎయిర్పోర్టుకు కారులో బయల్దేరిన ఎయిర్లైన్స్ ఉద్యోగినిపై డ్రైవర్ లైంగిక దాడి చేయడానికి యత్నించాడు. ఆమె అరవడంతో అక్కడే వదిలేసి క్షణాల్లో మాయమయ్యాడు. మణికొండ నుంచి జూబ్లీహిల్స్కు బైక్ ట్యాక్సీ బుక్ చేసుకుని ప్రయాణిస్తున్న యువతి పట్ల రైడర్ అనుచితంగా ప్రవర్తించాడు. హైదరాబాద్ నగర శివార్లలో మరో రైడర్ గృహిణికి ఫోన్ చేసి వేధించడం, రాత్రిళ్లు అసభ్యకరమైన ఫొటోలు, వీడియోలు పంపి ఆమె ఇబ్బందులకు గురి చేశాడు. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి ఘటనలో అనేకం వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు
ఇంతకు ముందు ప్రయాణికులను తీసుకెళ్లే క్యాబ్లు, డ్రైవర్ల వివరాలు ముందుగా రిజిస్టర్ చేసేవారు. పోలీసులు వాటికి ప్రత్యేక నెంబర్, క్యూఆర్ కోడ్ కేటాయించే ప్రక్రియ ఉండేది. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు రోజూ సుమారు 5 వేలకు పైగా అనుమతి పొందిన క్యాబ్స్ రాకపోకలు కొనసాగిస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో అనుమతి లేని వాహనాలు రోడ్లపైకి వస్తున్నాయి. రెండు నెలల వ్యవధిలో 50 మంది క్యాబ్డ్రైవర్లపై శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పోలీసులు కేసులు నమోదు చేయటం మహిళల భద్రతపై ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
పర్యవేక్షణేది? నియంత్రణ జాడేది?
మహానగరం హైదరాబాద్లోని గిగ్ వేదికల్లో నమోదు ప్రక్రియలో ఉన్న లోపాలతో నేరస్థులు, విదేశీయులు క్యాబ్ డ్రైవర్లు, బైక్ రైడర్లుగా చలామణి అవుతున్నారు. బంగ్లాదేశ్ నుంచి నకిలీ ఆధార్ కార్డుతో వచ్చిన నలుగురు యువకులు బైక్ట్యాక్సీ నడుపుతూ ఇటీవల పోలీసులకు పట్టుబడ్డారు. రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో డ్రైవర్, రైడర్ల వ్యక్తిగత వివరాలను పోలీసులు కచ్చితంగా పరిశీలించాలనే నిబంధనను చూసీ చూడనట్టు వదిలేయడం వల్లనే ఇలాంటి తప్పిదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
ఇటీవల నాగోల్లో ఓ క్యాబ్ డ్రైవర్ హత్యకు గురయ్యాడు. దర్యాప్తులో అతడు రౌడీషీటర్ అని తెలియడంతో పోలీసులే షాకయ్యారు. ఇటీవల యువతులు, గృహిణులపై కొందరు క్యాబ్ డ్రైవర్లు, బైక్ రైడర్లు వేధింపులకు పాల్పడుతున్నట్టు పోలీసులకు అధికంగా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది ఇలాంటి ఘటనల్లో ఇప్పటి వరకు 35 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు.
'వీడియోల మార్ఫింగ్ కూడా లైంగిక వేధింపులే!' - 'చుట్టమల్లే వివాదం'పై స్పందించిన జాన్వీ కపూర్