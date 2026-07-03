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45 దేశాలు, 75 టోర్నీలు, 35 పతకాలు - చెస్​లో సత్తా చాటుతున్న ప్రియాంక

అంతర్జాతీయ చెస్‌ వేదికపై సత్తా చాటుతున్న ప్రియాంక - 75 టోర్నమెంట్లలో పాల్గొని 35 పతకాలు కైవసం - ఫిడే రేటింగ్‌లో 2352 పాయింట్లు పొందిన ప్రియాంక

Nutakki Priyanka Chess Journey
Nutakki Priyanka Chess Journey (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 5:18 PM IST

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Nutakki Priyanka Chess Journey YUVA Story : చెస్‌ బోర్డుపై కనిపించేది పావులు, గడులు మాత్రమే కాదు. వాటి వెనుక ఆటగాళ్ల ఆలోచనాశక్తి, సహనం, పట్టుదల దాగి ఉంటుంది. అలాంటి లక్షణాలను 7ఏళ్ల వయసు నుంచే అలవరచుకుంది విజయవాడకు చెందిన ప్రియాంక. అనతి కాలంలోనే విమెన్‌ గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌ టైటిల్‌ అందుకుని అంతర్జాతీయ చెస్‌ వేదికలపై సత్తా చాటింది. 45 దేశాల్లో 75 టోర్నమెంట్లలో పాల్గొని 35 పతకాలు కైవసం చేసుకుంది. తాజాగా ఫిడే రేటింగ్‌లో 2352 పాయింట్లు పొంది మరో ఘనతను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఆమె ప్రయాణం ఎలా కొనసాగింది? ఎదుర్కున్న సవాళ్లు ఏంటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

చెస్‌ కేవలం ఆట కాదు. అది ఆలోచనలకు పరీక్ష. సహనానికి ప్రతీక. వ్యూహాలకు నిలయం. అలాంటి క్రీడలో రాణించాలంటే తెలివితేటలతో పాటు అపారమైన ఏకాగ్రత, నిరంతర సాధన అవసరం. అవే లక్షణాలతో ముందడుగు వేసింది ఆ యువతి. తొలి ప్రయత్నంలోనే 2011లో జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ అండర్-9 కేటగిరీల్లో పసిడి పతకం సాధించింది. 2012లో శ్రీలంకలో జరిగిన ఏషియన్ అండర్-10, యూత్ కేటగిరీల్లో క్లాసిక్, బ్లిట్జ్, ర్యాపిడ్ విభాగాల్లో 6 పసిడి పతకాలు సాధించింది. అదే ఏడాది స్లొవేనియాలో జరిగిన వరల్డ్ అండర్-10 వ్యక్తిగత చాంపియన్‌షిప్ పోటీలో విజేతగా నిలిచింది.

45 దేశాలు, 75 టోర్నీలు, 35 పతకాలు - ఉమెన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రియాంక సక్సెస్ స్టోరీ (ETV)

విజయవాడకు చెందిన ఈ యువతి ప్రియాంక. తల్లిదండ్రులు దుర్గాదేవి, రాధాకృష్ణ. 7 ఏళ్ల వయసులో వేసవి శిబిరంలో సరదాగా చెస్‌ నేర్చుకుంది. క్రమంగా ఆ ఆసక్తిని జీవిత లక్ష్యంగా మలచుకుంది. ప్రత్యర్థి ఎత్తుగడలను అంచనా వేస్తూ, కొత్త వ్యూహాలు నేర్చుకుంటూ, ఆటలోని ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ తనను తాను మెరుగుపరుచుకుంది. ఆమె ఆసక్తిని గమనించిన తల్లిదండ్రులు ఏడాది చదువు ఆపించి మరీ శిక్షణ ఇప్పించారు. వారి నిర్ణయాన్ని వేలెత్తి చూపడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించింది ప్రియాంక.

చెస్‌ ప్రపంచంలో ఫిడే రేటింగ్‌కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఒక ఆటగాడి సామర్థ్యం, స్థిరత్వం, ప్రతిభను ప్రతిబింబించే ప్రమాణంగా దీన్ని భావిస్తారు. 2010లో 1422 రేటింగ్‌తో కెరీర్‌ ప్రారంభించిన ప్రియాంక 2022లో 2300 ఫిడే రేటింగ్‌ పాయింట్లు సాధించింది. అంతేకాదు 3 వార్మ్స్‌ను సొంతం చేసుకుని విమెన్‌ గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌ టైటిల్‌ సొంతం చేసుకుంది.

"నాకు సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు సమ్మర్ క్యాంప్​లో జాయిన్ అయ్యాను. అండర్-7 డిస్ట్రిక్ట్ ఆడినప్పుడు ఫస్ట్ మెడల్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత మెడల్స్ చూసేసరికి ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. మా పేరెంట్స్ ఒక బోల్డ్ డెసిషన్ తీసుకుని, ఒక వన్ ఇయర్ స్కూలింగ్ ఆపేసి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్​గా చెస్​కి పంపించారు. అలా వన్ ఇయర్ ఫుల్ చెస్ మీద ఫోకస్ చేసి నేషనల్ ఛాంపియన్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత సెకండ్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ వరకు కేవలం ఎగ్జామ్స్ మాత్రమే అటెండ్ అయ్యేదాన్ని. ప్రెసెంట్ ఫుల్ టైం చెస్ ఆడుతున్నాను, అలాగే చెస్ కోచింగ్ కూడా ఇస్తున్నాను." -ప్రియాంక, విమెన్ గ్రాండ్ మాస్టర్

విదేశాల్లో జరిగే టోర్నీల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రియాంకకి లక్షల్లో ఖర్చయ్యేది. కొన్ని రోజులు తల్లిదండ్రుల సాయం తీసుకున్నా, స్వతహాగా ఏదైనా చేయాలని భావించింది. ఆన్‌లైన్‌లో 8ఏళ్లు పైబడిన చిన్నారులకు శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. అలా వచ్చిన నగదుతో పోటీలకు హాజరవుతోంది. వరల్డ్ జూనియర్ టోర్నమెంట్ కొద్దిలో మిస్‌ అయినా, వెనువెంటనే వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ప్రపంచ కప్‌కి సెలెక్ట్ అయ్యింది. కుమార్తె విజయం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తోంది తల్లి దుర్గాదేవి. మొదట్లో ఎన్నో మాటలని అవమానించిన వారంతా ప్రస్తుతం ఫోన్‌లు చేసి మరీ ప్రశంసిస్తున్నారని చెబుతోంది.

"స్కూల్ మాన్పించేసి చెస్​కి పంపిస్తుంటే మొదట్లో మా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ చాలా మంది విమర్శించారు. కానీ నేను పట్టించుకోలేదు, స్ట్రాంగ్​గా ఉన్నాను. ఇప్పుడు వాళ్లే ఫోన్లు చేసి మెచ్చుకుంటున్నారు. చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. తను ఇంకా అచీవ్ చేయాల్సింది ఉంది. దానికి తగ్గట్టుగా గవర్నమెంట్ కూడా మాకు ఫర్దర్ టోర్నమెంట్స్​కి సపోర్ట్ చేస్తే, అనుకున్నది వన్ ఇయర్​లోనే సాధించగల సత్తా తనలో ఉంది. ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే కాకుండా పిల్లలకు దేనిపై ఆసక్తి ఉందో గమనించి ఆ దిశగా ప్రోత్సహిస్తే 100% సక్సెస్ అవుతారు." -దుర్గాదేవి, ప్రియాంక తల్లి

సాధారణ వేసవి శిబిరంలో మొదలైన ప్రియాంక చెస్ ప్రయాణం, నేడు అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరింది. రానున్న రోజుల్లో గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌ కావడమే లక్ష్యంగా సన్నద్ధమవుతోంది.

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